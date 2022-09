Německo: Kancléř Scholz blokuje dodávku tanků Ukrajině

7. 9. 2022

Ukrajinský premiér byl po setkání s Olafem Scholzem optimistický. Ve skutečnosti ho však kancléř v jeho ústředním zájmu zklamal. Ukrajina představila konkrétní plán, který připravovala měsíce, informují Klaus Geiger a Gregor Schwung. Ukrajinský premiér byl po setkání s Olafem Scholzem optimistický. Ve skutečnosti ho však kancléř v jeho ústředním zájmu zklamal. Ukrajina představila konkrétní plán, který připravovala měsíce,

Když ukrajinský premiér Denys Šmyhal v neděli odcházel z kancléřství, měl dobrou náladu. Novinářům řekl, že "nemůže zveřejnit všechny dohody a všechny detaily rozhovoru" s kancléřem Olafem Scholzem (SPD). "Ale všechny tyto otázky ohledně tanků a dalších vojenských systémů pro Ukrajinu jsme probrali naprosto konstruktivně." Na otázku, zda je optimista, odpověděl: "Vždycky jsem optimista."

Jak se ale WELT dozvěděl z ukrajinských vládních kruhů, šance na průlom jsou mizivé. Kancléř se Šmyhalovi nezavázal k požadované dodávce nejmodernějších tanků Leopard 2. Rozhovor se Scholzem v této věci zůstal "obecný a vágní" a nebyla "vůbec žádná ochota" změnit negativní stanovisko ohledně dodávky tanků.

Šmyhal odcestoval do Berlína s konkrétní žádostí. "Dokonce jsme navrhli, jak může Německo zásobovat Ukrajinu těmito tanky," řekl Šmyhal po jednání. Jak potvrdily kyjevské vládní kruhy, ukrajinský premiér Scholzovi mimo jiné navrhl, aby tanky Leopard 2 dodal přímo průmysl.

To už 8. dubna nabídla Kyjevu zbrojařská společnost Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Podle nabídky, kterou WELT obdržel, je KMW připravena dodat na Ukrajinu 100 tanků Leopard 2A7 včetně náhradních dílů a výcvikových zařízení pro vojáky v celkové hodnotě 1,55 miliardy eur. První kusy jsou připraveny k dodání 36 měsíců po podpisu smlouvy. Poslední tank má být dodán do 65 měsíců. Společnost zatím nepodala spolkové vládě žádost o vývoz. Kancléřství na žádost oznámilo, že bude nadále podporovat Ukrajinu vojensky, ale i politicky, finančně a humanitárně. "Žádáme o pochopení, že obecně neinformujeme o důvěrných diskuzích," uvedla mluvčí.

Scholz dlouho dodávky těžkých zbraní obecně odmítal. Jen pár dní po začátku války německé zbrojařské společnosti signalizovaly spolkové vládě, že jsou ochotny dodat do Kyjeva i tanky z vlastních zásob. Berlín ale na nabídky nereagoval. Teprve poté, co Ukrajina nezávisle získala odpovídající nabídky, Scholz zjistil, že potřebuje vysvětlení. Německo by prý při dodávkách těžkých zbraní nemělo jednat samo, ohrozilo by bezpečnost NATO a ukrajinští vojáci by si s nimi stejně nevěděli rady, zněl narychlo předložený argument.

Americká vláda, která jako mnoho dalších západních zemí už tehdy Kyjevu poskytovala těžkou techniku, praskala ve švech. Dne 26. dubna uspořádal americký ministr obrany Lloyd Austin v německém Ramsteinu konferenci o Ukrajině. Tam musel kancléř nechat ministryni obrany Lambrechtovou oznámit to, co před 72 hodinami vyloučil: Dodávku 30 samohybných protiletadlových kanónů Gepard. Od té doby Německo dodává těžké zbraně s výjimkou další obrněné techniky.

Ukrajina v dubnu obdržela nabídky od zbrojařské skupiny Rheinmetall na nákup 100 bojových vozidel pěchoty Marder a 88 tanků Leopard 1 včetně výcviku a munice za celkem 268 milionů eur. Podle výrobce by uložené zařízení bylo "rychle dostupné". Odpovídající žádosti o export byly podány okamžitě, kancléř však posledních pět měsíců nereagoval.

Místo toho v dubnu vymyslel schéma výměny: Východoevropské země mají dodat staré sovětské tanky na Ukrajinu a Berlín je nahradí moderním německým vybavením. Koncem srpna byla uzavřena dohoda se Slovenskem o nahrazení 30 sovětských bojových vozidel pěchoty, která Bratislava dodává Ukrajině, 15 tanky Leopard 2. Scholz při své návštěvě Prahy minulý týden oznámil realizaci druhého takového postupu s Českou republikou.

"Nikdy do toho nepůjdeme sami, ale vždy se orientujte podle toho, co dělají naši spojenci," řekl Scholz koncem srpna. Jednoduše řečeno: Dokud USA nedodají tanky přímo na Ukrajinu, nebude je dodávat ani Německo. Scholz ale tento argument používá k odmítnutí jak dodávek obrněných transportérů, tak tanků. Německo přitom od poloviny srpna poprvé dodává obrněné a plně vyzbrojené transportéry typu M113 americké výroby. Model velmi podobný bojovému vozidlu pěchoty Marder. Ukrajina proto nechápe, že žádost o vývoz 100 bojových vozidel pěchoty Marder je stále ignorována. "Zajímalo by nás, proč jejich export není schválen. Pořád žádáme spolkovou vládu, aby je konečně dodala," řekl v rozhovoru pro WELT kyjevský zbrojní koordinátor Rustem Umerow.

Na čtvrtek USA zvou na ukrajinskou konferenci na americké základně v Ramsteinu. Jak se WELT dozvěděl z amerických a ukrajinských vládních kruhů, s ohledem na tanky se tentokrát žádný průlom očekávat nedá.

