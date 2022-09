Oni si pořád nabíhají na vidle

5. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

Křetínský koupí zámeček ve Francii, aby o pár dní později v televizi ministr @JozefSikela oznámil, že jeho firmě stát musí pomoct. To je prostě pořád dokola - tak to aspoň udělejte o pár dní později nebo o tom nemluvte nahlas. Takhle si sami nabíháte na vidle 🤦🏻‍♂️

Nevíte prosím, jak teď ministr Síkela říkal, že stát poskytne Křetínskému miliardový úvěr na zálohy pro obchodování s elektřinou na Lipské burze, to je stejný pan Křetinský, co si teď kupuje u Paříže zámek a bude ho měnit na luxusní hotel, nebo je to nějaký jiný pan Křetinský?