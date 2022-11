Ano, v situaci brutálního vraždění a mučení dětí, žen a civilistů by slušné noviny článek pana Hořejšího nepublikovaly

10. 11. 2022 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Foto: Oficiální billboard ruského ministerstva zahraničí. Rusko nemá hranice. Nikde nekončí

Je mi líto, ale argumentace kolegy Daniela Veselého je nesmyslná. Někdo se vám vloupal do bytu, znásilnil vám manželku, mučil děti a pak vám byt podpálil. Vy se obrátíte na sousedy, aby vám proti zločinci pomohli, ti vám sice proti němu zpočátku dají pár zbraní, ale pak vám je odeberou, "aby mohlo začít vyjednávání". Skutečně nevnímáte, jak je to obscénní? Co vám je?







Představa, že Putin reaguje brutálněji a zlobněji, protože Amerika dodává Ukrajině nějaké zbraně, je nesmyslná. Putin nereaguje na jednání Západu nijak, brutalitu páchá z vlastní iniciativy, bez ohledu na to, zda Západ něco dělá na pomoc Ukrajině nebo ne. Jaderné zbraně nepoužije, protože ví velmi dobře, že by to znamenalo vojenské zničení Ruska.







Kdokoliv, kdo analyzuje jednání Vladimíra Putina a jeho ruského státu, si je vědom skutečnosti, že Putin ustoupil vždy jedině tehdy, když se setkal s tvrdou reakcí. Kdykoliv se setkal s ústupky či se zbabělstvím napadené strany, motivovalo ho to k dalším brutálním výbojům a k další agresi.







Absolutně nejde o zástupný konflikt mezi USA a Ruskem. Ukrajina má plné právo existovat jako samostatný stát a výmluvy, že Rusko Ukrajinu musí zničit, protože ho "ohrožuje" Západ a Spojené státy, jsou jen lži a výmluvy.





Doporučuju Danielu Veselému, aby sledoval ruskou státní televizi. Poučí se, že Rusové - příslušníci Putinova režimu - chtějí jednat vůči celému světu co nejbrutálněji a jsou na to nesmírně hrdi. Jistě jste viděli video právě usmrceného Kirill Stremousov, Ruskem jmenovaný náměstek hejtmana Chersonské oblasti, že solučástí Ruska je i Praha a vlastně celý svět:





Stremousov: Prahu už nespatří... https://t.co/5kKnV11197 — Michal Kubal 🇨🇿 (@MichalKubal) November 9, 2022

Není jiná možnost než Putinovo Rusko porazit. Jinak jsme ohroženi všichni. Publikovat neinformované články pana Hořejšího, že je nutno Ukrajincům odebrat zbraně, protože pak dojde k vyjednávání (logika této úvahy zcela chybí) je vůči umučeným civilistům opravdu obscénní. Slušné noviny by to neotiskly.



0