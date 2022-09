Ukrajinci Rusku nikdy neodpustí

7. 9. 2022

čas čtení 2 minuty

Války končí a dnešní nepřátelé se nakonec stanou přáteli, zatímco dnešní spojenci se stanou protivníky. Ale Ukrajinci nikdy neodpustí válku, kterou proti nim rozpoutal Vladimir Putin. A Evropané, kteří Rusku v minulosti bezvýsledně pomáhali, si to budou pamatovat mnohem déle, než mnozí předpokládají, upozorňuje Alexandr Morozov. Války končí a dnešní nepřátelé se nakonec stanou přáteli, zatímco dnešní spojenci se stanou protivníky. Ale Ukrajinci nikdy neodpustí válku, kterou proti nim rozpoutal Vladimir Putin. A Evropané, kteří Rusku v minulosti bezvýsledně pomáhali, si to budou pamatovat mnohem déle, než mnozí předpokládají,

Ukrajinci si budou válku pamatovat desítky let, protože tolik ukrajinských rodin bylo postiženo smrtí nebo nucenou migrací a žádná z obvyklých metod obnovení důvěry nebude fungovat pro ty, kteří utrpěli takové ztráty.

To, co Putin letos udělal, znovu otevře všechny staré rány, které Ukrajinci utrpěli od Rusů v minulosti. V důsledku toho nebude mít žádný Ukrajinec důvod věřit Rusům. Sousedé Ruska navíc nebudou důvěřovat Moskvě a Evropané budou pochybovat, že by jakákoli další pomoc vedla k transformaci ruské říše.

Rusové musí uznat svou odpovědnost. "To je to, co jsme udělali" a je tomu tak bez ohledu na to, jakou pozici nebo akci jsme zaujali dříve. Jediné, na čem záleží, je to, co my Rusové uděláme v budoucnu. Jen to má potenciál něco změnit.

V současnosti "jsme sami", i když můžeme být vděční těm, jako jsou Adam Michnik a Andrius Kubilius, kteří vyjádřili naději v naši budoucnost. Těchto Evropanů je ale mnohem méně, než bude Rusko potřebovat, pokud má v brzké době znovu získat svou pozici. A i když je dobré mít takové přátele, počasí v Evropě hned tak nezmění.

Nyní se Evropa dívá na Rusko a vidí: Neexistuje žádná společnost. Nic. A to je konec jakékoli historické důvěry. Patnáct milionů Rusů hlasovalo před dvěma lety proti Putinovým ústavním dodatkům, ale nyní nedokázali jednat podle svého přesvědčení ohledně této války.

Ti Rusové v zahraničí, kteří mluví o budoucnosti, nemají publikum. A tak jejich slova nemají takový dopad, jaký si představují. Je třeba zásadní změna kurzu nejprve ve společnosti a poté ve státě. Dokud se tak nestane, budoucnost Ruska - a nejen Ruska - bude skutečně hrozivá.

Zdroj v ruštině: ZDE

0