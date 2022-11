USA: Demokraté si vítězstvím v Nevadě udrželi kontrolu nad Senátem

13. 11. 2022

čas čtení 11 minut



Poslední ránu většinovým ambicím Republikánské strany zasadila v sobotu senátorka Catherine Cortez Masto, která podle odhadů vyhrála



Demokraté si podle odhadů v sobotu udrželi kontrolu nad Senátem a získali těsnou většinu, když ukázali sílu v listopadových volbých, které přinesly prezidentu Bidenovi významné vítězství pro jeho další dva roky ve funkci.



Poslední ránu nadějím republikánů na znovuzískání mandátu zasadila Nevada, kde v sobotu podle odhadů zvítězila senátorka Catherine Cortez Masto (D), která předstihla Adama Laxalta (R), bývalého generálního prokurátora. Předpokládané vítězství Cortezové Mastoové zajišťuje demokratům 50. křeslo, přičemž 6. prosince se v Georgii uskuteční druhé kolo voleb, které by mohlo posílit jejich těsnou většinu. Cortezová Mastoová vedla po 97 procentech odevzdaných hlasů o půl procentního bodu.

Demokraté si podle odhadů v sobotu udrželi kontrolu nad Senátem a získali těsnou většinu, když ukázali sílu v listopadových volbých, které přinesly prezidentu Bidenovi významné vítězství pro jeho další dva roky ve funkci.Poslední ránu nadějím republikánů na znovuzískání mandátu zasadila Nevada, kde v sobotu podle odhadů zvítězila senátorka Catherine Cortez Masto (D), která předstihla Adama Laxalta (R), bývalého generálního prokurátora. Předpokládané vítězství Cortezové Mastoové zajišťuje demokratům 50. křeslo, přičemž 6. prosince se v Georgii uskuteční druhé kolo voleb, které by mohlo posílit jejich těsnou většinu. Cortezová Mastoová vedla po 97 procentech odevzdaných hlasů o půl procentního bodu.



Kontrola nad Sněmovnou reprezentantů byla v sobotu stále nejasná, protože sčítání hlasů pokračovalo i několik dní po volbách, které začaly s očekáváním velkých ztrát demokratů,vzhledem k tomu, že volby v polovině volebního období historicky zvýhodňují stranu, která je mimo moc. Demokraté si však udrželi své pozice a v mnoha klíčových volbách dokonce dosáhli určitých zisků, což mnohé republikány znervózňuje. Tím, že získali zpět kontrolu nad Senátem, zmařili naděje republikánů na úplné ovládnutí Kapitolu.



To je vítaná zpráva pro Bidena, který čekal možnost pokořující porážky. Nyní Senát, který dohlíží na schvalování zaměstnanců výkonné moci a federálních soudců, zůstane pod vlviem jeho strany. Senátní většina také umožní prezidentovi a jeho straně více ovlivňovat legislativní debaty o domácích a zahraničních výdajích a dalších důležitých otázkách.



"Cítím se dobře a těším se na další roky," řekl Biden novinářům. Podle Bílého domu zavolal Bidemn Cortez Mastoové a vůdci senátní většiny Charlesi E. Schumerovi (D-N.Y.), aby jim poblahopřál z Kambodže, kde se účastní summitu asijských zemí.



Schumer označil výsledky za "ospravedlnění" demokratů a jejich programu a řekl, že republikáni odradili voliče extremismem a "negativismem", včetně falešného naléhání některých kandidátů, že volby v roce 2020 byly ukradeny. "Amerika ukázala, že věříme v naši demokracii," řekl novinářům v New Yorku a zároveň pochválil kvalitu demokratických kandidátů.



Většina celostátních republikánů se k předpokládanému výsledku od sobotní noci nevyjadřovala a Laxaltova kampaň předpokládané vítězství Cortez Masto zatím veřejně nepřiznala.



Přesto několik republikánů začalo vyjadřovat svou nespokojenost, protože jim hrozí minimálně další dva roky v menšině. "Stará strana je mrtvá. Je čas ji pohřbít. Vybudovat něco nového," napsal krátce po vyhlášení výsledků na Twitteru senátor Josh Hawley (R-Mo.).



Shiree Verdoneová, republikánská fundraiserka, v sobotu večer uvedla, že dárci a aktivisté Republikánské strany jsou z výsledku voleb rozrušeni.



"Musíme prozkoumat, co se pokazilo. Je třeba provést nějakou studii o tom, co se v těchto volbách stalo," řekla Verdoneová, která uspořádala pro Laxalta dobročinnou akci a přiznala, že demokraté vědí, jak v Nevadě získat hlasy pomocí "Reidovy mašinérie", pojmenované po zesnulém předsedovi senátní většiny Harrym M. Reidovi.



Senátor Rick Scott (R-Fla.), který v říjnu jako šéf senátní kampaně republikánů předpovídal, že jeho strana obsadí v Senátu 53 až 55 křesel, se v sobotu pozdě večer ještě nevyjádřil.



Demokratka Cisco Aguilarová měla podle prognóz vyhrát také závod o post státního tajemníka Nevady a porazit republikánského kandidáta Jima Marchanta, který usiloval o dohled nad nevadskými volbami a zároveň nepodloženě popíral výsledky z roku 2020. Marchanta v tomto závodě podpořil bývalý prezident Donald Trump.



Demokraté podle odhadů získali také křeslo ve Sněmovně reprezentantů ve státě Washington, které zastávala republikánka Jaime Herrera Beutlerová, jež byla sesazena v republikánských primárkách poté, co hlasovala pro impeachment Trumpa za útok protrumpovského davu na Kapitol 6. ledna 2021.



V senátním klání v Nevadě bylo vítězství Cortezové Mastoové součástí dosavadního úspěchu stávajících senátorů usilujících o znovuzvolení v polovině volebního období. Voliči se výrazně přiklonili k odstranění dosavadního pořádku ve sněmovně. Republikáni neuspěli, přestože zdůrazňovali rostoucí ceny a obavy z kriminality v éře vlády Demokratické strany ve Washingtonu.



Republikáni začali volby s tím, že potřebují získat jedno křeslo, aby převzali kontrolu nad Senátem. Demokraté však získali jedno křeslo v Pensylvánii a udrželi se v několika dalších státech, které byly považovány za zranitelné. Kandidovali jako ochránci práv na potraty po zrušení rozsudku Roe v. Wade a označili soupeře z řadrepublikánů za extremisty. Jedním z takových států byla Arizona, kde podle odhadů v pátek večer zvítězil senátor Mark Kelly (D) nad republikánským vyzyvatelem Blakem Mastersem.



V Nevadě se republikán Laxalt snažil spojit Cortez Masto s Bidenem a zároveň obvinil z inflace a z kriminality politiky demokratů, přičemž poukázal na stimulační zákon v hodnotě 1,9 bilionu dolarů, který Cortez Masto pomohla schválit v době vrcholící pandemie.



Republikáni předpovídali, že jejich ekonomické poselství bude mít ohlas zejména v tomto dělnickém státě s jednou z nejvyšších inflací v zemi. Obě strany však vždy očekávaly, že závod bude rozhodnut minimálním rozdílem, a Cortez Masto si připsala druhé funkční období ve státě, který Republikunská strana dlouho považovala za největší příležitost k získání hlasů.



Cortezová Mastoová, která je první Latinoameričankou zvolenou do Senátu, učinila přístup k potratům ústředním bodem své kampaně a varovala, že její soupeř by mohl přispět k přijetí federálního zákazu potratů, přestože Nevada má přístup k tomuto zákroku zaručen na základě lidového hlasování. Vyzdvihovala také úsilí demokratů o snížení nákladů, včetně cen léků na předpis.



Laxalt prohlásil, že by nepodpořil celostátní zákaz potratů, ačkoli ve státě podporuje referendum o zákazu potratů po 13. týdnu. Během všeobecných voleb se jen málo vyjadřoval ke své roli při podpoře nepravdivým tvrzením bývalého prezidenta Donalda Trumpa o volebních podvodech, protože na něj demokraté v této věci útočili.



Během sobotní tiskové konference byl Joe Gloria, registrátor v okrese Clark, dotázán, zda některá z kampaní vyjádřila obavy ohledně procesu sčítání hlasů. "Nemám k tomu žádné zprávy," řekl. Později Gloria dodal, že "od žádné kampaně" neslyšel nic o údajných podvodech.



Senát byl během Bidenova předsednictví rovnoměrně rozdělen mezi obě strany, přičemž viceprezidentka Harrisová měla právo rozhodovat o nerozhodném výsledku hlasování. Boj o většinu byl ústředním bodem kampaně v polovině volebního období, kdy do klíčových států proudily obrovské částky peněz. Nezkušení kandidáti vyzdvižení Trumpem usnadnili demokratům cestu v některých důležitých závodech, občas klopýtli a dali demokratům větší prostor k útoku.



V Pensylvánii porazil viceguvernér John Fetterman (D) známého lékaře Mehmeta Oze, republikánského kandidáta, kterého poprvé podpořil bývalý prezident Trump. Oz čelil kritice kvůli svému populárnímu televiznímu pořadu, který propagoval pochybné produkty.



V arizonském klání se také objevil Trumpem podporovaný nováček Masters, kterého demokraté označili za extremistu. Využili jeho výroků o privatizaci sociálního zabezpečení a jeho podpory omezení potratů, včetně celostátního zákazu potratů po patnáctém týdnu těhotenství.



Demokraté odrazili další výzvy a zmařili republikánské pokusy o postup do Colorada, státu Washington a New Hampshire. V prvních dvou státech republikáni nominovali umírněnější kandidáty, ale v New Hampshire byl kandidátemrepublikánů Don Bolduc, krajně pravicový uchazeč, který přijal velkou část Trumpovy platformy a nepravdivě tvrdil, že Trump vyhrál volby v roce 2020.



V Georgii kandidoval senátor Raphael G. Warnock (D) jen s mírným náskokem před republikánským kandidátem Herschelem Walkerem, bývalým fotbalistou. Ani jeden z kandidátů však nedosáhl padesátiprocentní hranice nutné k odvrácení druhého kola voleb. Oba se znovu utkají ve druhém kole příští měsíc.



Na Aljašce pokračuje sčítání hlasů podle nového systému volby. V tomto souboji spolu soupeřily republikánka senátorka Lisa Murkowski, která je Trumpovým terčem, a Kelly Tshibaka, vyzyvatelka podporovaná bývalým prezidentem.



Celkem demokraté v těchto midtermových volbách hájili svá křesla ve 14 státech - ve všech z nich v roce 2020 zvítězil Biden. Republikáni hájili svá křesla v 21 státech, včetně dvou, kde Biden zvítězil. Jedním z nich byla Pensylvánie, zatím jediné křeslo, které přešlo k jiné straně.



Schumer pochválil kvalitu současných demokratů a řekl, že vyhráli částečně proto, že republikáni nominovali "pochybné" kandidáty. Senátor Gary Peters (D-Mich.), předseda volebního štábu demokratů v Senátu, ve svém prohlášení uvedl, že tato vítězství představují "hlasité potvrzení senátní většiny demokratů" a "odmítnutí extremismu, který prosazují republikáni".



Prohry vyvolaly nespokojenost mezi republikány v Senátu a nejméně šest z nich prosadilo odložení voleb vedení, které se mají konat příští týden, čímž zpochybnili vedení vůdce senátní menšiny Mitche McConnella.



Senate Leadership Fund, externí skupina úzce spojená s McConnellem (R-Ky.), utratila v tomto cyklu více než 230 milionů dolarů na podporu republikánů v závodech po celé zemi. Aniž by přímo kritizoval Trumpa, McConnell si před volbami posteskl, že kvůli problémům s "kvalitou kandidátů" je pro republikány těžší získat Senát než Sněmovnu reprezentantů.



Vzhledem k tomu, že několik Trumpových podporovaných kandidátů do Senátu prohrálo, Trump a jeho spojenci se snažili svalit vinu na McConnella a kritizovali ho za to, že v Arizoně nevynakládá více prostředků na podporu reopublikánů.



V sobotu pozdě večer se někteří republikáni zaměřili na Trumpa, když ventilovali frustraci z voleb. Lew Sanders, místní funkcionář republikánů v arizonském okrese Pinal, uvedl, že slyšel od mnoha republikánů kritiku, že Trump svou podporou poškodil jejich šance ve volbách.





I když zopakoval Trumpova nepravdivá tvrzení o volbách v roce 2020, Sanders měl pro bývalého prezidenta spoustu kritiky a tvrdil, že nese odpovědnost za "některé problémy, které se nám vracejí".







Podrobnosti v angličtině ZDE

0