Demonstrace "bezzubých občanů" (ekonomicky, statusově, fyzicky…)

5. 9. 2022 / Pavel Veleman

"Včera bylo na demonstraci 70 tisíc lidí, 20 tisíc zubů a 100 tisíc exekucí", směje se dobře naladěný majitel třicetileté stavební firmy " …Vládnoucí gangy uplatňují celkem jednoduchý recept, jak zlomit a podrobit si člověka. Neustálým tlakem a sugescí se rozum slabších po čase unaví, zatemní se a začne věřit v nesmysly….Lidé se srdcem jsou smeteni grázly…Jsou to většinou vnitřně nehezcí lidé, často polovzdělanci, tupí militaristi, lstiví lháři. Šaškárny s neudržitelnými pojmy, vydírání, výsměch, hromadné vyhlazování, požírání vyspělých barbary, podvody, gigantické krádeže - vše pod nejušlechtilejšími gesty…" (Ladislav Smoček, Kosmické jaro, 1969) Chodit na demonstrace, to patří k základním právům občana (dokonce i těch se špatným nebo umělým chrupem). Na konci osmdesátých let to byl opravdu vztek a bezmoc, brutální mlácení lidí, vodní děla a totální sounáležitost těch několika tisíc statečných. Listopad 1989 byl zázrak, to říkám vždy, to je asi dějinně neopakovatelné. Třeba ten nezapomenutelný humor davu…



Také jsem zažil jednu opravdu sociální demonstraci, kolem roku 2011, které proti pravicové Nečasově vládě svolalo sdružení "ProAlt" společně s odbory. Nakonec se však ukázalo, že odborový předák Zavadil sedí s tehdejším hlavním "sociálním padouchem" a ministrem financí Kalouskem za tribunou na pivu. Mimochodem, demontáž sociálního systému a totální likvidace funkčnosti úřadů práce, které nám dnes tak vše stěžuje, zahájila tehdy právě strana TOP 09…

A Zavadil a odbory - nakonec velké nic, jen reklama, manipulace s lidmi a velká dohoda v dělbě moci.. To intelektuálně levicový "ProAlt" byl opravdu na straně protestujících. Tehdy ještě čeští fašisté nedokázali zaplnit plně Václavské náměstí. Politická pravice a národovecká levice "ProAlt" taky nenáviděly, byli to neúplatní idealisté…Později se část z nich angažovala v řešení krize sociální demokracie, část z nich byla u založení "Kliniky…."

Tehdy jsem pochopil tu strašnou "hru spojených hráčů na politickém spektru" - na jedné straně opravdové odhodlání "lidí práce" po minimální sociální spravedlnosti. Ještě dnes vidím havíře z Ostravy, ve tváři celoživotní dřinu, ano, možná také alkoholismus a skutečně - nějaký ten zub chyběl, v exekucích patrně také určitá část byla, kdopak je tam asi dostal?

Jenže, ten obrovský pocit podvodu Bakaly a všech možných politiků jim dal určitou hrdost odporu v pravdě, který jsem tak marně hledal vždy v uranově/normalizační Příbrami. Člověk se chvíli nechá dojmout určitým sociálním kýčem a hned dostane přes držku (za oponou se mu smějí ti dva domluvení režiséři, Kalousek a Zavadil).

Potom jsem ještě byl na první demonstraci, která zaplnila Letnou, to byla ta "kultivovaná bublina", porážel se Babiš a jeho strašná vláda. Zazpívali jsme si "Loupežníky přemůžeme, uklidili Letenskou pláň, aby zde nezůstal ani papírek a spokojeně odkráčeli do svých domovů.

No, a včera jsem chyběl pochopitelně také…Avšak včerejší a dnešní internet zahlcen trapnými vtipy pražských, nafoukaných maloměšťáků: "Včera bylo na demonstraci 70 tisíc lidí, 20 tisíc zubů a 100 tisíc exekucí", směje se dobře naladěný majitel třicetileté stavební firmy, který ještě v sobotu podepisuje poslední předvolební zakázky na opravu chodníků za 499 999,- Kč (půl milionu už by se muselo soutěžit a radní Jarda je fakt dobrej, snad na radnici zůstane…).

A kdyby ne, "umím za těch třicet let už skoro každého". Dostanou jako vždy patnáct procent ze zakázky (to pochopí každý) a ty zasraný úkáčka musejí makat (nejen v tom se s včerejšími demonstranty shodne). I on si totiž již chystá českou vlajku na večerní zápas v basketbalu Česko/Srbsko. Vstupenka stojí kolem dvou tisíc na osobu, pakliže nechcete sedět na místě, kde nic nevidíte a je lepší koukat na televizi.

Ti lidé z davu na Václaváku na tom basketbalu se svými dětmi určitě nebyli. Nezaslouží si třeba syn samoživitelky, aby měl motivaci k hraní basketbalu? Peníze však tato žena má skoro na půl měsíce. Před časem jsem byl v Římě na fotbale. Lístek na zápas AS Řím / Šachtar Doněck stál na naše peníze 230 Kč. Byla tam neskutečná atmosféra, desetitisíce lidí, vícegenerační rodiny tančily, zpívaly, málokdy jsem viděl tak pozitivní (pro někoho možná primitivní energii). Bylo vidět, že VIP zón je na krásném, olympijském stadionu minimum. Byla cítit atmosféra radosti, uvolněnost, jakýsi popový koncert s fotbalem pro lid a hlavně opravdu více než staletá sounáležitost s klubem, který to ví a celá jeho cenová politika prodeje vstupenek je nastavena k této sociologické skupině. A například hned vedle Vatikánu si dáte pizzu za 6 euro, což je další věc, kdy Vám dochází, že ta proslulá - italská mafie a místní politická reprezentace se chová k lidem vice sociálně než (velká nadsázka) naši političtí chlapci…

To ti "národovečtí mluvčí" z tribuny na Václavském náměstí budou večer sedět vedle mého fiktivního majitele stavební firmy (jsou přece z jednoho hnízda). Pan majitel stavební firmy má slíbenou VIP zónu za "dvanáctku" od kámoše. Bere taky svého kluka z prvního manželství v českém dresu (večer ho vrátí bývalce, která bude celou neděli poslouchat, jak je táta bohatý a šikovný). Tátu v noci čeká řádění po pražských hospodách a bordelech se svojí partou "vlastenců". V exekucích opravdu nejsou. Do nich tito lidé dostávají jiné, zuby mají vybělené a v kapse mají kondomy všech chutí). Je tam s nimi i jeden odpolední řečník z tribuny:

"Ty vole, jak si tam, mezi těmi sociály mohl řečnit, to nechápu," diví se podnikatel ve stavebnictví. "Hele, vole, to pochopíš, až budu sedět na radnici a mimo jiné, ve spoustě věcí se všichni shodneme. Tato země je přece kurva naše a ne nějakých ukrajinských a bruselských zmrdů."

"No jo, možná máš pravdu, ty draku," ožije podnikatel - ty si ale kluk politický šikovnej, ty máš za ušima, ale jo, já vím - potřebujeme i ty bezzubý sociály…

Ty protiromské, protiuprchlické, protimuslimské, proti bruselské, protiukrajinské postoje svolavatelů za zády s ruskými loutkovodiči (s nimi nelze opravdu politicky jednat a legitimizovat tak jejich proruské pozice).To "národovecké" spříznění tržního fundamentalisty děkana Ševčíka a stalinisty Skály bylo přesné. A tato vláda nechává tyto "politické figurky" svoji příšernou sociální politikou takto vyrůst…. Zaslepenost ideologická (v tomto případě neoliberální) byla vždy základem nástupu fašismu…

A v pondělí mně čeká zase realita těch sociálních osudů, se kterými se hrají děsivé hry nás všech. Kdo byl na Václaváku se mi pochlubí. Paní Nováková má třeba na den 30 Kč - díky zastropování příspěvku na bydlení, který ministr Jurečka zvedne až od října ( takto rychle, měl na to asi jen 9 měsíců). A mohl bych pokračovat, ale vše jsem již v minulých článcích popsal.

Zdá se, že 28. září bude na Václavském náměstí již více než 100 000 občanů…. Extremisté se mohou radovat. Tato vláda dělá vlastně práci za ně. Nechat takto zbídačit a zdivočet vlastní obyvatele, to je opravdu světový unikát…





