Česká pravice šokována studentskou stávkou za klima

16. 11. 2022 / Jan Čulík

Jako přes kopírák ze sovětské propagandy cca roku 1950, i když to autoři pravděpodobně netuší.

Mentální potomci. https://t.co/ARd0M5xAc6 — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 15, 2022



Docela mě pobavilo, jak obrovskou zuřivost u českých pravičáků vyvolala nevinná studentská stávka za klima. Chápu, že českým padesátníkům může být už jedno, jestli planeta Země za třicet let shoří, jenže dvacetiletým to opravdu jedno není.

Pan Mittrofanov je pěkným příkladem toho, co jsem často nevěřícně v ultrapravicovém Československu sledoval ze Západu v devadesátých letech. Spousta věcí se v Československu a pak v České republice nesměla dělat, "protože to dělali komunisti".



Tak se nesmělo plánovat, "protože plánovali komunisti" (noví pražští klausovští volnotržní nadšenci netušili, že plánuje na Západě každý soukromý podnik). Nesměla se podporovat organizovanost zaměstnanců v odborech, "protože to dělali komunisti". Sociální demokracie byla špatná "protože to byli komunisti". O rovnoprávnosti žen se nikdo nesměl ani zmínit, protože "o tom mluvili komunisti",



Stejně tak nyní pan Mitrofanov srovnává nevinný studentský plakát se stalinskou propagandou, kterou ti studenti opravdu samozřejmě nezažili..

No a co? Těm studentům to přece může být úplně jedno. Navzdory tomu, co měl na plakátech stalinismus, kapitalismus v dnešní době svým nezřízeným konzumerismem skutečně drasticky ničí tuto planetu a pokud nedojde k zásadním změnám, zahyneme. Zahynou i pražští ultrapravičáci.

Ne, stávkující studenti se opravdu nechtějí vrátit k socialismu, ani k socialismu sovětského typu.

Je však zapotřebí závažné a urychlené veřejné diskuse, protože to, co kapitalismus v současnosti dělá, tuto planetu - a jinou nemáme - opravdu nenávratně ničí.

Systém je nezbytně nutné reformovat. Ne, to neznamená návrat k autoritářské vychodoevropské ultrapravicově husákovské utopii.



Pravděpodobně bude nutno výrazně omezit konzumerismus, dovážení výrobků z druhé strany zeměkoule, zisky pravděpodobně nebudou moci být jediným směrodatným hlediskem a společnost bude muset být daleko decentralizovanější a lidi budou muset mít daleko víc vlastních rozhodovacích schopností a možností dělat věci v místě.

Zahajte proboha už tu diskusi a zbavte se ideologických břemen z minulosti!!



