Americké listopadové volby: Progresivisté zaznamenali podstatné volební zisky

10. 11. 2022

čas čtení 5 minut

Progresivisté dosáhli v midtermových volbách klíčových vítězství



Podpora Bernieho Sanderse a dalších levicových politiků a klíčová účast voličů generace Z vedla k vítězství v Texasu, na Floridě a v dalších státech





Progresivisté se ve středu ráno probudili s úsměvem poté, co řada jimi preferovaných kandidátů zvítězila v klíčových závodech v amerických průběžných volbách.



Progresivisté ve Sněmovně reprezentantů v těsných soubojích udrželi své postavení a zdálo se, že jsou připraveni rozšířit své řady, přestože ovládnutí dolní komory parlamentu demokraty zůstala ve středu v nedohlednu. Desítky progresivních členů Kongresu si zajistily znovuzvolení, včetně bojovníků, jako je Angie Craigová, jejíž volební obvod v Minnesotě byl považován za nejistý.

Progresivní kandidáti do Sněmovny reprezentantů jako Summer Leeová z Pensylvánie a Greg Casar z Texasu vyhráli své první kongresové volby. Vítězství Leeové bylo pro progresivisty obzvláště hrdé vzhledem k tomu, že předtím vyhrála těžký boj v primárkách poté, co proizraelská skupina Aipac vynaložila miliony na její porážku.



"Poraženým večera je Aipac, který odhalil, že byl zcela ochoten sabotovat šance demokratů na udržení většiny, marně vynaložil 4 miliony dolarů ve snaze porazit Summer Leeovou, a přesto prohrál," uvedla na Twitteru Leah Greenbergová, spoluzakladatelka progresivní skupiny Indivisible Project.



Někteří noví členové Kongresové progresivní skupiny se připravují na vstup do Sněmovny reprezentantů. Floridská demokratka Maxwell Frostová, která se organizovala ve spolupráci s Americkou unií občanských svobod a v kampani volala po všeobecné zdravotní péči, se stane první členkou Kongresu z generace Z. Becca Balintová, kterou podpořil progresivní senátor Bernie Sanders, bude první ženou a první otevřeně LGBTQ+ političkou, která bude v Kongresu zastupovat Vermont.



V boji o Senát vyvolal úspěch demokrata Johna Fettermana mezi progresivisty oslavy, přestože pensylvánský viceguvernér toto označení odmítl. Fetterman při svém vítězném projevu ve středu v ranních hodinách zdůraznil potřebu rozšířit přístup ke zdravotní péči a zdůraznil že kvalitní lékařské mu zachránily život poté, co v květnu utrpěl mrtvici.



"Zdravotní péče je základním lidským právem," řekl Fetterman jásajícímu davu v Pittsburghu. "Zachránila mi život a měla by tu být pro vás všechny, až ji budete někdy potřebovat."



Progresivisté nedosáhli dokonalého výsledku, neboť někteří z jimi preferovaných kandidátů prohráli s republikány. Kandidátka do Sněmovny reprezentantů Michelle Vallejo neuspěla v Texasu a senátní naděje Mandela Barnes byla poražena republikánem Ronem Johnsonem ve Wisconsinu.



Celkově si však progresivisté připsali důležitá vítězství a poukázali na svůj úspěch jako na důkaz toho, že kandidáti, kteří se hlásí k politikám, jako je zvýšení minimální mzdy a oddlužení studentů, mohou zvítězit v parlamentních volbách.



"V těchto volbách šlo o víc než jen o jednoho kandidáta nebo otázku," řekla Stephanie Taylorová, spoluzakladatelka Výboru pro progresivní změny (Progressive Change Campaign Committee). "Bylo to existenční povstání voličů, kteří chtějí, aby demokraté ve větší míře bojovali za ochranu základních práv - práva na demokracii, práva na potrat, ekonomická práva a právo na existenci na této planetě."



Progresivní skupiny navrhly, že strategie kandidátů, jako jsou Fetterman a Frost, by mohly poskytnout návod k použití.



"S rostoucím náskokem progresivistů v Kongresu, bez ohledu na zbývající dosud nevyhlášené volební výsledky, by si demokraté měli všímat silně vybojovaných a vyhraných kampaní, vedených progresivními politiky, které mobilizovaly voliče," řekl Joseph Geevarghese, výkonný ředitel progresivní skupiny Our Revolution.



"Je to jasný signál a plán, že do roku 2024 se demokraté musí opřít o popularitu progresivní platformy, nikoli ji odepsat."



Řada progresivistů připsala zásluhu na tom, že v klíčových bojích zvítězili, mladým voličům. Progresivní politikové jako Sanders pořádali v posledních dnech kampaně mítinky, aby povzbudili mladé voliče k účasti poté, co jim tato voličská skupina pomohla zajistit většinu v Kongresu v roce 2020. Průzkum ABC News při odchodu z volebních místností ukázal, že voliči ve věku 18 až 29 let upřednostnili demokraty o 28 procentních bodů.



"Mladí lidé tyto volby zachránili," řekla Varshini Prakashová, výkonná ředitelka mládežnické klimatické skupiny Sunrise Movement. "Už ve dvojích volbách po sobě mladí lidé dokázali, že generace Z je důležitým volebním blokem, který může být a bude základem Demokratické strany."



V době, kdy demokraté začínají plánovat prezidentské volby v roce 2024 a volby do Kongresu, Prakashová trvá na tom, že řešení problémů mladých voličů by mělo být hlavní prioritou strany.



"Přijdeme bojovat za problémy, kterým naše generace čelí každý den, jako je hrozící klimatická krize, ochrana našich reprodukčních svobod a ukončení násilí se zbraněmi na našich školách," řekla Prakashivá. . "Demokratická strana to musí pochopit, pokud chceme zvítězit."

