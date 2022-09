5. 9. 2022 / Soňa Svobodová

čas čtení 8 minut

Jako symboly ztraceného ráje bývají označovány idylické zahrady obklopující nejen středověké kláštery, hrady a zámky ale také i rodinné domy. Vstupujeme do nich nejrůznějšími branami a brankami za jediným účelem, abychom v nich nalezli, jak potěchu oka a duše tak i tolik vzácné chvíle klidu a pohody, kterých se nám v současném přetechnizovaném a neskutečně hlučném světě dostává méně a méně. Jednou z takových zahrad byla i ta, kterou v roce 2020 vytvořila v Jedna Dva Tři Gallery známá česká výtvarnice, absolventka několika Ateliéru – monumentální, intermediální a sochařské tvorby, v nichž studovala pod vedením Jiřího Příhody, Dušana Záhoranského a Pavly Scerankové a také Lukáše Rittsteina. Kromě toho stihla vystudovat i Indonesian Institut of the Arts v Yogyakartě, Linda Wrong.





Paní Wrong, vaše zahrada, kterou jste před dvěma lety ve zmíněné pražské galerii vytvořila pod názvem Magic Garden byla opravdu nejen nádherně magická, ale také alarmující. Bylo tím hlavním inspiračním zdrojem, který vás přivedl na myšlenku jejího vytvoření právě vaše indonéské studium?