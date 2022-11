Právnička Melanie Trumpové se stala slovinskou prezidentkou

Musarová, ve Slovinsku známá advokátka a obhájkyně lidských práv, pracovala na řadě významných případů v zemi. Její nejvýznamnější klientkou však zůstává Melania Trumpová, slovinská rodačka, která si Musarovou najala v době prezidentství svého manžela.

V roce 2016 podala Musarová s Trumpovou žalobu na slovinský časopis za to, že naznačoval, že pracovala jako vysoce placená prostitutka. Případ byl urovnán mimosoudně. Kromě toho, že je právničkou, působí Musarová jako rozhlasová a televizní novinářka, která se specializuje na transparentnost, regulaci médií a svobodu projevu.

Můj slovinský partner Tomaž mi řekl, že během kampaně byl manžel Nataši Musarové v centru pozornosti slovinských médií. Aleš Musar má několik nevyřešených případů daňových úniků a se svou ženou je spolumajitelem sítě firem. Majetek byl údajně převeden do několika daňových rájů a nově zvolená prezidentka vlastní podíly ve třech takových společnostech. "Je to jako vlastnit dům, jsou mým majetkem, takže si ty akcie nechám. Byla mi pozastavena právnická licence a samozřejmě odstoupím z funkce ředitelky firmy," prohlásila, podle slovinského týdeníku Delo.

Do Slovinska jsem se přestěhoval v roce 2004 skoro na rok, než jsem se vrátil do Prahy, poté, co jsem udal majitele Mladé fronty a.s. Františka Savova a stal se hlavním svědkem jeho odsouzení u soudu (navzdory jeho útěku do Británie před vězením). Už v dětství mě přitahovala Jovanka, manželka Josefa Broze Tita, o jejímž obrovském kučeravém poprsí a tmavě černých vlasech uspořádaných jako věž nad hlavou se vždycky zmiňovala moje babička, když jsme procházeli stránky starých časopisů o tryskáčích. Tito se, jak známo, stal mezinárodní celebritou, která pózovala na fotografiích s nejznámějšími lidmi a politickými vůdci.





Slovinci jsou hrdý národ, i když malý, který trpí historickou kritikou od svých bývalých jugoslávských sousedů, že jsou prý příliš arogantní, příliš odtržení od hlubších slovanských zvyků, jsou považováni za velmi rakouské v chování a za italské ve vaření. Zdánlivě lépe organizovaní, méně drsní, civilizovanější Slovinci žijí na balkánské poměry "la dolce vita", často bydlí ve velkých třípatrových domech, v garáži mají alespoň jednou bílou dodávku a hodně se pohybují venku, což se odráží v jejich typicky sportovním vzhledu.





Ale mnohonásobně se do Slovinska zvýšil příliv lidí z jiných zemí, ať už v podobě turistů, kteří znemožnili procházky centrem Lublaně a dalšími místy Slovinska po jeho malém území, a přistěhovalci se stali součástí každodenního života. Tato kombinace faktorů překvapivě přetáhla tento národ na nějakou dobu ke krajně pravicovému spektru.