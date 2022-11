Agrese na Ukrajině: Kyjevský starosta upozorňuje na možnost evakuace

8. 11. 2022

Rusko popírá zprávy o ztrátě stovek mužů námořní pěší jednotky na východě Ukrajiny



Ruské ministerstvo obrany učinilo neobvyklý krok a popřelo zprávy ruských vojenských bloggerů, že námořní pěší jednotka přišla o stovky mužů při bezvýsledné ofenzivě na východě Ukrajiny, uvedla státní tisková agentura RIA.



Ministerstvo podle ní odmítlo tvrzení blogerů, že 155. námořní brigáda Tichomořské flotily utrpěla "vysoké, nesmyslné ztráty na lidech a vybavení".



Naopak, v průběhu deseti dnů jednotka prý postoupila o 5 km do ukrajinských obranných pozic jihozápadně od Doněcku, citovala RIA ministerstvo. Výslovně popřelo, že by velitelé brigády projevili neschopnost, uvedla agentura Reuters.



"Díky kompetentnímu jednání velitelů jednotky ztráty námořní pěchoty za dané období nepřesahují 1 % bojové síly a 7 % zraněných, z nichž značná část se již vrátila do služby," uvedlo.



Toto mimořádné dementi naznačuje, že zprávy o drtivé porážce ruských vojsk rozzuřily ruské ministerstvo obrany v okamžiku, kdy se devátý měsíc války ruské síly nacházejí pod silným tlakem v částečně okupovaných oblastech Ukrajiny, které Moskva prohlásila za své území - akce, které Kyjev, Západ a většina zemí OSN odsoudily jako nezákonné.

- Ukrajina obvinila Rusko z rabování prázdných domů ve městě Cherson na jihu země a jejich obsazování vojáky v civilním oblečení, aby se připravilo na pouliční boje, které podle obou stran budou jednou z nejdůležitějších bitev války. V posledních dnech Rusko nařídilo civilistům opustit Cherson v očekávání ukrajinského útoku s cílem dobýt zpět město, které je jediným regionálním hlavním městem, jehož se Moskva od své únorové invaze zmocnila. Ukrajinští čintielé očekávají, že ruští vojáci budou bojovat proti Ukrajincům v Chersonu v civilu, aby ruská propaganda mohla obvinit ukrajinskou armádu, že vraždí civilisty.







- V neděli byl Cherson po náletu a poškození přehrady Kachovka odříznut od dodávek vody a elektřiny, uvedli místní představitelé.









- Ukrajina se nadále připravuje na nové ruské útoky na svou energetickou infrastrukturu. Rusko "soustřeďuje síly a prostředky pro možné opakování masivních útoků na naši infrastrukturu, především energetickou", uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.





- V Íránu se otevřela vnitřní roztržka ohledně dodávek smrtících bezpilotních letounů do Ruska pro použití na Ukrajině, významný konzervativní duchovní a redaktor novin prohlásil, že Rusko je ve válce jasným agresorem a dodávky by měly být zastaveny. Bývalý íránský velvyslanec v Moskvě rovněž naznačil, že ministerstvo zahraničí mohlo být Kremlem i íránskou armádou drženo v nevědomosti.





Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se na svém každodenním brífinku odmítl ke zprávě vyjádřit. "Znovu opakuji, že existují některé pravdivé zprávy, ale z větší části jde o zprávy, které jsou čistou spekulací," řekl novinářům.







Zdroj v angličtině ZDE

