Volby guvernérů jako neúspěch Donalda Trumpa

10. 11. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Volby do Kongresu, tzv. midterms, stále čekají na své rozhodnutí a může to trvat ještě hodně dlouho. V každém případě už nyní je jisté, že republikáni nezískali to, co se od nich čekalo: jasné vítězství.

Proti demokratům stála vysoká inflace a další ekonomické problémy, nízká oblíbenost Joe Bidena a často už osvědčený sklon voličů „vyvažovat“ Kongres do opačné barvy, než je úřad prezidenta. Přesto neutrpěli drtivou porážku a Senát možná udrží.