Sebral peníze a zmizel. Křetínský

8. 11. 2022

Platforma pro

V letošním roce má Křetínského EPH díky energetické krizi šestinásobný zisk oproti loňskému roku. Právě z důvodu vysokých cen elektřiny a tepla vláda navrhla po vzoru dalších států Evropské unie speciální daň zaměřenou na tyto nezasloužené zisky. Křetínského firma EP Commodities však plánuje se placení vyhnout.

V letošním roce má Křetínského EPH díky energetické krizioproti loňskému roku. Právě z důvodu vysokých cen elektřiny a tepla vláda navrhla po vzoru dalších států Evropské unie speciální daň zaměřenou na tyto nezasloužené zisky.

Čtvrtý nejbohatší miliardář z České republiky tak utíká se svou firmou EP Commodities za hranice, aby nemusel platit daně. Firmy Daniela Křetínského dlouhodobě ničí životní prostředí, zaplavují veřejnou diskuzi manipulacemi, roky blokují rozvoj čistých zdrojů elektřiny a využívají peněz daňových poplatníků ve svůj prospěch.



Náš názor na tento postup je jasný. Zároveň pracujeme na nové publikaci, kterou zveřejníme 25. listopadu. V ní budeme detailně rozebírat podnikání Daniela Křetínského a představíme návrhy politických řešení, která budeme nadále v příštích letech prosazovat.

Úprk Křetínského firmy z České republiky je příkladem fosilního hyenismu.

Čtvrtý nejbohatší miliardář z České republiky, Daniel Křetínský, utíká se svou firmou EP Commodities za hranice. Nechce se mu platit daně. Firmy Daniela Křetínského dlouhodobě ničí životní prostředí, zaplavují veřejnou diskuzi manipulacemi, roky blokují rozvoj čistých zdrojů elektřiny a využívají peněz daňových poplatníků pro svůj prospěch. Všechny Křetínského škodlivé aktivity popíšeme v novém reportu, který vychází na konci listopadu.

V letošním roce má Křetínského EPH kvůli energetické krizi šestinásobný zisk oproti loňskému roku. Právě z důvodu vysokých cen elektřiny a tepla vláda navrhla po vzoru dalších států Evropské unie speciální daň zaměřenou na tyto nezasloužené zisky. Křetínského firma EP Commodities se plánuje placení této daně vyhnout.

“Je to výsměch všem lidem, kteří poctivě platí daně a v současnosti si nemohou dovolit platit účty za elektřinu a plyn. Daniel Křetínský všem ukazuje, že by chtěl jenom brát a společnosti nechce nic vracet. Vydělávat na chudobě druhých lidí mu nevadí, zato daně platit nechce. Některé jeho firmy už nyní sídlí v daňových rájích na Kypru či v Lucembursku. Vláda by měla zasáhnout a zaplacení daní vymáhat,” uvádí Radek Kubala, výzkumník z organizace Re-set.

EPH je největší tuzemskou firmou a zároveň patří ke korporacím, které mohou ovlivňovat dění v mnoha zemích po celé Evropě. Majitel této korporace Daniel Křetínský patří k lidem, kteří v posledních několika letech několikanásobně rozšířili své bohatství a stále stoupají po žebříčku nejbohatších lidí České republiky, ale i planety.

Chapadla Křetínského byznysu přitom sahají do různých sfér byznysu i společnosti. Ovlivňují energetiku, ceny základních služeb, geopolitickou orientaci Evropské unie, média, sport, odpadové hospodářství ale i nakládání s lesy. Všechny složky Křetínského byznysu detailně rozebereme v reportu, který zveřejníme 25.11. v prostoru30 na Žižkově . Součástí reportu jsou také návrhy politických řešení, jak škodlivý vliv Křetínského firem na klima a demokracii omezit.

“EPH i další firmy Daniela Křetínského považujeme za velké ohrožení pro budoucnost klimatu, životního prostředí i demokracie. Právě proto podrobně rozebereme jeho podnikání a v příštích letech budeme prosazovat politické návrhy vedoucí k zastavení destruktivních praktik Křetínského firem,” dodal Kubala.

Definice fosilní hyeny:

Zdržuje a poškozuje přechod na čistou a dostupnou energii za účelem vlastního obohacení. Vědomě způsobuje ekocidu a růst cen. Má plán živit se ze zbytků fosilního průmyslu jak nejdéle to jde a zároveň vysávat zisky z přechodu na obnovitelné zdroje. Nebere ohledy ani na lidi zaměstnané ve fosilním průmyslu ani se nesnaží urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů, který by jim pomohl najít nové uplatnění. Přechod na obnovitelné zdroje vnímá jako příležitost pouze k vlastnímu obohacení. Bude ho zdržovat a zároveň se snažit získat v něm co největší podíl. Tomuto obohacení podřizuje situaci lidí závislých na fosilních palivech i pomoc kolabujícím ekosystémům. Ve velkém využívá greenwashing, dezinformace a snaží se o kontrolu médií. Využívá kontaktu s politiky. Důsledkem takového počínání je zdržování rozvoje čistých zdrojů energie a zároveň dostupnost energií. Poškozuje planetu i zdraví populace. Živí se zbytky odumírajícího fosilního průmyslu, zdržuje jeho konec a přizpůsobuje si dekarbonizační politiku tak, aby na ní mohla vydělávat.





