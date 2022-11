Guterres: "Svět jede po dálnici do kllimatického pekla - a šlape na plyn"

8. 11. 2022

čas čtení 4 minuty



Lidstvo jede po "dálnici do klimatického pekla", varoval generální tajemník OSN a prohlásil, že boj o planetu vhodnou k životu bude vyhrán nebo prohrán v tomto desetiletí.



António Guterres to v pondělí řekl světovým lídrům na zahájení 27. summitu OSN o klimatu v Egyptě: "Naše planeta se rychle blíží ke kritickým bodům, které způsobí, že klimatický chaos bude nezvratný.



"Jsme na dálnici do klimatického pekla a šlapeme na plyn."



Řekl, že svět stojí během příštích čtrnácti dnů jednání před těžkou volbou: buď rozvinuté a rozvojové země budou spolupracovat na uzavření "historického paktu", který by snížil emise skleníkových plynů a nasměroval svět na nízkouhlíkovou cestu - nebo dojde k selhání, které přinese klimatický kolaps a katastrofu.

António Guterres to v pondělí řekl světovým lídrům na zahájení 27. summitu OSN o klimatu v Egyptě: "Naše planeta se rychle blíží ke kritickým bodům, které způsobí, že klimatický chaos bude nezvratný."Jsme na dálnici do klimatického pekla a šlapeme na plyn."





"Můžeme podepsat pakt klimatické solidarity, nebo kolektivní sebevraždu," dodal.



Uvedl, že svět má k dispozici nástroje, které potřebuje ke snížení emisí skleníkových plynů, a to v oblasti čisté energie a nízkouhlíkových technologií.





"Okno příležitosti zůstává otevřené, ale zbývá už jen úzký pramínek světla," řekl. "Globální boj o klima bude v tomto klíčovém desetiletí vyhrán nebo prohrán - námi. Jedna věc je jistá: ti, kteří se vzdají, určitě prohrají."





Na většině klimatických summitů OSN hrají klíčovou roli aktivisté a protestující. Egypt však potlačuje disent a jeho věznice jsou plné politických vězňů. Sísího vláda slíbila, že hlasy klimatických aktivistů budou vyslyšeny, ale jejich aktivity byly omezeny, protestující jsou drženi na odděleném místě a musí se předem registrovat, aby dostali povolení i k menším demonstracím.



Egypt zablokoval internetový přístup k lidskoprávním organizacím a informacím.









Podrobnosti v angličtině ZDE

1

481

Egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi ve svém úvodním projevu na summitu uvedl, že chudí a zranitelní lidé na celém světě již pociťují dopady extrémního počasí: "Intenzita a četnost klimatických katastrof nebyla nikdy vyšší, ve všech čtyřech koutech světa přinášejí vlnu utrpení miliardám lidí. Není dnes nejvyšší čas toto utrpení ukončit?"Více než 100 hlav států a vlád z celého světa se v pondělí sešlo v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch na dvoudenním jednání za zavřenými dveřmi a na veřejných akcích, aby diskutovali o klimatické krizi.Na jeden den se zúčastní britský premiér Rishi Sunak, německý premiér Olaf Scholz, francouzský premiér Emanuel Macron a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Joe Biden, prezident USA, přijede později v průběhu týdne, po amerických listopadových volbách v polovině volebního období.Summit bude zřejmě složitý, s malou šancí na průlom.Země se scházejí ve stínu války na Ukrajině, celosvětové energetické krize a krize životních nákladů a rostoucího globálního napětí. Bohaté a chudé země jsou v rozporu, protože velké ekonomiky nedokázaly dostatečně rychle snížit emise skleníkových plynů a chudší země, které nesou hlavní tíhu klimatické krize, dostávají jen malou finanční pomoc, kterou potřebují a která jim byla přislíbena.Konference v Cop27 se rozjížděla pomalu a vyjednavači se o víkendu více než 40 hodin dohadovali, co bude na programu jednání. Nakonec bylo dohodnuto, že se bude projednávat ožehavá otázka ztrát a škod, která se týká nejhorších dopadů klimatické krize, jež jsou příliš závažné na to, aby se jim země mohly přizpůsobit.Chudé země, které trpí ztrátami a škodami, chtějí finanční mechanismus, který by jim umožnil přístup k finančním prostředkům, když je postihnou katastrofy, jako jsou hurikány, povodně a sucha, které zničí jejich infrastrukturu a rozvrátí jejich sociální strukturu.Není pravděpodobné, že by tyto rozhovory přinesly konečnou dohodu o ztrátách a škodách, ale země doufají v pokrok ohledně způsobů získávání a vyplácení finančních prostředků.