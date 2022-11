Kvůli údajnému útoku ruskou raketou na Polsko se představitelé NATO sejdou ke konzultacím

16. 11. 2022

Dva mrtví po výbuchu v Polsku: Rakety v úterý údajně zasáhly vesnici Przewodów 6,4 km severně od hranice Ukrajiny. Při explozi zahynuli dva polští občané, uvedli hasiči. USA a další západní spojenci vyšetřují, ale zatím nepotvrdili zprávy, že šlo o zbloudilé ruské rakety. Dva mrtví po výbuchu v Polsku: Rakety v úterý údajně zasáhly vesnici Przewodów 6,4 km severně od hranice Ukrajiny. Při explozi zahynuli dva polští občané, uvedli hasiči. USA a další západní spojenci vyšetřují, ale zatím nepotvrdili zprávy, že šlo o zbloudilé ruské rakety.

Rusko zapojení popírá: "Žádné údery na cíle poblíž ukrajinsko-polské státní hranice nebyly provedeny ruskými prostředky ničení," uvedlo v prohlášení jeho ministerstvo obrany s tím, že zprávy jsou "úmyslnou provokací zaměřenou na eskalaci situace".

Polsko zvažuje, zda je potřeba aktivovat článek čtyři NATO – což znamená, že členské státy konzultují, zda je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost některého členského státu.

Jamie Shea, bývalý náměstek náměstka generálního tajemníka pro nově vznikající bezpečnostní výzvy v NATO, říká, že reakce organizace na incident v Polsku "je víceméně automatická".

"Polsko se samozřejmě může odvolat na článek čtyři a svolat schůzku velvyslanců NATO zítra ráno."

"Ale i kdyby to neudělali - a to je vysoce nepravděpodobné - generální tajemník NATO Jens Stoltenberg by vzhledem k závažnosti situace okamžitě shromáždil velvyslance NATO."

Říká, že NATO požádá Polsko, aby předložilo všechna fakta, která má, a která "doufejme zítra ráno budou jasnější, pokud jde o přesvědčivé důkazy - že skutečně mluvíme o ruských raketách".

"Bude zajímavé sledovat, co Polsko žádá od spojenců - projev solidarity je automatický a jsem si jistý, že k tomu dojde."

