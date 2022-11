Ruská agrese na Ukrajině: Starosta Chersonu varuje před "kritickým" nedostatkem vody poté, co ruské síly zničily klíčovou infrastrukturu

13. 11. 2022

Communications, water, heat and electricity "destroyed" as Russians left Kherson city, says Ukrainian President Zelenskyy https://t.co/VseR0OOxID pic.twitter.com/ZbOfPKyBME — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 13, 2022

Roman Holovňa uvedl, že humanitární situace v osvobozeném městě je "vážná", chybí léky a chléb



Ruské síly před ústupem zničily klíčovou infrastrukturu v ukrajinském městě Cherson, uvedl prezident Volodymyr Zelenskij. Uvedl, že ukrajibnská armáda ovládla více než 60 osad v Chersonské oblasti a ve městě Cherson se provádějí "stabilizační opatření" poté, co ho ukrajinské síly znovu dobyly. Ukrajinský prezident uvedl, že ruské síly před svým útěkem zničily veškerou kritickou infrastrukturu Chersonu, včetně komunikací a zásobování vodou spolu s dodávkami tepla a elektřiny.







Ukrajinci uvítali ústup Ruska z Chersonu. Kyjev uvedl, že pracuje na odminování tohoto strategického města po osmiměsíční okupaci a obnovení dodávek energie v celém regionu. V dříve okupované vesnici Pravdyne u Chersonu se vracející se obyvatelé objímali se svými sousedy, někteří nedokázali zadržet slzy, uvedla agentura France-Presse. "Konečně vítězství!" řekl jeden z nich.



Šéf chersonské regionální státní správy řekl, že se dělá vše pro to, aby se do oblasti "vrátil normální život". Jaroslav Januševyč z města Cherson ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že zatímco probíhá odminování, byl zaveden zákaz vycházení a omezen pohyb do města a z města.



- Promoskevské síly svádějí jinde mnohem tvrdší boj a boje s ukrajinskými silami ve východní Doněcké oblasti jsou pekelné, uvedl Zelenskij. "Tam je to prostě peklo - každý den tam probíhají nesmírně tvrdé boje. Ale naše jednotky se brání statečně - odolávají strašlivému tlaku útočníků, zachovávají naše obranné linie," řekl.



- Podle informací z jednání amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena a ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby na summitu Aseanu v kambodžském Phnompenhu by o načasování a obsahu případného rámce jednání s Ruskem rozhodovala Ukrajina.



- Ruský prezident Vladimir Putin telefonicky hovořil se svým íránským protějškem Ebrahimem Raisim a oba lídři kladli důraz na prohloubení politické, obchodní a hospodářské spolupráce, uvedl Kreml v sobotním prohlášení. Diskuse o "řadě aktuálních otázek bilaterální agendy" zahrnovala také odvětví dopravy a logistiky, uvedl Kreml. Neuvedl, kdy se telefonát uskutečnil, a nezmínil se o íránských dodávkách zbraní do Moskvy.



- Po ruském stažení z nedalekého Chersonu lze pozorovat nové významné škody na hlavní přehradě Nová Kachovka na jihu Ukrajiny, uvedla podle agentury Reuters americká společnost Maxar, která provádí satelitní snímkování.



- Rusko uvedlo, že zatím nedošlo k dohodě o prodloužení dohody umožňující Ukrajině vyvážet obilí přes Černé moře, a zopakovalo svůj požadavek na neomezený přístup na světové trhy pro vlastní vývoz potravin a hnojiv, uvedla agentura Reuters.







- Okupanti před útěkem z Chersonu zničili veškerou kritickou infrastrukturu: komunikace, vodu, teplo, elektřinu.

Agentura Reuters citovala vyjádření banky:





Starosta Chersonu uvedl, že humanitární situace je "vážná" kvůli nedostatku vody, léků a chleba, obyvatelé oslavují osvobození, které Zelenskij označil za "historický den". Agentura Reuters rovněž uvedla, že starosta Roman Holovňa řekl televizi: Ve městě je kritický nedostatek, hlavně vody. V současné době není dostatek léků, není dostatek chleba, protože se nedá upéct: není elektřina. Zelenskij uvedl, že úřady se v rámci snahy o stabilizaci regionu vypořádaly s téměř 2000 minami, nástražnými dráty a nevybuchlými granáty, které zde zanechali odcházející Rusové.