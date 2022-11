Německo: Steinmeier, drobenkový koláč a eskapistické "Nikdy více!"

9. 11. 2022

čas čtení 12 minut

Spolkový prezident vyzval německé občany "intenzivněji slavit 9. listopad jako den zamyšlení". Takové rituály dosáhly stejné úrovně bezvýznamnosti jako ceremonie 17. června, než byl tento den odstraněn z programu připomínek. Kde je zisk ve znalostech nad rámec pocitu pohody?, ptá se Henryk M. Broder. Spolkový prezident vyzval německé občany "intenzivněji slavit 9. listopad jako den zamyšlení". Takové rituály dosáhly stejné úrovně bezvýznamnosti jako ceremonie 17. června, než byl tento den odstraněn z programu připomínek. Kde je zisk ve znalostech nad rámec pocitu pohody?,

Minulý týden jsem dostal pozvání na akci v paláci Bellevue, oficiálním sídle spolkového prezidenta. Frank-Walter Steinmeier a Josef Schuster, předseda Ústřední rady Židů v Německu, podepsali společně jako hostitelé. Příležitostí byla "konference", která se měla konat 9. listopadu od 11 do 17 hodin v paláci Bellevue, za účasti obou prezidentů a "aktérů občanské společnosti, vědy a historicko-politické pedagogické práce", kteří by diskutovali na téma "Jak si připomenout 9. listopad? Den mezi pogromem a demokratickým probuzením".

Německy jsem se naučil v době, kdy se ještě reflexivně používalo sloveso "pamatovat". Pamatuji, pamatuješ, pamatujeme. To bylo dávno. Ještě neexistovala žádná "kultura vítání", žádná "klimatická katastrofa", řidiči dieselů byli vážení lidé a přívlastek "cool" měl úplně jiný význam než dnes. Na většinu z uvedeného jsem si zvykl, ale vnitřně se krčím, když se "pamatovat" použije bez přidruženého zvratného zájmena. "Pamatuji cestu do Lüdenscheidu" prostě zní hloupě. Buď pamatuješ, nebo si něco pamatuješ. Tertium non datur.

Ale to jen tak mimochodem. Podle pozvánky je 9. listopad "zvláštním datem v německých dějinách". Protože: "Dne 9. listopadu 1918 byla vyhlášena republika. 9. listopadu 1938 proběhly listopadové pogromy na židovské obyvatelstvo. 9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď." Ve skutečnosti to není vše, co dělá 9. listopad "zvláštním". 9. listopadu 1923 se Adolf Hitler a skupina jeho stoupenců, včetně generála z 1. světové války Ericha Ludendorffa a Theodora Oberländera, pozdějšího ministra pro vyhnané osoby, uprchlíky a oběti války za Adenauerovy vlády, pokusili o puč s cílem svrhnout říšskou vládu.

"Pochod na Berlín" skončil v mnichovské Feldherrnhalle na Odeonsplatz přestřelkou mezi pučisty a policejními jednotkami loajálními vládě. O dva dny později byl Hitler zatčen, souzen, odsouzen k pěti letům vězení a po devíti měsících propuštěn za dobré chování. Čas v pevnosti Landsberg využil k napsání prvního dílu svého bestselleru Mein Kampf.

Nesmírně rozporuplný příběh

9. listopad je skutečně "zvláštním dnem v německých dějinách" a vyzývá k nejrůznějším divokým spekulacím mimo realitu. Proč to muselo být čtyřikrát 9. listopadu?

Každý, kdo věří na mimozemšťany, UFO a cestování časem, najde i vysvětlení této náhody. Na druhou stranu, kdo si myslí, že šéfdramaturgem příběhu je náhoda, nebude si s podobnými úvahami lámat hlavu.

Ve dnech po pádu zdi a před "připojením" NDR ke Spolkové republice se také debatovalo o tom, zda by nebylo vhodné vyhlásit 9. listopad státním svátkem, a to ne navzdory, ale kvůli jeho extrémně rozporuplné historii. Myšlenka byla rychle zrušena a 3. říjen byl označen jako Den německé jednoty, protože to byl den, kdy bylo formálně "dokončeno znovusjednocení". Od té doby Spolková republika Německo každoročně "slaví" jakési shledání abiturientů, jehož smyslem je, aby se účastníci navzájem vyzývali, aby se k sobě přiblížili a překonali "zeď v myslích lidí".

Ve srovnání se státními svátky v USA, Holandsku, Francii, Polsku nebo Izraeli není 3. říjen vydatným gulášem, ale řídkou polévkou. Martin Luther by řekl, že "šťastný prd nepochází ze sklíčeného zadku".

Zjednodušeně řečeno, v tomto duchu se nese také pozvání na "konferenci" do paláce Bellevue. Spolkový prezident vyzval, aby "devátý listopad byl dnem úvah o naší zemi". Prosazuje "přijetí hanby i zármutku pro oběti a respekt a ocenění průkopníků naší demokracie". Jsou to obvyklé textové moduly, které se hodí pro každou příležitost. Každý, kdo uznává stud, zármutek, úctu a uznání, je vždy na bezpečné straně, kde se mluví o "výzvách" místo o "problémech", tam kde se řeší "lidé v zemi" a kde se vzývá "budoucnost našich dětí a vnoučat". Široko daleko žádná nová myšlenka a žádný dalekohled, s jehož pomocí by se daly ve vesmíru hledat známky mimozemské inteligence.

Také Joseph Schuster, předseda Ústřední rady Židů, přednesl požadavek, který chtěl realizovat 9. listopadu. Zabývá se "vytvořením prostoru pro výměnu otázek současného a budoucího vzpomínání". Kultura vzpomínání se musí "dále rozvíjet se společností, aniž by ztratila spojení s historickou odpovědností Spolkové republiky".

V jeden listopadový den od 11 do 17 hodin s chlebíčky a drobenkovým koláčem v přestávce mezi dvěma panely s aktéry občanské společnosti, vědy a historicko-politické osvětové práce? Opravdu? A není už takových "místností", v nichž se probírají otázky současného i budoucího vzpomínání, velké množství?

A výsledek? Dokumenty

Památníky, muzea, centra vzdělávání dospělých, společnosti pro křesťansko-židovskou spolupráci, protestantské a katolické akademie od Bad Bollu po Fuldu, od Tutzingu po Hofgeismar, veřejnoprávní televizní programy, spisy a semináře Spolkové agentury pro občanské vzdělávání?

A jaký je výsledek celé této snahy? Documenta 15 v Kasselu? Jmenování více než dvou desítek spolkových, státních a místních komisařů pro antisemitismus? To, že i spolkový komisař pro antisemitismus odrazuje Židy s jarmulkou od procházek v určitých částech města?

Konference v oficiální rezidenci spolkového prezidenta by byla dobrou příležitostí zeptat se hostitele, zda návštěva hrobu Jásira Arafata a jeho gratulace mullům v Teheránu ke 40. výročí islámské revoluce byly jen průmyslovými nehodami, nebo snad příspěvky ke kultuře vzpomínání na budoucnost, která již začala. Každý, kdo položí věnec na Arafatův hrob a projeví přízeň mullům, není zrovna vhodným modelem pro historicky podloženou vzpomínku.

Oslavy připomínající "Reichspogromnacht" mezitím dosáhly stejného stupně nesmyslnosti jako ceremonie 17. června, než byl tento den vyřazen z programu rituálních vzpomínek. Účastníci praktikují autosugestivní znepokojení, slibují "zajistit, aby se něco takového už nikdy nestalo!".

14 milionů vysídlených. 14 milionů!

Stejně se to děje, ne totéž, ne to samé, ale něco, co souvisí s oddělením nepřátelství zaměřeným na skupinu. Genocida před našima očima. Díky zpravodajství, které co možná nejvíce odráží, co se děje v napadených oblastech, jsme svědky toho, jak je město za městem srovnáváno se zemí, ničena infrastruktura a vylidňována země. To nepřipomíná nacistické metody, to jsou nacistické metody.

"Od 24. února bylo ze svých domovů vysídleno asi 14 milionů lidí," říká ředitel agentury OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. 14 milionů lidí ze 40 milionů obyvatel! Vztaženo na Spolkovou republiku by to bylo kolem 28 milionů vysídlených osob. Dokáže si někdo představit, jak by to za takových okolností vypadalo v Německu, které se i s milionem uprchlíků dostává na hranice odolnosti?

Ochota pomoci je obrovská. Ale čím vzácnější jsou zdroje pro lidi, kteří v této zemi už nějakou dobu žijí, tím hlasitější je volání "Německo na prvním místě! Co máme s tou válkou společného?" O patro výš, kde přednášejí vzdělaní lidé všech vrstev o projevech postkolonialismu, se množí hlasy, které hledají pochopení pro Rusko. Je třeba naslouchat i "druhé straně", neměli bychom přehlížet expanzivní politiku NATO a především vždy pamatovat na to, že Ukrajina je "zkorumpovaná země".

Známá politoložka nedávno zapsala do záznamu toto: "Když si podrobně prostudujete západní válečné přípravy, je jasné, že Ukrajina měla za úkol rozpoutat válku s Ruskem jménem Západu, když byla tehdy vojensky a logisticky podporována členskými státy NATO bez zapojení Aliance jako celku a přímo do války. Tento proces by měla doprovázet ekonomická válka (sankce), informační válka (protiruská propaganda) a jaderné obklíčení Ruska..."

Gliwické podobenství

Jak politicky zaslepený, emocionálně umrtvený a morálně zdegenerovaný musíte být, abyste se takto projevil? A co mi to připomíná? V 60. letech, kdy neexistovala organizovaná Antifa, ale v politice, správě a vzdělávacích institucích byli stále staří nacisté, vonělo mnoho koutů Bonnské republiky, jako když jedete vlakem KdF do Prory na ostrově Rujána. Hesla, která byla slyšet u každého druhého stolu štamgastů, zahrnovala dva klasické body nacistické propagandy: Světové židovstvo vyhlásilo válku Německé říši. A 2. světová válka začala polským útokem na vysílač Gliwice. Německo se jen bránilo, ano, zemřelo pár nevinných lidí, ale: Kde se hobluje, tam jsou třísky. A pak bylo (několik) židovských obětí postaveno proti (mnoha) německým mrtvým v sovětských zajateckých táborech. Nejpozději u čtvrtého piva se všichni shodli: Vlastně bychom měli požadovat reparace!

A nyní jsou to němečtí intelektuálové, vzdělaní, kultivovaní, citliví a mírumilovní lidé, kteří stojí na straně ruského agresora, prohlašují oběť za válečného štváče a kritizují spolkovou vládu za dodávky zbraní na Ukrajinu, protože tím se prý válka jen prodlužuje. Což může být dokonce pravda. Povstání ve varšavském ghettu by skončilo dříve, kdyby Židé dříve kapitulovali.

Přivádí mě k šílenství, když dostávám denně aktuální informace o ruské "speciální operaci" a zároveň musím poslouchat prohlášení německých pacifistů s nulovým tarifem, které Wolf Biermann nedávno nazval "válečnými zločinci z druhé ruky".

Také si myslím, že není příliš užitečné, když si spolkový prezident v těchto hororem nasáklých dnech pozve lidi do svého sídla k rozhovoru na téma "Jak si připomeneme 9. listopad?". To je čistý únik, únik do minulosti. Na připomenutí 9. listopadu není nic špatného, ​​pokud připomenutí přinese další poznatky a nebude sloužit jen blahu těch, kteří připomenutí běžně organizují jako firemní zájezd.

Mělo by smysl se zamyslet nad tím, jak "vzpomínáme na 24. únor", den přelomu. Jak se mohlo stát, že političtí experti byli událostmi zaskočeni stejně jako korespondenti západních médií, až na výjimky. Jak se stalo, že němečtí politici stáli ve frontě v Kremlu, aby si potřásli rukou s Putinem. Nebylo by také špatné připomenout "Budapešťské memorandum" z prosince 1994, ve kterém se Rusko, Británie a Spojené státy zavázaly Bělorusku, Kazachstánu a Ukrajině garantovat suverenitu a hranice těchto zemí výměnou za vzdání se jaderných zbraní z arzenálů rozpuštěného Sovětského svazu. Tuto myšlenku lze dále rozvinout otázkou, která země světa by se za daných okolností stále spoléhala na mezinárodní záruky, pokud by byla ohrožena její samotná existence. Pobaltí? Tchaj-wan? Izrael? Polsko?

Prezident by mohl do svého paláce pozvat Ukrajince, kteří zde buď nějakou dobu žili, nebo nedávno přijeli, a požádat je, aby se podělili o své zkušenosti. Také jeden nebo dva historikové, kteří mají o tématu víc než jen představu, například Karl Schlögel nebo Timothy Snyder.

Bylo by také hezké, kdyby nad touto "konferencí" převzala záštitu Ústřední rada Židů, protože "vzpomínka" je nosným pilířem židovské kultury. (Téměř každý židovský svátek souvisí s historickou událostí. Exodus z Egypta, Zasvěcení druhého chrámu, povstání Makabejců, spása Židů královnou Ester ve starověké Persii, léta v poušti po exodu z Egypta, abychom jmenovali to nejdůležitější.)

I to by bylo jen "znamení", ale přinejmenším takové, které souvisí se současností. Ať žije Ukrajina!

Zdroj v němčině: ZDE

1