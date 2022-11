Svobodné volby v Rusku by vyhrála strana resentimentu, revanšismu a pomsty

11. 11. 2022

Ukrajinci i svět musejí čelit velmi nepříjemné pravdě. Pokud Ukrajina vyhraje válku, ale Rusko zůstane vcelku a pak tam proběhnou nějak poctivé volby, zvítězí strana zášti, revanšismu a pomsty a Ukrajina bude čelit nové hrozbě, píše Valerij Pekar. Ukrajinci i svět musejí čelit velmi nepříjemné pravdě. Pokud Ukrajina vyhraje válku, ale Rusko zůstane vcelku a pak tam proběhnou nějak poctivé volby, zvítězí strana zášti, revanšismu a pomsty a Ukrajina bude čelit nové hrozbě,

I kdyby Rusko okupovali Marťané s úmyslem uskutečnit tam čestné a transparentní volby a podařilo se jim to, demokraté připravení přijmout ruskou prohru a žít v míru s Ukrajinou by v nich nezvítězili.

Tomu ovšem nevěří západní intelektuálové, ale dokonce i část ukrajinských. Místo toho si myslí, že po Putinovi bude v Rusku možná demokracie. Ale jak se mohou demokraté dostat k moci? Uchopení moci násilnými prostředky by rozvrátilo to, co hledají, a usilování o moc prostředky demokratickými, pokud by je vůbec bylo možné vytvořit, nebude fungovat.

Místo toho v jakýchkoli volbách v Ruské federaci jako celku, bez ohledu na to, jak "demokratické" mohou formálně být, vyhraje strana resentimentu, revanšismu a pomsty, strana velmi levicových ekonomických přístupů v kombinaci s velmi pravicovými politickými přístupy – jednoduše řečeno národní socialisté.

Pokud má Rusko nějaké demokraty, ať se pokusí založit malou demokratickou zemi, například Ingrii s hlavním městem v Petrohradě, a pak ať mají všechny zotročené národy svobodu.

Existuje důležitý důvod, proč na tohle poukazovat. Čím blíže je naše vítězství, tím větší je hrozba, že by mohlo být ztraceno, pokud nebudou vytvořeny podmínky, aby impérium po nějakém slušném nebo nepříliš slušném intervalu znovu nezasáhlo proti Ukrajině.

