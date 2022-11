Pročpak je asi zaslání zakoupené jízdenky pražského Dopravního podniku zdržováno několik desítek sekund?

9. 11. 2022 / Jan Čulík

Nastupuji do autobusu, ktery jsem dobehl. V ruce telefon, posilam si sms jizdenku. Nez odejde, otoci se revizor a chce tisic korun (za jednu stanici). Neustoupil, pravidla jsou jasna, jizdenka mela prijit pred nastoupenim...



Ocenuji tento zpusob popularizace MHD @DPPOficialni — Robert Casensky (@RCasensky) November 8, 2022



Pro pražský Dopravní podnik je velmi výhodné, že - ze záhadných důvodů? - je zaslání elektronické jízdenky na váš mobil zdržováno několik desítek sekund, mezitím vám mohou revizoři udělit pokutu, i když jste si jízdenku už koupili. Je to rajtování na právní hyperkorektnosti a je to porušení principu spravedlnosti - protože vaše jízdenka je už zakoupena. Ve slušném městě a ve slušné zemi by se olddálení zaslání jízdenky zrušilo, a v žádném případě by revizoři finančně nevydírali cestující, kteří si už jízdenku zakoupili. Hnus.



