"Zázračné zbraně" Rusku válku nevyhrají

11. 11. 2022

Ruský obrat ke "kamikadze dronům" je založen na chybné strategii, upozorňují Raphael S. Cohen a Gian Gentile. Ruský obrat ke "kamikadze dronům" je založen na chybné strategii,

Když se 2. světová válka obrátila v neprospěch mocností Osy, zoufalé Německo stále více upínalo své naděje na sérii Wunderwaffen – "zázračných zbraní", které je měly zachránit před případnou porážkou. Mezi ně patřily některé z prvních řízených a balistických střel. Německo od poloviny června 1944 odpálilo asi 6 725 řízených střel V-1 a 1 400 balistických střel V-2, z nichž mnohé zamířily na Londýn, ve snaze zlomit britskou morálku. Kampaň způsobila desítky tisíc britských obětí, ale nakonec se ukázala jako neúčinná.

O tři čtvrtě století později čelí Rusko podobné situaci. Jeho invaze na Ukrajinu dopadla špatně. Se svou armádou stále více v troskách se Rusko obrátilo k útoku na ukrajinskou civilní infrastrukturu vlastní třídou zázračných zbraní – v podobě "kamikadze dronů" vyrobených v Íránu – ve snaze zničit vůli Ukrajinců bojovat. Tato taktika jistě způsobí bolest ukrajinskému obyvatelstvu, ale pokud je historie nějakým vodítkem, nezabrání ruské porážce.

Především, Rusko již vyzkoušelo taktiku zázračné zbraně, i když v omezenějším měřítku. V prvních měsících konfliktu Rusko vypálilo asi tucet svých nových hypersonických střel na různé cíle na Ukrajině. Pokud Rusko doufalo, že takový krok šokuje Ukrajinu a přinutí ji k poslušnosti nebo odradí západní podporovatele Ukrajiny, selhalo. Západní pozorovatelé prostě vzali na vědomí taktiku a bojovalo se dál.

A na rozdíl od hypersonických střel nejsou "kamikadze drony" vlastně až tak nové. V úvodních týdnech války poskytly Spojené státy Ukrajině stovky "kamikadze dronů", které byly použity proti ruským silám. Jiní je také použili. Írán například v roce 2019 použil "kamikadze drony" k útoku na saúdskoarabská ropná pole Aramco. Dokonce i "islámský stát" nasadil svou vlastní primitivní verzi těchto zbraní. A základní koncept – že armáda může narazit letadlem naloženým výbušninami do cílů – existuje již desítky let, což minimalizuje šokový faktor takové taktiky.

Kromě toho Rusko také postrádá dostatek dronů nebo jiných zázračných zbraní, aby posunulo rovnováhu sil ve válce. Ukrajina odhaduje, že Rusko chce od Íránu koupit asi 2 400 dronů. Otevřenou otázkou zůstává, zda Teherán dokáže splnit celou zakázku a zda budou všechny drony vůbec fungovat. I když fungují, čísla je třeba vnímat v kontextu: Rusko během prvních šesti měsíců konfliktu vypálilo na Ukrajinu asi 3 000 řízených střel, aniž by zasadilo ochromující úder. A dnes je Ukrajina pravděpodobně hrozivějším nepřítelem. Ukrajinská armáda je nyní díky západní vojenské pomoci a ukořistěnému ruskému vybavení podle některých ukazatelů větší a lépe vybavená, než byla na začátku konfliktu.

A navzdory všemu humbuku nejsou ani tyto "kamikadze drony" neporazitelné. Masově používané drony – podobně jako rakety nebo řízené střely – mohou přemoci protivzdušnou obranu. Ale stejně jako většina létajících objektů mohou být také zničeny protiletadlovými nebo raketovými zbraněmi. Ukrajinská armáda skutečně tvrdí, že sestřelila asi 70 % nebo více z více než 300 íránských dronů, které Rusko dosud použilo.

Především je ruský obrat ke "kamikadze dronům" založen na chybné strategii, která se snaží potrestat obyvatelstvo, aby se podřídilo – podobně jako Němci používali V-1 a V-2. Ruské útoky na ukrajinskou elektrickou infrastrukturu nepochybně přinesou ještě větší utrpení civilnímu obyvatelstvu, které se nyní musí vyrovnávat s výpadky proudu a nedostatkem vytápění, protože zimní teploty klesají. Historicky však bombardování civilistů funguje jen zřídka. Ve skutečnosti má často opačný účinek: Rozzlobí obyvatelstvo a přitvrdí pozice proti ústupkům. To byl jistě případ Anglie v roce 1944. A zdá se, že se to děje i dnes na Ukrajině. Nedávné průzkumy veřejného mínění naznačují, že Ukrajinci v drtivé většině podporují boj a jsou proti vyjednávání, a to navzdory nákladům.

Zázračné zbraně nevyhrávají války. Zabijácké drony mohou zaujmout lidovou představivost a vyvolat obavy z nějaké futuristické dystopie. Realita na bojišti je ale úplně jiná. Rusové se na Ukrajině učí to, co se před nimi museli naučit Němci a mnoho dalších států: Žádná technologická inovace sama o sobě nemůže zachránit zemi před neúspěšnou strategií.

Jediná věc, která zastaví Ukrajince v dalším postupu, je vůle USA a jejich spojenců v NATO a dalších partnerských zemí poskytnout podporu. Pokud se tato vůle udrží, zdá se, že Ukrajinci pravděpodobně vyhrají.

Zdroj v angličtině: ZDE

