Ředitel CIA se setkal s ruským protějškem, avšak USA popírají, že by vedly tajné mírové rozhovory

15. 11. 2022

15. 11. 2022





Bill Burns řekl, že USA "nediskutují o ukončení války" na Ukrajině. Zelenskij navštívil Cherson



Ředitel CIA Bill Burns se v pondělí v Ankaře setkal se svým ruským protějškem, ale USA trvají na tom, že nevedou s Moskvou tajné mírové rozhovory bez přítomnosti ukrajinských představitelů.



Setkání v tureckém hlavním městě s šéfem ruské zahraniční zpravodajské služby SVR Sergejem Naryškinem následovalo po spekulacích, že někteří vysoce postavení představitelé USA by si přáli, aby Ukrajina zahájila jednání s Kremlem o ukončení války.





Američtí představitelé uvedli, že hlavním účelem setkání bylo předat "poselství o důsledcích použití jaderných zbraní Ruskem" a projednat případy Američanů zadržovaných v zemi.



Zdůraznili, že Burns "nevede žádná jednání" a "nediskutuje o urovnání války na Ukrajině".



Ruský list Kommersant jako první informoval o tom, že se v Ankaře uskuteční schůzka mezi USA a Ruskem, a uvedl, že se jí zúčastní Naryškin. Noviny uvedly, že neznají účel jednání.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že nemůže zprávy ani potvrdit, ani vyvrátit, a teprve poté USA potvrdily, že Burns, osoba, kterou Joe Biden obvykle využívá pro důvěrné jednání, bude na schůzce přítomen.



Od doby před invazí nedošlo k žádným veřejně přiznaným setkáním mezi americkými a ruskými představiteli, ačkoli k několika přímým telefonickým rozhovorům došlo. Naposledy proběhla osobní schůzka 21. ledna, kdy se v Ženevě setkal americký ministr zahraničí Antony Blinken s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.













Zdroj v angličtině ZDE

Minulý týden se objevily spekulace, že někteří vysocí poradci Bílého domu by raději viděli ukončení bojů. Generál Mark Milley, nejvyšší americký vojenský důstojník, řekl, že se domnívá, že Ukrajina bojovala s ruskou armádou velmi úspěšně a že zde "existují možnosti pro nějaké diplomatické řešení".USA však souhlasily s tím, že Ukrajině pošlou dalších 400 milionů dolarů vojenské pomoci, čímž se celková částka poskytutá USA Ukrajině od ledna 2021 zvýší na 18,9 miliardy dolarů - a Biden na summitu G20 trval na tom, že neprobíhají žádná tajná jednání."Velmi jasně jsem řekl, že budeme i nadále poskytovat ukrajinskému lidu schopnost bránit se. A nehodláme se zapojit do žádného vyjednávání. Bez Ukrajiny není nic o Ukrajině. Je to rozhodnutí, které musí učinit Ukrajina," řekl prezident.Biden hovořil po setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v indonéském Bali. Poté Biden uvedl, že se Siem "potvrdili naše společné přesvědčení, že hrozba jadernými zbraněmi nebo jejich použití jsou naprosto nepřijatelné" - čímž zdůraznili to, co USA označily za Burnsovo klíčové poselství.Peking ve své zprávě z jednání uvedl, že "Čína je velmi znepokojena současnou situací na Ukrajině", ale nezmínil se o jaderné otázce. Peking dodal, že "je třeba se vyhnout konfrontaci mezi velmocemi".Ruský prezident Vladimir Putin se zasedání G20 neúčastní, Moskvu však zastupuje Lavrov. Agentura Associated Press s odvoláním na indonéské představitele uvedla, že Lavrov byl převezen do nemocnice, kde byl krátce ošetřen kvůli problémům se srdcem.Ruské ministerstvo zahraničí tyto zprávy odsoudilo jako "vrchol falšování", a mluvčí Maria Zacharovová zveřejnila video, na němž Lavrov sedí venku na terase, oblečený v šortkách a tričku, a čte si dokumenty. Ministr uvedl, že spekulace o zdravotním stavu vysokých kremelských představitelů "nejsou v politice ničím novým".Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v pondělí nečekaně navštívil město Cherson na jihu země, aby oslavil jeho znovudobytí po osmi měsících ruské okupace. "Jdeme kupředu. Jsme připraveni na mír, mír pro celou naši zemi," řekl.Zelenskij řekl, že bylo důležité navštívit Cherson, aby obyvatelům vyjádřil svou podporu a ukázal, že "se opravdu vracíme, opravdu vyvěšujeme svou vlajku". Řekl: "Jsem opravdu šťastný, je to vidět na reakci lidí, jejich reakce není zinscenovaná."Při vztyčování ukrajinské vlajky nad městem zpíval státní hymnu. Na otázku, kam by ukrajinské síly mohly postoupit příště, odpověděl: "Ne do Moskvy... nemáme zájem o území jiné země."Několik minut před příjezdem Zelenského bylo v centru Chersonu slyšet nedaleké ostřelování a nad městem se ozývaly výbuchy dělostřelecké palby. V celém regionu pokračují těžké boje. Ukrajinské jednotky se v nadcházejících dnech pravděpodobně pokusí upevnit kontrolu nad západním břehem.Po dvou nocích jásotu po osvobození města začali v neděli obyvatelé Chersonu hodnotit rozsah škod způsobených ruskou okupací. Mnoho domů je stále bez elektřiny a vody.Zelenskij v neděli obvinil ruské vojáky z válečných zločinů a ze zabíjení civilistů v Chersonu."Vyšetřovatelé již zdokumentovali více než 400 ruských válečných zločinů. Byla nalezena těla mrtvých civilistů a vojáků. Ruská armáda za sebou zanechala stejnou brutalitu jako v jiných regionech země, do kterých vstoupila," řekl.Ruští vojáci po sobě zanechali tisíce min, nástražných výbušných zařízení a nevybuchlých granátů. Ustupující Rusové komplexně zničili veškerou kritickou infrastrukturu včetně komunikací, elektřiny, vody, tepla, stometrové televizní věže a nejméně čtyř mostů.Valné shromáždění OSN v New Yorku schválilo rezoluci, která vyzývá Rusko, aby se zodpovídalo z porušování mezinárodního práva a aby bylo nuceno zaplatit náhradu za rozsáhlé škody a ztráty na životech na Ukrajině.