Elon Musk na Twitteru blokuje uživatele, kteří začali psát pod jeho jménem. Začalo to dělat hodně lidí, i celebrity

7. 11. 2022

Elon Musk prohlásil, že všechny účty na Twitteru, které se budou vydávat za parodie, aniž by jasně specifikovaly "parodie", budou "trvale pozastaveny", a vydal toto varování poté, co si některé celebrity změnily svá zobrazovaná jména a tweetovaly jako "Elon Musk".



Nový generální ředitel Twitteru v neděli večer na Twitteru napsal: "Dříve jsme před pozastavením vydávali varování, ale nyní, když zavádíme plošné ověřování, žádné varování nebude."



"Jakákoli změna jména vůbec" bude mít za následek dočasnou ztrátu ověřeného statusu, uvedl Musk.



V neděli večer bylo několik účtů, které si změnily jméno na Elon Musk nebo na něco podobnéhoí, pozastaveno nebo umístěno pod varovný nápis, včetně účtů americké komičky Kathy Griffin a australského satirického webu Chaser.

"Hádám, že ne VŠICHNI moderátoři obsahu byli propuštěni? Lol," žertovala Griffinová poté na alternativní platformě Mastodon, kde si minulý týden založila účet.





Herečka Valerie Bertinelli si podobně přivlastnila Muskovo jméno, když v sobotu zveřejnila sérii tweetů na podporu demokratických kandidátů, než přešla zpět na své pravé jméno. "Tak dobře. Pobavila jsem se a myslím, že jsem vyjádřila svůj názor," napsala následně na Twitteru.



Poslední bouře přichází v souvislosti s obavami z možného zneužití plánovaného zavedení ověřovacích kontrol za měsíční poplatek 7,99 USD, které jsou součástí placené služby Twitter Blue.



Bertinelliová upozornila na původní účel modrého ověřovacího checkmarku. Byl udělován zdarma lidem, jejichž totožnost Twitter potvrdil; velkou část příjemců tvořili novináři. "Jednoduše to znamenalo, že vaše identita byla ověřena. Podvodníci by se za vás hůře vydávali," řekl Bertinelli. "To už dnes neplatí. Bezva!"



V reakci na tweet o tomto problému Musk napsal: "Vy jste problém: novináři, kteří si myslí, že jsou jediným zdrojem legitimních informací. To je velká lež."



Deník New York Times uvedl, že Muskův nový návrh modrého statusu bude odložen až na doby po nynějších amerických volbách, a to kvůli obavám, že by si uživatelé mohli koupit ověření, předstírat, že jsou politickou osobností, a pak zasít volební zmatek.



Zaměstnankyně Twitteru Esther Crawfordová sdělila agentuře Associated Press, že tato možnost přijde "brzy, ale ještě nebyla spuštěna".



Musk v neděli obhajoval své rozsáhlé zákazy a na Twitteru napsal, že je stále oddán svobodě projevu. Musk již dříve uvedl, že je proti trvalým zákazům na Twitteru.



Mezitím inženýrské týmy na Twitteru zavádějí nové funkce závratnou rychlostí, a to uprostřed chaosu a tísně způsobené zprávami o hromadném propuštění poloviny ze 7 500 zaměstnanců Twitteru.



V neděli večer se objevily zprávy, že desítky propuštěných byly vyzvány k návratu, protože buď byli propuštěni omylem, nebo si společnost mezitím uvědomila, že jejich práce je nezbytná pro vytvoření nových funkcí, o které Musk usiluje.



Ten koncem minulého měsíce koupil Twitter za 44 miliard dolarů v transakci podpořené miliardami jeho vlastních peněz. Podnikatel nyní v sídle společnosti v San Francisku zřídil válečnou místnost, kde se s malým týmem poradců snaží ušetřit náklady a prosadit nové produkty.



K tématu dříve zakázaných účtů Musk minulý týden uvedl, že nebudou na Twitteru znovu povoleny, dokud pro to sociální platforma nebude mít "jasný proces".





Vytvoření takového procesu bude trvat ještě nejméně několik týdnů, napsal Musk na Twitteru, čímž vnesl více jasnosti do případného návratu nejznámějšího zakázaného uživatele Twitteru, bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z nového časového harmonogramu vyplývá, že Trump se nevrátí včas před volbami, které se konají 8. listopadu.







