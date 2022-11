Co je příčinou ruské nenávisti k Západu a proč bude sílit

7. 11. 2022

čas čtení 2 minuty

Sílící nepřátelství vůči Západu mezi všemi věkovými skupinami v Rusku odráží vzorec, který již dříve popsala rusko-americká sociální teoretička Liah Greenfeldová ve své knize Nationalism: Five Roads to Modernity z roku 1992, říká Michail Sokolov.

To, že se Rusové obrátili proti Západu, dokumentovala agentura VCIOM v roce 2022 při opakování průzkumu z roku 2000, který zjistil, že Rusů ve všech věkových skupinách, kteří považují Západ a demokracii za škodlivé pro svou zemi, za toto období dramaticky přibylo.

Pro tento posun existují specifické důvody u každé generace, nicméně vysvětlení posunu jako celku je významnější.

Greenfeldová právem tvrdila, že národní identita v Rusku pravidelně prochází cyklem změn odrážejících politické krize s liberálními reformami přicházejícími po porážkách a obdobími reakce po vítězstvích.

Tento cyklus má podle Greenfeldové tři fáze. Za prvé, když Rusko zažije porážky, jeho vůdci a lidé dospějí k závěru, že celá jeho trajektorie byla špatná a že se země musí přeměnit podle obrazu Západu. Za druhé, nastává období optimismu, kdy se zdá, že to funguje.

A za třetí přichází období, kdy se ruští vůdci rozhodnou, že se naučili vše, co potřebují, a mohou se k Západu otočit zády. To že to udělají a snaží se trvat na své jedinečnosti a dominanci funguje až do další porážky, která je sama zakořeněná v tomto postoji. A to vede opět k návratu na začátek cyklu.

Tento vzorec je tak silným vysvětlením, že naznačuje, že ti, kdo doufají, že se z něj nastupující generace vymaní, se téměř jistě mýlí. Nejenže se mladí s přibývajícím věkem stanou konzervativnějšími a nepřátelštějšími vůči Západu, ale i další skupiny budou semlety podle vzoru, který popsala Greenfeldová.

Zdroj v ruštině: ZDE

