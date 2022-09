Rusko neobnoví dodávky plynu do Evropy, dokud nebudou zrušeny sankce, ozvala se Moskva

6. 9. 2022

Rusko neobnoví v plném rozsahu dodávky plynu do Evropy, dokud Západ nezruší sankce proti Moskvě, uvedl Kreml. Obavy o dodávky ruského plynu nadále zvyšují ceny energií.



V pondělním projevu k novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinil sankce "zavedené proti naší zemi západními zeměmi včetně Německa a Spojeného království" z toho, že Rusko nedodává plyn plynovodem Nord Stream 1.



Peskov dodal, že plné obnovení dodávek plynu z Ruska prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 "nepochybně" závisí na tom, zda Západ zruší své sankce vůči Moskvě. "Právě tyto sankce uvalené západními státy přivedly situaci k tomu, co vidíme nyní."



Peskovova pondělní prohlášení jsou zatím nejjasnějším náznakem toho, že Rusko hodlá přimět EU ke zrušení sankcí uvalených na Moskvu kvůli její invazi na Ukrajinu výměnou za to, že Rusko obnoví dodávky plynu.



Přední ruský dodavatel energií Gazprom v pátek večer oznámil, že pozastavení dodávek plynu směřujícího na západ plynovodem Nord Stream 1 bude prodlouženo na neurčito s odvoláním na "poruchy" na turbíně na trase plynovodu.



Gazprom také obvinil západní sankce z přerušení dodávek plynu, když uvedl, že výrobce Siemens nemohl kvůli sankcím proti ruské státní energetické společnosti provést opravu turbín používaných v plynovodu Nord Stream 1.



EU tvrzení Gazpromu odmítla a obvinila Putina ze snah proměnit export plynu ve zbraň.



Nord Stream 1 je největším plynovodem z Ruska do Evropy a má kapacitu dodávat 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Pokračování dodávek prostřednictvím plynovodu je považováno za klíčové, aby se zabránilo prohloubení energetické krize.





Energetická krize v Evropě, kterou vyvolal nižší tok ruského plynu, je považována za hlavní zkoušku podpory EU vůči Ukrajině.









