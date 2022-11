Rapperovi, který protestoval proti smrti Mahsy Amini, hrozí v Íránu poprava

11. 11. 2022

čas čtení 5 minut





OSN vyzývá k mezinárodní akci, protože režim oznámil veřejné soudy s protestujícími a íránští zákonodárci usilují o přísné tresty





Tři týdny poté, co byl ve svém domě násilně zatčen íránskými bezpečnostními složkami, hrozí Samanu Jasínovi, mladému kurdskému umělci a rapperovi, poprava. Byl obviněn z vedení války proti Bohu poté, co na sociálních sítích zveřejnil svou podporu protirežimním demonstrantům.



Jeho osud, o němž v nejbližších dnech rozhodne íránský soud, by mohly sdílet tisíce dalších mladých protestujících, kteří jsou zadržováni, neboť organizace na ochranu lidských práv varují, že režim může ve snaze potlačit pokračující protesty rozpoutat krvavou kampaň pomsty. Tři týdny poté, co byl ve svém domě násilně zatčen íránskými bezpečnostními složkami, hrozí Samanu Jasínovi, mladému kurdskému umělci a rapperovi, poprava. Byl obviněn z vedení války proti Bohu poté, co na sociálních sítích zveřejnil svou podporu protirežimním demonstrantům.Jeho osud, o němž v nejbližších dnech rozhodne íránský soud, by mohly sdílet tisíce dalších mladých protestujících, kteří jsou zadržováni, neboť organizace na ochranu lidských práv varují, že režim může ve snaze potlačit pokračující protesty rozpoutat krvavou kampaň pomsty.





Podle OSN režim od začátku protestů před více než osmi týdny zadržel přibližně 14 000 lidí, včetně dětí, poté, co ve vazbě zemřela 22letá Mahsa Aminiová, kterou zatkla íránská mravnostní policie.



"Za posledních šest týdnů byly zatčeny tisíce mužů, žen a dětí - podle některých údajů více než 14 000 osob, mezi nimiž jsou obránci lidských práv, studenti, právníci, novináři a aktivisté občanské společnosti," uvedl ve středu Javaid Rehman, zvláštní zpravodaj pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu.



"Další velmi znepokojivou událostí je, že íránské úřady začátkem tohoto týdne oznámily, že uspořádají veřejné soudní procesy s více než 1 000 zatčenými osobami v Teheránu a s podobným počtem osob mimo hlavní město... Obvinění proti těmto osobám budou zahrnovat žalob. s trestem smrti. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné domácí kanály pro vyvození odpovědnosti, chtěl bych zdůraznit význam úlohy a odpovědnosti mezinárodního společenství při řešení beztrestnosti za porušování lidských práv v Íránu."



Dne 6. listopadu vyzvalo 227 íránských zákonodárců justici, aby se "rozhodně vypořádala s pachateli těchto zločinů a se všemi, kdo zločinům napomáhali a výtržníky vyprovokovali", což podle obav ochránců lidských práv povede v příštích týdnech k vlně poprav a doživotních trestů vynesených soudy. Úřady oznámily, že plánují uspořádat soudní procesy s 1 000 protestujícími, kteří byli zadrženi v Teheránu.





Organizace Hengaw pro lidská práva uvedla, že vysoce postavené vězně, jako je Jasín, by íránský režim mohl využít k pokusu zastrašit ty, kteří pokračují v protestech.



Yasin, známý a uznávaný umělec a rapper, byl hlasitým kritikem režimu. Na svých kanálech na sociálních sítích psal vzkazy na podporu protestujících a složil několik protestních písní.



"Víme, že vláda snadno zabíjí lidi a zadržené přímo odsuzuje k smrti," řekl Soma Rostami z Hengaw. "Saman Jasín je ve vážném nebezpečí a my bychom měli být jeho hlasem."



Další organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že se úřady snaží umlčet Yasinovu rodinu, které se od jeho obvinění z moharabehu (nepřátelství proti Bohu) na začátku tohoto týdne nikdo neozval.



Rozsudek smrti, který nad Jasínem visí, přichází uprostřed tvrzení, že on i další protestující jsou ve vazbě vystaveni mučení.



Rodinní příslušníci 32letého hudebníka a rappera Toomaje Salehiho, který je rovněž ve vazbě poté, co byl 30. září zatčen se dvěma přáteli, tvrdí, že je ze strany režimu vystaven "krutému mučení" za to, že zveřejnil písně na podporu protestujících a zveřejnil fotografie, na nichž skanduje hesla proti bezpečnostním silám v Isfahánu.



Zatčení populárního umělce vedlo na internetu k peticím vyzývajícím k jeho propuštění a jeho příznivci hojně sdíleli hashtag #FreeToomaj.



"Když jsme se dozvěděli o jeho zatčení, byli jsme zdrceni, ale ne poraženi. V současné době se snažíme dělat, co je v našich silách, abychom pokračovali v tom, za co se zasazoval, a naléháme na představitele mezinárodního společenství, aby pohnali Islámskou republiku k odpovědnosti za zločiny proti lidskosti, propustili Túmaje a všechny Íránce, kteří jsou denně vězněni a mučeni, a to vše jen proto, že usilují o svobodu," uvedl jeden ze Salehiho přátel, jehož jméno z bezpečnostních důvodů neuvádíme.



"Víme, že nás chtějí ještě více traumatizovat a vyvolat v nás strach. Důležité je, že brutální režim islámské republiky zatýká kritiky a nevinné civilisty a porušuje své vlastní zákony," dodala.



"I když právníci přijdou k soudu jménem svých rodin, i jim hrozí zatčení. Nemáme žádné informace o jeho zdravotním stavu, z čeho byl obviněn, ani o tom, v jakém je zdravotním stavu, a máme vážné obavy o jeho život."





Minulý týden byly dvě novinářky, které pomáhaly zveřejnit zprávu o smrti Mahsy Aminiové, íránskými úřady označeny za špionky CIA, za což hrozí trest smrti.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0