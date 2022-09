Ruská agrese na Ukrajině: MAAE vyzývá k vytvoření "bezpečnostní zóny" u jaderné elektrárny v Záporoží

7. 9. 2022

- MAAE vyzvala k vytvoření "bezpečnostní a ochranné zóny" kolem jaderné elektrárny a současnou situaci označila za "neudržitelnou".



Ve zprávě se uvádí:



"Je naléhavě nutné přijmout dočasná opatření, která by zabránila jaderné havárii způsobené fyzickým poškozením vojenskými prostředky. Toho lze dosáhnout okamžitým zřízením jaderné bezpečnostní a ochranné zóny."

Agentura OSN vyzvala, aby ostřelování areálu a jeho okolí "bylo okamžitě zastaveno, aby se zabránilo dalším škodám na elektrárně a souvisejících zařízeních".



Kromě zřízení bezpečnostní zóny kolem elektrárny MAAE doporučila, aby se zlepšily podmínky, v nichž pracuje ukrajinský personál obsluhující elektrárnu.



Ve zprávě se píše: "Ukrajinský personál obsluhující elektrárnu pod ruskou vojenskou okupací je pod neustálým vysokým stresem a tlakem, zejména s omezeným počtem zaměstnanců. To není udržitelné a mohlo by to vést ke zvýšenému výskytu lidských chyb s důsledky pro jadernou bezpečnost.

- Ukrajinská armáda odrazila několik ruských ofenziv ve východoukrajinské oblasti Doněck, uvedl generální štáb armády. V situační zprávě z úterního večera ukrajinská armáda rovněž uvedla, že došlo ke zničení ruských cílů v Doněcké oblasti.















- Kreml uvedl, že Rusko neobnoví v plném rozsahu dodávky plynu do Evropy, dokud Západ nezruší sankce proti Moskvě. V pondělním rozhovoru s novináři mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil sankce z toho, že Rusko nedodává plyn plynovodem Nord Stream 1. "Sankce jsou pro Rusko velmi důležité," řekl Peskov. "Právě tyto sankce uvalené západními státy přivedly situaci k tomu, co vidíme nyní."

- Ruský soud odsoudil novináře Ivana Safronova k 22 letům vězení na základě vykonstruovaného obvinění z velezrady. Odsouzení Safronova, bývalého obranného reportéra deníků Kommersant a Vedomosti, šokovalo přátele a příznivce, kteří se v pondělí sešli u soudu, aby protestovali proti jeho uvěznění. Redaktoři ruského listu Kommersant v úterý zveřejnili na titulní straně úvodník na Safronovovu podporu.





USA rovněž zaznamenaly "určitou ofenzivní aktivitu ruských jednotek ... poblíž Bachmutu", uvedl tiskový tajemník Pentagonu brigádní generál letectva Pat Ryder.V aktualizaci zveřejněné na Telegramu Haidaj uvedl, že ukrajinské síly "trochu postoupily" v Luhanské oblasti a odrazily ruské útoky.uvedl vysoký poradce ukrajinského prezidenta. Oleksij Arestovyč uvedl, že kyjevské jednotky "osvobodily několik osad na západním břehu Dněpru" a že ruské síly na pravém břehu Dněpru budou mít do měsíce "mimořádně obtížnou" pozici.Americký úředník uvedl, že skutečnost, že se Rusko obrací na Severní Koreu, ukazuje, že "ruská armáda nadále trpí vážným nedostatkem dodávek na Ukrajinu, částečně v důsledku kontroly vývozu a sankcí".Společnost Siemens Energy uvedla, že únik motorového oleje z poslední zbývající provozované turbíny v kompresorové stanici Portovaja není důvodem k tomu, aby byl plynovod uzavřen., což je linie, kterou zastává i Kreml. Evropské země "sklízejí to, co zasely", když na Rusko uvalily ekonomická omezení, dodal Erdogan.Později zemřel. Artem Bardin, který byl jmenován velitelem okupační správy Berdiansku, byl převezen do nemocnice ve "vážném stavu".Andrij Smyrnov, zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské administrativy, uvedl, že západní spojenci "vkládají nohu do zavírajících se dveří ve vztazích s Ruskem, aby se nezavřely úplně".Označení Ruska za státního sponzora terorismu - označení, které prosazovala Ukrajina - by mohlo zpozdit vývoz potravin a ohrozit dohody o přepravě zboží přes Černé moře, uvedla mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre.V příspěvku na svých účtech na Twitteru a Instagramu Navalnyj minulý týden prostřednictvím svých právníků napsal, že byl v srpnu již potřetí poslán do káznice jako odplata za svou politickou činnost.Šéfredaktor Dmitrij Muratov prohlásil, že toto rozhodnutí je "politickým úderem bez sebemenšího právního základu". Řekl, že se noviny odvolají."Ale"). Novaja Gazeta je jedním z nejvýznamnějších nezávislých deníků v zemi. Od svého založení Muratovem a jeho kolegy v roce 1993 se zabýval korupcí v Rusku i mimo něj a také válkami v Čečensku.