Ruská televize: Kdy se začne lidem říkat pravda?

16. 11. 2022

čas čtení 2 minuty

The loss of Kherson has unleashed levels of discontent on 🇷🇺 state TV that I'm yet to see in the war



Maxim Yusin says Ukraine is laughing at his country, and that Russia only has itself to blame



He derides the TV pundits who claim Russia will reach the Polish border as "clowns" pic.twitter.com/cjrvUrR8SJ — Francis Scarr (@francis_scarr) November 15, 2022

Sergeji Ivanoviči, dobrý večer. Já budu pokračovat s tématem, jehož jste se na závěr dotkl - hlavní události tohoto týdne. smutné ztráty Chersonu. Myslím, že mnozí z nás viděli záběry, které odtamtud pocházejí, jak ukrajinští vojáci vstupují do toho města. A na billboardech ve městě je ještě pořád heslo "S Ruskem navždy". Před kamerami to strhávají. A na ukrajinských sociálních sítích zveřejňují záběry pozměněné ve Photoshopu, kde je změněno heslo "S Ruskem navždy" na "S Ruskem do listopadu".Je opravdu nepříjemné, když se vám lidé posmívají a smějí se vám. Je dvakrát tak nepříjemné, když my sami jim dáváme možnost, aby nás zesměšňovali. Avšak někdo vyrobil ty billboardy s tím konkrétním heslem. Někdo přijal to rozhodnutí - a to hodně pozdě - pokud se pamatuju, v září - je rozmístit konkrétně v Chersonu. Cožpak ti lidi nevěděli, jak obtížné bude to město udržet? Jak nepříznivá byla současná rovnováha sil? Co bylo smyslem toho, že jsme si tak naběhli? Co to mělo za smysl vytvořit - vy jste to řekl sám - tuhle příjemnou pohádku?No, mám na to pár dalších slov. Ano, bylo to hezké. Ale byla to pohádka! Ty představy na ničem nezaloženého sebevědomí, které i dál lze slyšet v televizi v naší zemi, dokonce i teď, když vezmeme v úvahu tuto nedávnou realitu, lidé říkají: "Dosáhneme polských hranic!" "Dosáhneme do Berlína!" "Do kanálu La Manche!" "Do Lisabonu!"A teď už po celém světě i v naší zemi lidé říkají, oni vypadají jako klauni. To klaunovství je už teď prostě neslušné. Jak bychom proti tomu měli bojovat? Jak můžeme donutit - nevím, je to elita, nebo je to antielita? Nevím, která část elity je odpovědná za tohle za tyhle lži!Tahle krásná pohádka, která už krásná není, je neslušná! Kdy se začne lidem, národu, občanúm naší země, říkat pravda a jako taková bude prostě respektována?Lidi rozumějí všemu. Lidem se nelíbí, když se s nimi jedná jako s ovcemi.