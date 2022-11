Klimatická krize: posledních osm let bylo nejteplejších v historii, varuje OSN

7. 11. 2022

Analýza zveřejněná na konferenci Cop27 ukazuje, že svět je nyní hluboko v klimatické krizi a hranice udržení oteplení jen o 1,5 °C je "zřejmě nedosažitelná".





Podle nové zprávy OSN bylo posledních osm let nejteplejších v historii, což ukazuje, že svět se nyní nachází v hluboké klimatické krizi. Podle zprávy je mezinárodně dohodnutá hranice globálního oteplení 1,5 °C nyní "sotva dosažitelná".



Zpráva Světové meteorologické organizace OSN (WMO) uvádí, jak rekordně vysoké množství skleníkových plynů v atmosféře způsobuje, že hladina moří a tání ledovců dosahuje nových maximálních hodnot a zvyšuje extrémní počasí od Pákistánu po Portoriko.





Toto strohé hodnocení bylo zveřejněno v den zahájení klimatického summitu OSN v Egyptě (Cop27) a v době, kdy generální tajemník OSN varoval, že "naše planeta je na cestě k dosažení bodu zvratu, který způsobí, že klimatický chaos bude nezvratný".



WMO odhaduje, že průměrná globální teplota v roce 2022 bude přibližně o 1,15 °C vyšší než předindustriální průměr (1850-1900), což znamená, že každý rok od roku 2016 byl jedním z nejteplejších v historii.



V posledních dvou letech přirozený klimatický jev La Niña ve skutečnosti udržoval globální teploty nižší, než by jinak byly. Nevyhnutelný přechod zpět k podmínkám El Niño způsobí, že teploty v budoucnu prudce vzrostou ještě více, a to navíc v důsledku globálního oteplování.

Ve zprávě WMO se uvádí:



- Oxid uhličitý, metan a oxid dusíku dosahují v atmosféře rekordních hodnot, protože emise pokračují. Roční nárůst metanu, silného skleníkového plynu, je nejvyšší v historii.



- Hladina moří nyní stoupá dvakrát rychleji než před 30 lety a oceány jsou teplejší než kdykoli předtím.



- V roce 2022 byly překonány rekordy v tání ledovců v Alpách, které v průměru ztratily 4 metry výšky.



- Na 3 200 m vysokém vrcholu grónského ledovce byl poprvé zaznamenán déšť - nikoli sníh.



- Plocha mořského ledu v Antarktidě klesla na nejnižší zaznamenanou úroveň, téměř milion km2 pod dlouhodobý průměr.



"Čím větší oteplování, tím horší dopady," uvedl generální tajemník WMO, profesor Petteri Taalas. "V současné době máme v atmosféře tak vysokou hladinu CO2, že nižší 1,5C [cíl] Pařížské dohody je sotva dosažitelný. Pro mnoho ledovců je již pozdě [a] zvyšování hladiny moří je dlouhodobou a velkou hrozbou pro mnoho milionů obyvatel pobřežních oblastí a nízko položených států."



António Guterres, generální tajemník OSN, před konferencí Cop27 řekl: "Emise stále rekordně rostou. To znamená, že naše planeta je na cestě k dosažení zlomových bodů, které způsobí, že klimatický chaos bude nezvratný. Musíme přejít od bodů zvratu k bodům obratu, abychom získali naději."



Řada nedávných zpráv signalizovala, jak blízko je planeta klimatické katastrofě, neboť "neexistuje žádná věrohodná cesta k dosažení 1,5 °C" a současná úroveň opatření by měla vést k tomu, že emise neklesnou a globální teplota vzroste o zničujících 2,5 °C.

Rostoucí globální oteplování způsobuje, že extrémní počasí je po celém světě stále krutější a častější. Zpráva WMO upozornila na sucho ve východní Africe, kde jsou srážky pod průměrem již čtyři sezóny po sobě, což je nejdéle za posledních 40 let. Potravinovou krizí nyní trpí asi 19 milionů lidí.



Analýza WMO rovněž uvádí:



- ničivé záplavy v Pákistánu, při nichž zemřelo nejméně 1 700 lidí a 7,9 milionu lidí přišlo o přístřeší.



- Sérii cyklónů, které bičovaly jih Afriky a které přívalovými dešti nejvíce zasáhly Madagaskar.



- Mimořádná vedra a sucha na severní polokouli, kdy Čína zažila nejdelší vlnu veder v historii, ve Velké Británii poprvé překročila 40 °C a evropské řeky včetně Rýna, Loiry a Dunaje klesly na kriticky nízkou úroveň.



- Hurikán Ian způsobil rozsáhlé škody a ztráty na životech na Kubě a Floridě.



"Příliš často trpí ti, kteří jsou za změnu klimatu nejméně zodpovědní, ale i dobře připravené společnosti byly letos zpustošeny extrémy," řekl profesor Taalas.





Prof. Mike Meredith z Britské antarktické služby řekl: "Vlivem klimatických změn se v Evropě objevují další velké problémy: "Zprávy v této zprávě mohou být jen stěží chmurnější - na celé naší planetě padají rekordy, protože se začínají hroutit různé části klimatického systému. Úbytek ledu je obzvláště znepokojivý, protože dopady na lidi, společnost a ekonomiku jsou obrovské. Jestli tohle nezaměří pozornost světových lídrů na konferenci Cop27, tak nevím, co by mělo."







Podrobnosti v angličtin ě ZDE

