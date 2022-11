Moskva plánuje v boji proti Západu založit proruské "antikoloniální hnutí"

16. 11. 2022

Tváří v tvář porážkám na Ukrajině a Západu sjednocenému proti své agresi se Vladimir Putin rozhodl přesměrovat své primární úsilí na "měkkou sílu" sahající od opozičních skupin v západních zemích do chudších zemí Evropy a 3. světa - kde může dokonce prezentovat, co se děje na Ukrajině, ve svůj prospěch. Tváří v tvář porážkám na Ukrajině a Západu sjednocenému proti své agresi se Vladimir Putin rozhodl přesměrovat své primární úsilí na "měkkou sílu" sahající od opozičních skupin v západních zemích do chudších zemí Evropy a 3. světa - kde může dokonce prezentovat, co se děje na Ukrajině, ve svůj prospěch.

Dva zdroje blízké Kremlu sdělily agentuře Meduza, že Putin věří, že může uspět, když bude tvrdit, že to, co Západ dělá proti Rusku, je stejné jako to, co dělá proti chudším nezápadním zemím - a že by se ty měly proto sjednotit pod vedením Moskvy.

Nikomu samozřejmě neunikne, že to, co Kreml plánuje udělat, je oživení "antikoloniálního" diskurzu Sovětského svazu. Navíc tím, že Kreml získá podporu v takových zemích, zjevně doufá, že vyšle zprávu svému vlastnímu obyvatelstvu, že ať si myslí cokoliv, Rusko není samo, ale má v zahraničí více přátel, než naznačují nedávná hlasování OSN.

Jeden zdroj uvedl, že v minulosti Moskva směřovala svou "měkkou moc" především na "starou" Evropu a snažila se ukázat, že Rusko je stejný demokratický stát, jakým jsou země Západní Evropy. Bylo to trapné, ale stejně se o to se pokusili. "Teď je vektor jiný - ten, který je založen na protizápadnosti, opozici vůči Anglosasům, koloniálnímu útlaku a tak dále."

V průběhu války na Ukrajině sám Putin často mluvil o kolonialismu a nyní se rozhodl toto téma ještě více zdůraznit, říkají oba zdroje. Ve 3. světě má být poselstvím, že nemáte svobodu, protože vám to Západ nedovolí a snaží se vám vnutit své hodnoty.

Naproti tomu v chudších částech Evropy bude podle zdrojů zpráva poněkud odlišná. Bude to tak, že bohatší země pracovaly na tom, aby vás učinily chudšími, a že tyto bohatší země ničí tradiční hodnoty, které vy a Rusko udržujete a jsou vám tak drahé.

Vedení tohoto úsilí je plánováno provádět Federální agenturou pro záležitosti Společenství nezávislých států, krajany žijící v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci (Rosstrudničestvo), v jejímž čele stojí Jevgenij Primakov, vnuk bývalého ruského premiéra stejného jména.

Plánování této kampaně bude zahrnovat vlastní think-tank Kremlu, Expertní institut pro sociální výzkum, a zpočátku bude zahrnovat výdaje několika desítek milionů amerických dolarů ročně.

Zdroj v ruštině: ZDE

