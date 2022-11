11. 11. 2022

Ondřej Vojtěchovský podepisuje petici na protest proti mému propuštění a o pár dní později je to on, kdo je propuštěn z pozice šéfredaktora časopisu Securitas Imperii.

Takové bolševické praktiky jsou ze strany ředitele ostudné. Právě on by měl být vyhozen. pic.twitter.com/K78TmfAnpg