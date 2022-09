První věc, kterou musí premiérka Liz Trussová udělat? Ve všem, co dosud hlásala, udělat přesný opak

6. 9. 2022

čas čtení 4 minuty

Trussová si nepřináší do úřadu žádný mandát od voličů



Liz Trussová v v úterý 6. září vstupuje do Downing Street, a tam bude čelit mimořádné hospodářské situaci, která nemá v době míru obdoby. Dozvídáme se, že ji bude řešit pomocí 100 miliard liber z veřejných zdrojů, což je podstatně více, než kolik její předchůdce Boris Johnson vydal na pomoc britským občanům během covidové pandemie, píše Simon Jenkins. To bude vyžadovat zjevný obrat Trussové, která strávila letní kampaň před volbami šífkou Konzervativní strany slibem, že už žádné podobné "rozdávání" nebude. Přesto bude Trussové pobočníkem hrubá nutnost. Spotřebitelé, výrobci a prodejci energie křičí v agónii. Tisíce malých podniků čelí bankrotu. Po 12 letech vlády toryů bude Trussová nucena povolat na pomoc labouristický státní intervencionismus. Liz Trussová v v úterý 6. září vstupuje do Downing Street, a tam bude čelit mimořádné hospodářské situaci, která nemá v době míru obdoby. Dozvídáme se, že ji bude řešit pomocí 100 miliard liber z veřejných zdrojů, což je podstatně více, než kolik její předchůdce Boris Johnson vydal na pomoc britským občanům během covidové pandemie,To bude vyžadovat zjevný obrat Trussové, která strávila letní kampaň před volbami šífkou Konzervativní strany slibem, že už žádné podobné "rozdávání" nebude. Přesto bude Trussové pobočníkem hrubá nutnost. Spotřebitelé, výrobci a prodejci energie křičí v agónii. Tisíce malých podniků čelí bankrotu. Po 12 letech vlády toryů bude Trussová nucena povolat na pomoc labouristický státní intervencionismus.





Při jakémkoli provádění tohoto úkolu bude potřebovat nadlidské vůdčí schopnosti. Trussová si nepřináší do úřadu žádný mandát od voličů. Nezvolili ji ani její kolegové poslanci, ani voliči Konzervativní strany, kteří dávali různě přednost jejímu soupeři Rishi Sunakovi nebo Johnsonovi, aby zůstal ve funkci. Její příznivci nakonec čítali jen 81 326 členů strany toryů, což je skupina, která je většinou starší, dobře situovaná a žije v jihovýchodní Anglii. Svou chabou kampaní na post lídra prošla jen s malým kreditem, kromě toho, že projevila výdrž. V debatách se chovala neohrabaně a hloupě. Její politika působila nevěrohodně. Pořád jen opakovala fráze.





Nynější krize může Trussové v její premiérské funkci podat krátkodobě pomocnou ruku. Tato krize je do značné míry důsledkem evropské hospodářské války s Ruskem a nemůže trvat věčně. Trhy se nakonec přizpůsobí a objeví se alternativní zdroje energie. Hluboko v energetickém sektoru se hromadí obrovské vykořisťovatelské zisky a lehkomyslný slib Trussové, že na energetické firmy neuvalí žádné mimořádné daně, nemůže trvat dlouho. Pragmatismus - a zoufalství - vedou francouzskou a německou vládu k radikálním inovacím. Británie se na scéně objevuje se zpožděním a její energetická politika se skandálně potácí už několik měsíců odnikud nikam.





Proto by energetická krize mohla pro Trussovou udělat to, co pro Johnsona udělal covid. Národ bude viset na každém jejím slově. Krátkodobá štědrost při nakládání s veřejnými penězi člověku v premiérské funkci málokdy uškodí a nabídne jí připravenou platformu k předvádění jejích vůdčích kvalit. Pokud bude pokračovat ve svém dřívějším zvyku přizpůsobovat své myšlenky převládajícímu větru, může jí to během nadcházejícího roku projít.





Za současného stavu dopadne znepokojivé břemeno na pravděpodobného nového ministra financí Kwasiho Kwartenga. Ten se nevyhnutelně ocitne ve sporu nejen s Trussovou a jejím dvorem, ale i s ministry, kteří se dožadují finanční podpory z jeho vysokého deficitu. Ministr financí jí musí vytyčit cestu v této mimořádné situaci, stejně jako se Sunak snažil vytyčit cestu Johnsonovi. Právě on je tím, koho je třeba sledovat a kdo má v rukou klíč k osudu britských konzervativců v příštích volbách.









Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

275

Příští všeobecné volby jsou jiná věc. Zde se nevyzrálá politická strategie Trussové musí rychle vyvinout. Její výroky jsou výroky studentské političky, která se teprve připravuje. Chce "rozbít" ortodoxii ministerstva financí a obejít "byrokratickou" státní správu. Chce nižší daně, nižší výdaje, menší důraz na "přerozdělování". Ale stačí zmínit jakýkoliv sektor - obranu, domovy důchodců, zdravotnictví - a na ně chce Trussová vydávat více.Na tom, zda se Trussová projeví jako zásadová nebo oportunistická, pragmatická nebo křehká, sjednotitelka nebo rozdělovačka, příliš nezáleží. Pro zemi je důležité, aby zodpovědná vláda dokázala vyvést národ z této mimořádné situace. Jednota strany vyžaduje, aby Trussová vytvořila nějakou koalici se Sunakem a některými jeho schopnějšími stoupenci. Trussová ovšem nejeví žádné známky toho, že by se tímto směrem vydala.