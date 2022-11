Rusko: Když nemá kdo pracovat

16. 11. 2022

čas čtení 1 minuta

Rusko dlouhodobě čelí vážnému nedostatku pracovních sil – na konci loňského roku dvě třetiny ruských firem uvedly, že mají problém najít kvalifikované pracovníky. Ale nyní je to kritické – nejhorší od roku 1993 – v důsledku úsilí o náhradu dovozu vynuceného sankcemi a rozšíření vojenské výroby pro Putinovu válku na Ukrajině, říkají moskevští experti. Rusko dlouhodobě čelí vážnému nedostatku pracovních sil – na konci loňského roku dvě třetiny ruských firem uvedly, že mají problém najít kvalifikované pracovníky. Ale nyní je to kritické – nejhorší od roku 1993 – v důsledku úsilí o náhradu dovozu vynuceného sankcemi a rozšíření vojenské výroby pro Putinovu válku na Ukrajině, říkají moskevští experti.

Samotná válka odstranila až deset procent pracovníků a potenciálních pracovníků v některých průmyslových odvětvích. Firmy, které čelí tomuto problému, nemají naději, že personál v dohledné době nahradí, a nemohou se spolehnout na to, že vláda poskytne cílené školení na pracovní místa, která nabízejí.

To znamená, že mnoho menších firem jednoduše zanikne, jiné budou uzavírat smlouvy a nabízet v nich méně a pouze méně kvalitní produkty - a další se budou snažit najít imigranty, kteří by zaplnili prázdná místa. To ale problém nevyřeší a ruská ekonomika příští rok zažije další vážný šok z nedostatku pracovní síly.

Až současné výrobní zásoby dojdou, firmy nebudou moci vyrábět více. Prostě nezůstanou žádné zásoby, a to ani v kritických obranných průmyslových odvětvích. Podle odborníků jak podniky, tak vláda vědí, že existuje problém, ale ani jeden z nich nepracuje na jeho vyřešení.

Zdroj v ruštině: ZDE

0