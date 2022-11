Twitter: Musk zrušil verifikaci účtů za poplatek, stalo se to terčem podvodníků

12. 11. 2022

Modrá verifikace na Twitteru už není k dispozici. Platforma byla zaplavena vlnou podvodných účtů



Než Twitter převzal Elon Musk byl verifikační odznak udělován ověřeným účtům celebrit a novinářů



Znovu spuštěná prémiová služba Twitteru – která uděluje ověřovací modré štítky každému, kdo je ochotný platit 8 dolarů měsíčně – je od pátku nedostupná poté, co platformu sociálních médií zaplavila vlna podvodných účtů schválených Twitterem za tento poplatek, avšak samozřejmě neověřených.



Než si Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů, byla celebritám a novinářům ověřeným platformou udělována modrá verifikace – aby se zabránilo předstírání identity. Nyní tuto verifikaci může bez ověření získat kdokoli, pokud má telefon, kreditní kartu a 8 dolarů měsíčně.

Než si Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů, byla celebritám a novinářům ověřeným platformou udělována modrá verifikace – aby se zabránilo předstírání identity. Nyní tuto verifikaci může bez ověření získat kdokoli, pokud má telefon, kreditní kartu a 8 dolarů měsíčně.





Zdálo se, že "oficiální" označení nemají nyní ani celebrity.







Nová služba se však rychle stala obětí podvodníků - uživatelé parodovali všechny od papeže Františka až po George W. Bushe. Farmaceutický gigant Eli Lilly & Co byl nucen se omluvit poté, co podvodný účet tweetoval, že inzulín je zdarma. Za účty různých profesionálních sportovců se vydávaly také společnosti Nintendo, Lockheed Martin, Muskova vlastní Tesla a SpaceX.Pro inzerenty, kteří pozastavili své podnikání na Twitteru, by falešné účty mohly být poslední kapkou, protože Muskovo bouřlivé působení v Twitteru - propuštění poloviny zaměstnanců a odchody vysokých manažerů - vyvolává otázky ohledně jejího přežití.Nyní existují dvě kategorie "modrých verifikací" a vypadají stejně. Jedna zahrnuje účty ověřené před Muskovým nástupem do Twitteru a uvádí, že "Tento účet je ověřen, protože je důležitý v oblasti vlády, zpravodajství, zábavy nebo jiné určené kategorii" - Druhá "verifikace" uvádí, že účet odebírá službu Twitter Blue.Dotaz ohledně tohoto chaosu zaslaný na tiskovou adresu Twitteru zůstal bez odpovědi. Komunikační oddělení společnosti bylo ovšem v rámci Muskova propouštění zlikvidováno.Ve čtvrtek Musk na Twitteru napsal, že "existuje příliš mnoho poškozených starších značek 'ověření' Blue, takže nezbývá než v nadcházejících měsících odstranit starší Blue".Twitter Blue nebyl dostupný v onlinové verzi platformy, podle které byla registrace možná pouze ve verzi pro iPhone. Verze pro iPhone však Twitter Blue jako možnost nenabízela.Twitter také opět začal přidávat šedé "oficiální" štítky k některým významným účtům. Tyto štítky zavedl na začátku tohoto týdne, a o několik hodin později je zrušil.Ve čtvrtek večer se vrátily, alespoň u některých účtů - včetně vlastních účtů Twitteru a velkých společností jako Amazon, Nike a Coca-Cola. Pak mnohé z nich opět zmizely.