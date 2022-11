Severní Korea obnovila železniční spojení s Ruskem

7. 11. 2022

Podle komerčních satelitních snímků v pátek odpoledne přejel vlak ze Severní Koreje do Ruska. Jde o první provoz pozorovaný na trase po několika letech. Ze snímků není možné určit účel vlaku, ale přejezd přichází uprostřed zpráv o prodeji zbraní ze Severní Koreje do Ruska a obecného očekávání obnovení obchodu mezi těmito dvěma zeměmi, upozorňují Martyn Williams a Peter Makowsky.

Osmisetmetrový most přátelství Tumangang (most přátelství mezi Korejí a Ruskem) je jediným pozemním spojením mezi oběma zeměmi a před pandemií COVIDu-19 sloužil omezenému množství železniční dopravy mezi Ruskem a Korejskou lidově demokratickou republikou ( KLDR). Severní Korea uzavřela spojení v únoru 2020, protože kvůli pandemii uzavřela své hranice.

Ve druhé polovině roku 2021 byla přestavěna a rozšířena oblast pro manipulaci s nákladem přímo v Severní Koreji, i když dosud nezaznamenala žádné zjevné využití. Tato část kolejiště se skládá z nového souboru nástupišť a skladovacích budov, odděleně zabezpečených od zbytku kolejiště řadou strážních stanovišť.

V pátek ráno v 10:24 místního času (0124 UTC) byla na jedné z kolejí vedle manipulační plochy vidět třívozová souprava uzavřených železničních vozů. Nejvýchodnější železniční vůz je světle modrý, druhý se zdá být tmavě modrý a zadní vůz má červenohnědou barvu.

Do 13:10 místního času (0410 UTC), to, co se zdá být stejné třívozové soupravy železničních vozů, bylo pozorováno za lokomotivou uvnitř Ruska, asi 200 metrů od konce železničního mostu. Vlak se nachází v blízkosti hraničního přechodu Korea-Russia Friendship House.

Ve 14:29 hod. místního času (0529 UTC), lokomotiva a tři železniční vozy byly vidět na kolejích ve stanici Chasan, přibližně dva kilometry od hranic. Na přilehlé koleji byly vedle nově přijíždějícího vlaku zaparkovány tři menší kryté železniční vozy, případně kontejnery na plošinových vozech. Zda probíhal přesun materiálu, se nepodařilo zjistit a místa zaparkování těchto vlakových souprav spolu možná nesouvisela.

Menší železniční vozy jsou na svém místě od chvíle, kdy byl pořízen alespoň první snímek dne v 10:24 místního času.

Účel vlaku a co by mohl přepravovat nelze ze snímků určit. Ve středu mluvčí Národní bezpečnosti Bílého domu John Kirby řekl, že USA věří, že Severní Korea posílá zásilky přes Blízký východ a severní Afriku ve snaze je zamaskovat.

I když se jedná o první vlak pozorovaný na satelitních snímcích cestující mezi KLDR a Ruskem, neznamená to, že jde o jediný vlak, který v posledních měsících projel. Například vlak očividně udělal stejnou cestu začátkem tohoto týdne. Ruská celní agentura uvedla, že 30 koní bylo přepraveno po železnici z Ruska do Severní Koreje, ale zásilku nezachytily satelity.

Obnovení přeshraniční dopravy přichází poté, co se obě země v září dohodly na obnovení železniční dopravy po téměř třech letech.

