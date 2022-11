Německo: Dodávky paliva pro ruskou leteckou válku

7. 11. 2022

K udržení bombardovací války na Ukrajině potřebuje ruské letectvo stálý přísun paliva. Jinak by stíhačky a bombardéry musely zůstat na zemi. Výzkumy ZDF frontal a Der Spiegel ukazují, že společný podnik německé skupiny Wintershall Dea dodává tzv. plynový kondenzát jednomu z nejvýznamnějších výrobců leteckého paliva pro ruské letectvo – Gazpromu.

"Bílá ropa" jako surovina pro letecké palivo

Gazprom je pod kontrolou Kremlu, je nejvýznamnějším výrobcem leteckého paliva v Rusku a je také partnerem Wintershall Dea, německého producenta ropy a plynu. Se svými společnými podniky těží plynová pole společně s Gazpromem na západní Sibiři a produkuje velké množství plynového kondenzátu, který je vedlejším produktem. Směs kapalných uhlovodíků odborníci nazývají také "bílá ropa".

Podle Wintershall Dea je plynový kondenzát předáván Gazpromu "přímo z vrtu". Wintershall Dea přiznává, že nemá žádný vliv na další zpracování vytěženého plynového kondenzátu.

"Zpracovává se na mnoho různých petrochemických produktů," uvedla společnost.

Wintershall Dea obvinění odmítá

Že se z plynového kondenzátu vyrábí také letecké palivo, které se používá v ruských stíhacích bombardérech, které bombardují ukrajinská města a zabíjejí civilisty? Wintershall Dea považuje takové spojení za umělé a odmítá ho jako "nesprávné". Německá skupina uvádí: "Naše společné podniky v Rusku nedodávají ruské armádě plynový kondenzát." Není vhodný ani pro vojenská letadla. Odsuzují ruský útok na Ukrajinu, uvádí centrála skupiny v Kasselu.

Průzkum Der Spiegel a ZDF přímo ukazuje, že plynový kondenzát je zásadně vhodný pro výrobu leteckého paliva. Vyhodnocené údaje o nákladní dopravě z ruských vlaků a interní dokumenty Gazpromu poskytují pohled na to, jak plynový kondenzát proudil do zpracovatelských závodů. Stopa vede do rafinérie Gazpromu v Omsku, největší ruské chemické továrny na letecké palivo.

Cesta přes Omsk k ruským stíhacím bombardérům

Der Spiegel a ZDF frontal dokázaly vysledovat dodávky leteckého paliva z Omsku na nejméně devět ruských vojenských letišť poblíž ukrajinských hranic. Mimo jiné na letecké základny Morozovsk a Voroněž.

Jsou tam umístěny bombardéry Suchoj, které jsou spojovány s útoky na civilní cíle na Ukrajině. Například letadla ze základen prý bombardovala civilisty v Černihivu a Mariupolu. Amnesty International a Human Rights Watch hovoří o válečných zločinech.

Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti vyzývá k vyšetřování

Náměstek ukrajinského ministra spravedlnosti vyzývá Wintershall Dea, aby ukončila obchod s Ruskem: "Německá vláda by měla provést řádné vyšetřování."

Vyšetřovatelé by pak museli objasnit, zda a do jaké míry je Wintershall Dea skutečně zapojena do ruské útočné války. Společnost na výrobu minerálních olejů, kterou většinově vlastní chemický gigant BASF, zvažuje právní oddělení od svého ruského podnikání. Wintershall Dea vysvětluje, že opustit Rusko, jak to udělaly jiné ropné společnosti, není z právního hlediska tak snadné. "Ač to zní bláznivě, prodej nebo prodej akcií společnosti v Rusku vyžaduje souhlas ruského prezidenta."

Zdroj v němčině: ZDE

