Přestal se Si Ťin-pching starat o čínskou ekonomiku?

7. 9. 2022

Ekonomický růst býval v Číně posvátný, ale Si Ťin-pching ho obětuje výměnou za větší politickou a ideologickou kontrolu, napsali Christopher Carothers a Chuan Kao.

Schopné řízení ekonomiky a politiky, které podporují silný růst, byly po desetiletí základními kameny strategie Komunistické strany Číny k udržení sociální a politické stability. Politická rozhodnutí prezidenta Si Ťin-pchinga, zejména od začátku pandemie COVIDu-19, však ukazují, že tato éra pravděpodobně skončila.

Zabíjením jedné posvátné krávy za druhou Si zničil zisková odvětví jediným slovem, zavíral velká města na měsíce a snažil se odříznout Čínu od mezinárodních trhů. Analytici tyto kroky často vykreslují jako chyby, které Siho vydávají všanc výzvám zevnitř strany. Přesto je čas přijmout skutečnost, že Si to takto preferuje. Jeho vize udržení stability vyžaduje extrémní politickou a ideologickou kontrolu a je naprosto ochoten obětovat ekonomický pokrok, aby toho dosáhl.

Loni vedení strany překvapilo pozorovatele zahájením rozsáhlého regulačního zásahu proti čínskému technologickému sektoru, nemovitostem, kryptoměnám, soukromému doučovacímu průmyslu a mnoha dalším. Umlčení miliardáře Jacka Ma a vyšetřování jeho společnosti Ant Group bylo jen první salvou v zásahu proti technologickým gigantům, který stál investory více než bilion dolarů a nechal průmysl stagnovat. Bouře v podobě pokut, čistek a regulací vedla k finanční tísni v sektoru nemovitostí, což stáhlo celková čísla růstu dolů. Tvrdé a neočekávané dekrety zabraňující doučujícím společnostem dosahovat zisků, vstupovat na burzu nebo získávat zahraniční kapitál vymazaly velkou část hodnoty předních společností a vytvořily "existenční krizi" pro celé odvětví.

Nejnákladnější volbou však bylo Siho trvání na dodržování zásady "nulového COVIDu", nyní nazývané "dynamický nulový COVID". Zatímco se zbytek světa otevřel a přijal určitou úroveň koexistence s virem, Čína vydržela. To znamenalo uvalení dlouhých blokád v desítkách měst – nejvýraznějším příkladem je Šanghaj. Podniky v celé zemi to vážně postihlo, zejména malé a střední. Nulový COVID navíc zavřel dveře Číny do vnějšího světa, který je ve státních médiích často vykreslován jako nebezpečný zdroj infekce. Si vyslal jasné signály, že nedojde k ústupu od politiky nulového COVIDu, zvláště ne před XX. sjezdem strany koncem tohoto roku.

"I když dojde k určitým dočasným dopadům na ekonomiku, nebudeme ohrožovat životy a zdraví lidí," řekl Si Ťin-pching v červnu.

Od únorové ruské invaze na Ukrajinu vytvořily Si Ťin-pchingovo partnerství s Ruskem "bez omezení" a mírná podpora ruských akcí další ekonomická rizika. Vzhledem k tomu, že ruská ekonomika je zmítána mezinárodními sankcemi, Ťin-pchingova politika vystavuje čínské firmy sekundárním sankcím a dalším nejistotám. Není ani jasné, zda užší obchodní vztahy s Ruskem mohou kompenzovat ztráty. Postoj Číny k rusko-ukrajinské válce také napjal vztahy s Bruselem a zastavil jednání o dlouho očekávané komplexní investiční dohodě mezi EU a Čínou. Čína navíc v posledních letech uvalila sankce na evropské, americké a další zahraniční společnosti a jednotlivce, často v reakci na kritiku její politiky vůči Hongkongu nebo Sin-ťiangu.

Souhrnné ekonomické náklady Si Ťin-pchingovy politiky byly značné, včetně snížení průmyslové výroby, prudkého úniku kapitálu a míry nezaměstnanosti, která by v minulosti představovala poplach, zejména v klíčové městské demografické skupině mládeže. Průzkumy ekonomů naznačují, že čínský růst letos zpomalí na zhruba 4 %, čímž nedosáhne svého cíle 5,5 %.

Myslete na děti!

Škodlivá ekonomická politika Si Ťin-pchinga daleko přesahuje zavádějící pokusy napravit realitní bubliny nebo nadměrné investice místních vlád do infrastruktury; decimuje prosperující průmysl ve jménu sociálních cílů.

Nejjasnějším příkladem toho je národní politika z července 2021 zaměřená na snížení pracovní zátěže žáků v povinném základním vzdělávání. Pod praporem ochrany dětí politika trvale ukončuje doplňkové vzdělávací služby pro studenty s okamžitou platností; nebudou vydávána žádná nová povolení k podnikání a stávající služby musejí být převedeny na neziskové organizace.

Soukromé vzdělávání a odborná příprava byly vzkvétajícím odvětvím s celkovými příjmy v roce 2020, které podle odhadů překročí 30 miliard dolarů. Ještě ve druhém čtvrtletí roku 2021 se díky dodatečné poptávce vyvolané pandemií mohly společnosti pochlubit nejrychleji rostoucím počtem volných pracovních míst.

Dopad Siovy nové politiky byl okamžitý a vážný. New Oriental Education & Technology, vlajková loď společností poskytujících vzdělávací služby, snížila počet svých výukových center z 1 669 v květnu 2021 na 744 do května 2022 a zaznamenala pokles tržeb o 51,6 %.

Společnost New Oriental se dokázala poněkud přizpůsobit, například rozšířením vzdělávacích služeb pro dospělé, ale řada menších společností prostě padla a nyní zvyšují čínskou nezaměstnanost.

Přesto, jak poznamenali kritici, tento zákrok nijak neřeší základní ekonomické a společenské tlaky, které nutí tolik čínských rodičů, aby své děti přihlásili na nepřetržité doučování.

Dalším průmyslem potlačovaným údajně kvůli dětem jsou hry. Čína má největší herní trh na světě a nejrozvinutější trh e-sportů. Čínský herní průmysl vygeneroval v roce 2021 domácí příjmy ve výši 45,5 miliardy dolarů a celkový příjem z exportu činil 17,3 miliardy dolarů.

Politický dokument z roku 2021, Nástin rozvoje čínských dětí, omezil herní čas pro osoby mladší osmnácti let a zavedl silné donucovací mechanismy na všechny licencované hry v Číně. Tato politika byla postavena na minulých Si Ťin-pchingových krocích směřujících k odstranění násilného, ​​pornografického nebo jinak nemorálního obsahu ve videohrách, které otřásají průmyslem od roku 2017. Oznámení nových opatření vedlo k prudkému a okamžitému poklesu akcií herních společností.

Kromě drakonických nařízení existují i ​​svévolná narušení. Vláda výrazně omezuje počet herních licencí, které uděluje, a mezi červencem 2021 a dubnem 2022 neschválila žádnou. Tato regulační nejistota zdevastovala průmysl; mezi červencem 2021 a červencem 2022 Čína ztratila 14 000 herních společností.

Politika na prvním místě

Proč Si Ťin-pching zavedl tolik opatření, která přímo poškozují čínskou ekonomiku? Analytici často vykreslují Siovy kroky jako zavádějící pokusy vyhnout se větším ekonomickým neduhům. Zásahy Si Ťin-pchinga proti technologickému a realitnímu sektoru měly za cíl zabránit bublinám a obnovit rovnováhu ekonomiky. Politika nulového COVIDu je pokusem ochránit slabý zdravotnický systém země před přetížením. Nová pravidla pro vzdělávací a herní průmysl jsou investicemi do zdraví budoucích čínských pracovníků.

Přesto tato vysvětlení postrádají celkový rámec. Ekonomicky nákladné politiky všechny posloužily k posílení politické a ideologické kontroly režimu, a to jak nad ekonomikou, tak nad společností.

Zásahy proti technologickým gigantům jsou řízeny méně nechutí k monopolům, jako je tomu ve Spojených státech, a spíše obavami, že tyto společnosti jsou "nedostatečně odhodlány prosazovat cíl určený Čínskou komunistickou stranou", jak zjistil výzkumník z Harvardu Josh Freedman. Podobně omezení půjčování nemovitostí a obchodování s kryptoměnami odrážejí obavy, že soukromé tržní síly jsou příliš silné a že stát ztrácí svou vedoucí roli v ekonomice a svou volnou ruku diktovat politiku.

Politika nulového COVIDu poskytl Siovi dokonalou záminku, jak zvýšit přímou kontrolu vlády nad tím, jak Číňané žijí, pracují a cestují. Tato kontrola byla podpořena zavedením nových forem digitálního sledování, jako jsou aplikace zdravotního kódu, které si občané musejí stáhnout.

Potlačení soukromého vzdělávání dává straně úplnější kontrolu nad tím, co se mladí lidé učí, což je klíčový vektor propagandy. Během minulého roku bylo "Myšlení Si Ťin-pchinga“ začleněno do národních osnov na všech úrovních, včetně základních škol.

Část Siho mise větší kontroly je motivována obavami z cizího – myšleno západního – vlivu v Číně. Nejedná se v žádném případě o nový problém, ale od začátku pandemie COVIDu-19 došlo v Číně k výraznému nárůstu nacionalismu a xenofobie, částečně podporovanému státními médii. Mnoho Si Ťin-pchingových ekonomických represí má kulturně oddělovací efekt, včetně toho, že brání společnostem získávat zahraniční kapitál, ztěžuje cizincům vstup a pobyt v Číně a stále více odrazuje čínské studenty od studia v zahraničí.

Si Ťin-pchingova touha zvýšit politickou a ideologickou kontrolu v posledních dvou letech nabrala na obrátkách, ale tato kontrola byla hlavním cílem už od jeho nástupu k moci v roce 2012. Kritici brzy poznamenali, že Si Ťin-pchingova rozsáhlá protikorupční kampaň, zrušení částečných osobních svobod občanské společnosti a svobody na internetu a stále asertivnější kroky Číny na světové scéně budou mít ekonomické dopady. To, že Si Ťin-pching ochotně nesl tyto náklady a nyní jde ještě dále, je dostatečným důkazem toho, že poprvé od reformy a otevření země se vedení strany vzdává staré zásady Teng Siao-pchinga "nejprve zbohatněte".

To znamená, že Siův program není návratem do éry Mao Ce-tunga. Siho autoritářství inspirovalo k mnoha přirovnáním k Maovi, ale jak strana, tak Čína se za poslední půlstoletí nezměrně změnily. Si Ťin-pching chce čerpat z obecných myšlenek a praktik z Maovy éry – důležitosti ideologie, propagandy a toho, aby politika řídila ekonomiku – a přizpůsobit je nové éře.

Vydrží to Si?

Bude Siho snaha o zvýšení kontroly příliš nákladná? Mnoho pozorovatelů poukázalo na známky nesouhlasu proti Siovu vedení uvnitř strany a na neoblíbenost některých jeho hospodářských politik. Například se někdy říká, že premiér Li Kche-čchiang prosazuje samostatnou politickou linii mnohem více zaměřenou na ekonomickou stabilitu a růst a boj proti nezaměstnanosti. Jiné analýzy citovaly několik disidentů na vysoké úrovni, jako je majetkový magnát Žen Č'-čchiang nebo bývalý profesor stranické školy Cchaj Sia.

Jak však argumentoval expert na Čínu Christopher Johnson, myšlenka, že je Si Ťin-pching v obležení, spočívá na chybných předpokladech, jako je například ten, že stranické elity mnoho z jeho názorů nesdílejí, nebo že stranická tradice frakčních konfliktů za Si Ťin-pchinga pokračovala beze změny. Johnson naopak poznamenal, že "se zdá, že se řítí k podstatnému vítězství na XX. sjezdu strany".

Veřejná nespokojenost s ekonomickými problémy může pro Si Ťin-pchinga představovat větší problém než vnitrostranický nesouhlas, i když tyto dva aspekty spolu často souvisí. V červenci, ve vzácné formě protestu, statisíce Číňanů ze střední třídy zadržely splátky hypoték na nekonečně zdržované nebo nekvalitně postavené domy. Začátkem léta stovky bankovních vkladatelů, kteří nemohli získat zpět své úspory, uspořádaly velký protest v Čeng-čou v provincii Che-nan. Mnoho mladých Číňanů, zejména absolventů vysokých škol, se snaží najít způsoby, jak vypadnout z krysího závodu o zmenšující se počet dobrých pracovních míst, včetně přijetí kultury "ležícího bytu" nebo kultury "útěku", což znamená emigraci.

Si Ťin-pching sází, možná správně, na to, že větší politická a ideologická kontrola se vyplatí. Kontroly spojené s politikou nulového COVIDu nepochybně ztížily protesty. Politika také dává straně silný argument pro nadřazenost čínského politického systému ve srovnání se zeměmi, které nedokázaly zabránit rozsáhlým úmrtím v důsledku pandemie. Po regulačních zásazích téměř všichni obchodní lídři "ohnuli záda", alespoň veřejně; mnozí slibují velké finanční příspěvky, které pomohou vládě snížit nerovnost nebo chudobu. Ačkoli je průzkum veřejného mínění v Číně ošidný, průzkumy naznačují, že mnoho Číňanů se stává nacionalističtějšími a podporuje Siho obecné politické směry, i když je studium myšlenek Si Ťin-pchinga nudí.

Stručně řečeno, odmítnutí Si Ťin-pchinga dovolit, aby ekonomická logika řídila politiku, je považována za strategii ve službách politické a ideologické kontroly. Si nikdy nevnímal ekonomický růst jako imperativ tak, jak ho vnímali jeho předchůdci, ale výzvy způsobené COVIDem-19 a nedávné zpomalení růstu urychlily jeho opuštění strategie správy ekonomických záležitostí. Zahraniční pozorovatelé a politici by neměli očekávat, že Si Ťin-pching ve svém třetím funkčním období zmírní své autokratické požadavky na čínskou ekonomiku nebo společnost.

Zdroj v angličtině: ZDE

