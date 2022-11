Indie prohrává v boji s dezinformacemi. A Facebook pro to poskytuje ideální platformu

10. 11. 2022

tisková zpráva

Brusel 9.11.2022 – Dezinformátoři v Indii využívají sociálních sítě v čele s Facebookem k manipulaci s veřejným míněním, k obtěžování a zastrašování nezávislých hlasů a k udržení vládnoucí strany u moci. Shodli se na tom expertky a experti na speciální online konferenci, kterou uspořádala europoslankyně Markéta Gregorová.



V EU se množí obavy z rostoucích sítí dezinformací a zahraničního vměšování, které by mohlo dále destabilizovat evropské demokracie. Významnou roli v tomto procesu sehrávají sociální sítě v čele s Facebookem. I to bylo tématem prestižní konference, kterou uspořádala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, a na které promluvilo několik zvučných jmen globálního whistleblowingu.

„Nedávno jsem upozorňovala na zjištění organizace ProPublica, která odhalila, že Google svou reklamou pomáhá financovat dezinformační kanály v jiných než anglo-jazyčných zemích. Začátkem roku jsem pak upozorňovala, že magazín The Wire rozklíčoval fungování indické aplikace Tek Fog, která umí ovládat sekci ‚trendů‘ na Twitteru a Facebooku, a kterou používá k ovládání informačních toků v zemi indická nacionalistická vládnoucí strana. Proto jsem ve spolupráce s The London Story pozvala expertky a experty, abychom zjistili, jakou roli v tom hrají platformy a co se musí změnit,“ vysvětluje Pirátka Markéta Gregorová, která jako pořadatelka akci moderovala.

Mezi vystupujícími promluvila například světoznámá whistleblowerka Faceooku Sophie Zhang, datová vědkyně, která objevila pět tzv. IT buněk s celkovým počtem 1000 falešných profilů ovlivňujících demokratické volby, konfrontovala s nimi vedení Facebooku, ale reakce se nedočkala. Saikat Chatterjee z University of Gröningen upozornil, že „společnost Meta (Facebook) disponuje obřími datovými sety, která mohou nenávistný či manipulativní obsah snadno identifikovat, firma je ovšem není ochotná sdílet“.

Expertní panel se shodl, že indická mediální sféra zejména v pandemii tahala za kratší konec – televize, zpravodajské servery ani agentury nedokázaly účinně bojovat s dezinformacemi, a naopak samy často pomáhaly dezinformace šířit. Jedním z témat panelu byl i kontroverzní nákup Twitteru do rukou miliardáře Elona Muska. Podle mluvčích se velká část Indů chystá Twitter opustit.

„I v roce 2022 má přístup k internetu pouze 20 % indické populace. Indická vláda ale v současné době pracuje na rozšíření internetové infrastruktury, tedy poskytování přístupu k internetu většímu počtu Indů a Indek. S rostoucím množstvím internetových uživatelů se ovšem také otevírá nové okno pro propagandu a dezinformační kampaně, které jsou nejčastěji politicky motivované. Indická vláda má také příležitost udržovat si v tomto prostoru monopol. To jsou všechno dramatické trendy v jedné z nejlidnatějších zemí světa. Proto je musíme i z naší pozice bedlivě sledovat a připomínat internetovým gigantům jejich povinnost se tím zabývat,“ uzavřela česká europoslankyně.

