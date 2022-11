Jak Írán převáží zbraně do Ruska

9. 11. 2022

Írán pokračuje v dodávkách zbraní do Ruské federace, která jimi terorizuje ukrajinská civilní města. Centrum národního odporu podrobně popisuje, jak oba teroristické státy organizovaly logistiku dodávek kamikadze dronů. Írán pokračuje v dodávkách zbraní do Ruské federace, která jimi terorizuje ukrajinská civilní města. Centrum národního odporu podrobně popisuje, jak oba teroristické státy organizovaly logistiku dodávek kamikadze dronů.

Rusové tak neradi přiznávají nízkou úroveň vybavení vlastní armády, že stále nepřipouštějí fakt, že ostřelují Ukrajinu íránskými bezpilotními letouny Šahíd-136 a nazývají je "Geraň-2".

Zpravodajská služba již dříve oznámila, že na dočasně okupovaných územích a dokonce i v Bělorusku jsou přítomni íránští instruktoři, kteří pomáhají vypouštět drony na ukrajinská města. Zejména na jih Ukrajiny nedávno dorazila nová skupina poradců z Íránu.

Rusové používají kamikadze drony k úderům převážně na civilní objekty, jako je energetický komplex. Írán s radostí plní objednávku Kremlu na drony a aktivně dodává následující modely UAV: ​​Mohadžír, Araš-1 a Araš-2, Šahíd-131 a Šahíd-136.

Účelem takových úderů je vytvořit humanitární katastrofu, kdy desítky milionů Ukrajinců budou sedět v zimě bez topení, elektřiny a vody. To by podle kremelských teroristů mělo potlačit schopnost Ukrajinců vzdorovat a donutit je odejít do EU, což vytvoří novou migrační krizi.

V tomto ohledu považujeme za nutné identifikovat všechny, kdo se podíleli na teroristických útocích na Ukrajince. Dnes si povíme, jak přesně Írán dodává zbraně do Ruské federace. Existují dva způsoby dopravy dronů od výrobce do jejich destinací: Letecky a po moři.

VZDUCH

Letecky doručují drony a instruktory následující společnosti:

Iran Air (íránská státní letecká společnost řízená místním ministerstvem infrastruktury);

Mahan Air (zakladatelem je „Nonprofit Institute of Molal Movakhedin“);

Pouya Air (součást Sboru islámských revolučních gard (IRGC), vojenské složky výkonné složky Íránské islámské republiky);

Saha Airlines (součást íránského letectva).

Jak vidíte, máme tři státní letecké společnosti a jednu údajně soukromou. Státní podniky jsou přitom podřízeny vojensko-politickému vedení, což navzdory veřejným prohlášením dokazuje plnou podporu invaze Ruské federace od íránských úřadů.

Pokud jde o soukromé, je soukromé pouze podmíněně. Zakladatelem komerčního institutu je Husajn Maraši (bývalý viceprezident Íránu). Od konce roku 2011 je společnost na sankčním seznamu USA za poskytování materiální a technické podpory IRGC, které ve skutečnosti leteckou společnost ovládají a využívají pro své účely.

Nutno podotknout, že jen samotná Pouya Air uskutečnila od 12. do 18. října 5 nákladních letů na trase Teherán – Moskva. Nebude zbytečné připomenout, že většinu flotily nákladních letadel tvoří ruské IL-76.

MOŘE

Námořní cestu přes Kaspické moře využívá Írán také k přepravě dronů. Podle dokumentů Íránci přepravují náhradní díly pro civilní letectví pomocí přístavu Bandar Anzali. Cílem je Astrachaň nebo Machačkala.

Přeprava je prováděna plavidly Íránské průmyslové společnosti (kontrolované IRGC). Konkrétně na začátku listopadu se očekává, že do Astrachaně po moři dorazí 200 rozebraných dronů.

Nutno podotknout, že Rusové aktivně vyvážejí ukrajinské obilí na lodích do Sýrie, po trase Sevastopol – Tartús. Ve zpátečním směru mohou být íránské drony a jejich komponenty ze syrské továrny přepravovány v kontejnerech, i když to v současné době není potvrzeno.

Zejména v Sýrii mohou Rusové nakládat íránské rakety země-země Zulfikar, které jsou umístěny v Sýrii. Tato země má také továrnu na výrobu stejných kamikadze dronů.

Obecně platí, že Írán v současné době diverzifikuje výrobu dronů v jiných zemích. Kromě Sýrie funguje závod od května také v Tádžikistánu. Rizika zřízení uzlové sestavy v Bělorusku také hrozí, protože tamní 558. závod na opravy letadel ve spolupráci s firmou Kvand IS si vynutil vytvoření vlastních "kamikadze dronů", které mohou být zástěrkou pro použití íránských.

Podle předběžných údajů může Írán vyrobit až 150 dronů měsíčně. Dostává díly z Číny, aby obešel sankce, což mu umožňuje nebát se jejich nedostatku. S ohledem na značnou poptávku Ruské federace po UAV se na dodávkách budou podílet všechna specifikovaná výrobní místa a dodací trasy.

