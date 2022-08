Konec Mlejnka by měl být i koncem Rakušana

31. 8. 2022 / Boris Cvek

Po rezignaci šéfa rozvědky Mlejnka by ministr Rakušan měl velmi rychle vybrat nového člověka, nyní snad rovnou s prověrkou na přísně tajné. Nebo spíše by měl hned rezignovat také. Když jsem se, musím říci, že pro mne velmi nečekaně, dozvěděl ráno v Radiožurnálu, že pan Mlejnek končí, hodně jsem musel přemýšlet nad tím, co se to vlastně stalo. Čerstvý článek na Seznamu dává snad odpověď.