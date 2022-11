Vzpomínky na zločinnou budoucnost Ruska

9. 11. 2022

Mnozí tvrdili, že role Vladimira Putina jako důstojníka KGB hrála klíčovou roli v jeho přístupu k vládnutí. Ale ve skutečnosti zkušenost současného vládce Kremlu v Petrohradu v 90. letech, kde se zločinecký svět a vládní moc spojily, byla mnohem významnější, říká Vladimir Pastuchov.

Přeformulujeme-li Tolstého, všechny šťastné demokracie jsou jedna jako druhá, ale všechny nešťastné autokracie jsou nešťastné svým vlastním způsobem. Každá z nich má velmi specifický původ, kterému je třeba porozumět, pokud má člověk sledovat její přítomnost a budoucnost.

Putinův režim nese nesmazatelný otisk zkušeností současného vládce v Petrohradě po rozpadu Sovětského svazu, kdy oslabení centra vedlo na čas nejen k nárůstu moci regionů, ale k fúzi moci a kriminality v nich.

Tato fúze byla běžná na mnoha místech, ale nejúplnější podoby nabyla v severní metropoli, kde v té době Putin byl a kde se stal její součástí. Když Petr I. prorazil své okno do Evropy, stěží předpokládal, že to bude okno pro přísun opia. Ale tak se věci vyvinuly.

V Petrohradě se tehdy centrum oficiální moci, úřad primátora, stalo současně centrem neoficiální moci zločineckého undergroundu, jakýmsi arbitrem ve vztazích mezi různými skupinami místní elity – zločinci, siloviki, byrokracií, podnikateli a zpravodajci.

Toto spojení formální a neformální moci v jedné ruce mělo jedinečný synergický efekt, jehož sílu velmi rychle pocítilo Rusko jako celek poté, co byl Putin vybrán za Jelcinova nástupce a když přivedl svůj petrohradský tým a jeho přístup k vládě sebou do Kremlu.

Tato zkušenost z Petrohradu měla mnohem větší vliv na Putinův přístup k moci než jeho původ v FSB, protože jeho původ v bezpečnostních službách byl sice problém, ale ne ten hlavní, protože práce KGB byla tak různorodá a Putin se podílel jen na její části a na relativně krátkou dobu.

Proto je zcela oprávněné hovořit o Putinově přístupu k vládě jako k banditskému Petrohradu, což je důležité pochopit nejen ve snaze porozumět tomu, co dělá, ale také co se může velmi dobře stát Rusku. poté, co odejde ze scény a Rusko prodělá další osudový přechod.

Na jedné straně geneze definovala povahu režimu a povaha režimu výrazně omezuje rejstřík možností, jak dokáže reagovat na výzvy v kritických situacích. Když člověk uvažuje o scénářích budoucích katastrof, musí mít na paměti tuto genezi a tuto povahu jako nejdůležitější faktor.

A na druhé straně s vysokou mírou pravděpodobnosti po dosažení dna Rusko opět skončí v oblasti, z níž vzešel "petrohradský systém", protože existuje vysoká pravděpodobnost, že zhoubný kriminální thriller se bude opakovat.

Aby se to nestalo, musíme si pamatovat, jak skončil první díl této série.

