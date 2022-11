Svatý Martin, evangelium a středověký primitivismus

11. 11. 2022 / Boris Cvek

Dnes v pátek 11. 11. je svátek svatého Martina



Svatý Martin už mnoho let nepřijíždí na bílém koni a nepřijel ani letos. Za oteplováním je mrazivé tušení globální katastrofy. Zůstává ale aspoň husa a víno. Dnes v rádiu jsem slyšel, že ne každý si to bude moci dovolit. Tím spíše v dnešní době. Žádné překvapení to není, samozřejmě.



A přece podle původní legendy svatý Martin nepřináší ani sníh, ani husu, ani víno, ale půlku svého pláště. Jede jako voják na koni, potká ubožáka a smiluje se nad ním: roztrhne svůj plášť a půlku podá tomu člověku. Všimne si utrpení, má na mysli bolest, ponížení. To je právě to křesťanství, které ve změti lidových tradic není snadné zahlédnout.

Jacques Le Goff v Kultuře středověké Evropy velmi silně opakuje téma primitivismu, do jakého upadlo křesťanství právě vlivem pohanské lidovosti ve středověku. Právě v tom středověku, z něhož pochází i krásná, evangeliem prosvítající legenda o svatém Martinovi. Nic proti huse a vínu, sám to mám rád. Ale svatý Martin by s tím spojován být neměl, pokud tedy nechceme pohřbít evangelium pod rurální primitivismus.

Možná kdyby žil svatý Martin dnes, jeho pohled ztrácející se mlhách listopadových dnů by vážně a nevesele mířil kamsi do dálky nad vším tím veselím a jucháním, do dálky klimatické katastrofy, která nám zcela vážně hrozí a která může zničit celé lidstvo.

