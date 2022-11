dTest: Nízký a vysoký tarif elektřiny aneb jak platit za elektřinu méně

8. 11. 2022

čas čtení 5 minut

S rostoucími cenami energií se lidé snaží najít různé způsoby, jak ušetřit. Máte-li dvoutarifní sazbu, můžete ušetřit i tím, že budete odebírat elektřinu zejména v době nízkého tarifu. Možná už jste slyšeli, že existují pojmy vysoký a nízký tarif neboli denní a noční proud. Víte, co vlastně tyto pojmy znamenají a jaký je mezi nimi rozdíl? Věděli jste, že nízký tarif není jen v noci, ale má svá pásma i přes den? Mají tento tarif všichni nebo jen někteří?

Distribuční sazba a tarif

„Cena elektřiny se skládá mimo jiné z distribuční sazby a tarifu“, uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a dodává: „Distribuční sazba je kategorie, kterou má každá domácnost přiřazenou podle toho, jaké spotřebiče používá a kolik elektřiny spotřebuje. V případě, že odběratelé využívají elektřinu pro svícení, vaření a napájení běžných elektrospotřebičů (pračka, myčka, lednička), tak platí elektřinu pouze ve vysokém tarifu, která je stejná po celý den. V případě, kdy odběratelé využívají elektřinu i pro ohřev vody či vytápění mají nárok na dvoutarifní sazbu, která se skládá z vysokého a nízkého tarifu.“ Aby mohl odběratel využívat dvoutarifní sazbu, musí splnit určitá pravidla, která stanovuje distributor elektřiny, jedná se zejména o podmínku užívat pro odběr elektřiny například bojler, elektrické topení (kam patří zejména elektrokotel, podlahová vytápění a přímotop), tepelné čerpadlo k vytápění domácnosti, elektromobil, akumulační nebo hybridní vytápění.

Vysoký a nízký tarif

„Nízký tarif je označení pro sníženou cenovou sazbu za elektrickou energii,“ vysvětluje Eduarda Hekšová a doplňuje: „Dříve byl označován pojmem noční proud, protože byl provozován během nočních hodin. Dnes by byl tento pojem zavádějící, jelikož v současné době nízký tarif spíná i během dne. Hlavním cílem nízkého tarifu je regulace spotřeby elektrické energie. Naopak vysoký tarif, kterému se dříve říkalo denní proud, je označení pro nesníženou cenovou sazbu za elektrickou energii.“

Nízký tarif mají odběratelé s tzv. dvoutarifní sazbou, což v praxi znamená střídání intervalů nízkého a vysokého tarifu, kdy v době nízkého tarifu platíte nižší cenu za elektřinu. Dnes je již nízký tarif rozprostřen do celého dne podle druhu distribuční sazby, kterou má odběratel elektrické energie a může být 8 až 22 hodin za den (pro nově uzavřené smlouvy je toto rozmezí omezeno na max. 20 hodin za den z důvodu úprav distribučních sazeb).

Nízký tarif je aktivován centrálně pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO). HDO automaticky přepne tarif na levnější podle časů spínání. Časy nízkého tarifu se liší napříč Českou republikou. „Každý region má dobu platnosti nízkého tarifu jinou“, shrnuje Eduarda Hekšová a uzavírá: „Vždy je nutné zjistit časy spínání jednotlivých HDO u svého distributora elektrické energie, které se mohou v průběhu roku měnit.“ Časy spínání jsou rozděleny dle distribučního území, ve kterém se nachází odběrné místo, mezi tři distributory ČEZ Distribuce, a.s., EG.D, a.s., a PREdistribuce, a.s. HDO kód je zpravidla uveden na přijímači HDO, který bývá umístěn v rozvodné skříni vedle elektroměru, nebo v případě novějších zařízení je HDO přímo součástí elektroměru. Kód se nejčastěji skládá z kombinace čísel a písmen A, B a P.

V případě, že má odběratel dvoutarifní sazbu a chce ušetřit za elektřinu, pak je vhodné, pokud přesune některé energeticky náročnější aktivity (například provoz pračky, myčky, sušičky) z časů vysokého tarifu do nízkého tarifu.

Pokud spotřebitelé mají otázky k tomuto tématu, mohou se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.





dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.









0