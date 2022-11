Demokraté ve volbách získali mandát ke kodifikaci potratových práv

10. 11. 2022

čas čtení 3 minuty

Demokratická mantra před volbami zněla, že se bude hlasovat o dvou věcech: demokracii a právu na potrat. V ohromující reakci na zrušení rozsudku Nejvyššího soudu ve věci Roe v. Wade voliči masově přišli k volbám, čímž ohromili odborníky a dali demokratům mandát ke kodifikaci práva na potrat v zákoně, píše Ryan Grim na webu The Intercept.

Republikáni doufali, že inflace vyvolá červenou vlnu proti demokratům. V ekonomice však nadále přibývají pracovní místa a reálné mzdy na dolní hranici se poprvé po několika generacích zvyšují, a to i v době, kdy předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell zpřísňuje měnovou politiku. Platit víc za potraviny a u pumpy je bolestivá tíseň, ale neschopnost najít práci vám může zničit život. Je možné, že nedávná vzpomínka voličů na Velkou recesi podkopává sílu té první jako zbraně demokratů.



Pro demokraty byly podle průzkumů při odchodu z volebních místností největším problémem potraty. Z 27% všech voličů, kteří tuto otázku označili za prioritní, získali demokraté 3:1.



Tam, kde bylo právo na potrat doslova na pořadu dne, zvítězili i oni. Voliči v Kansasu se za právo na potrat postavili již v srpnu a v úterý se k nim přidali voliči nejen v Kalifornii a Vermontu, ale také v Michiganu a Kentucky. Poselství bylo jasné a projevilo se i v průzkumech při odchodu z volebních místností, kdy voliči uvedli, že klíčovým faktorem jejich hlasování byl boj o právo volby.



Otázka demokracie je však jiná věc: Pokud demokraté vyhrají ve Sněmovně reprezentantů, získají ještě jasnější mandát. Pokud by republikáni získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, znemožnili by příštímu Kongresu jednat podle vůle voličů, pokud jde o právo na potrat.



Tento příští Kongres by však nezačal fungovat dříve než v lednu, takže by mezitím proběhlo zasedání "chromé kachny", na němž by nově posílení demokraté měli většinu v obou komorách. Čtyřicet osm demokratů vyjádřilo podporu změně pravidel Senátu, která by umožnila většině senátorů přijmout zákon kodifikující rozsudek Roe v. Wade. Z nich se však do hlasování zapojili pouze senátoři a senátorky. Joe Manchin a Kyrsten Sinema ze Západní Virginie a Arizony zůstávají v tomto ohledu zdrženliví.



Sinema tvrdí, že je proti kroku na podporu práva na potrat, a varuje, že změna pravidel by republikánům příliš usnadnila zákaz potratů. To možná dávalo smysl před lety, ale dnes je to absurdní, když demokraté hledí do perspektivy, že v dohledné době opět nebudou mít legislativní většinu. Manchinův odpor je spíše institucionální, ale výsledky voleb by měly vyvinout tlak na senátora ze Západní Virginie, který je zastáncem práva na potrat, aby svůj postoj přehodnotil. V Pensylvánii, jediném státě, který byl zatím označen za „převrácený“, byl mandát pouze rozšířen, neboť voliči zvolili viceguvernéra Johna Fettermana, který se hlásí k právu na potrat a slíbil, že reformuje filibuster (obstrukce), aby umožnil fungování demokracie v Senátu.



Pokud se demokraté vzhledem k tomuto novému mandátu ani nepokusí uzákonit vůli voličů během období „chromě kachny“, jejich budoucí protesty, že demokracie je na pořadu dne, vyzní naprázdno. Bylo právo na potrat a demokracie na volebním lístku, anebo ne?



Celý text v angličtině ZDE

0