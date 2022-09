Zatím největší úspěch krajní pravice v dějinách samostatné České republiky

3. 9. 2022 / Boris Cvek

Nechtěl jsem brát sobotní demonstraci na Václavském náměstí vážně. Říkal jsem si: kdo tak může přijít na akci, která se sice vydává za opoziční akci, ale kterou podporuje jen bizarní koktejl komunistů, krajní pravice a antivaxerů? Když jsem si někdy dopoledne přečetl, že je tam pět tisíc lidí, mávl jsem rukou v domnění, že více to už nebude. Odpoledne už to bylo sedmdesát tisíc. To mi vyrazilo dech.

Můžeme se uklidňovat zjevnou nemyslností hesel a proslovů? Představa, že židé mohou za bídu německého národa, byla vždy taky naprosto nesmyslná, dokonce i v 30. letech minulého století. Mnoho vzdělaných lidí si mohlo myslet, že s takovými nesmysly nemůže NSDAP nikdy získat reálnou moc. Když Hitler ještě před svým triumfem jednou stoloval v jedné mnichovské restauraci, Thomas Mann si ho prohlížel od vedlejšího stolu se sebejistým pohrdáním, že takový člověk nemůže být nebezpečný. Byl. Světová válka, šest milionů vyvražděných židů, zotročení téměř celé Evropy.

Když skončila válka, mohlo by se zdát, že si němečtí demokraté, zejména ti pravicoví, řekli, že po takové zkušenosti je už jejich národ proti nacismu nebo extremismu imunní. Stačí přece morálka, osvěta, opakování poučení z minulosti. Řekli si pravý opak: je třeba zajistit sociální stát a všeobecný blahobyt, i třeba za cenu vysokých daní a „neštíhlého“ státu. Lepší vysoké daně než koncentráky. Výsledkem bylo to, čemu se říká německý hospodářský zázrak.

I dnes lze očekávat, že Německo nebo skandinávské země zvládnou případné pokušení zničit demokracii a spadnout do Putinovy náruče lépe než postkomunistická Evropa. Když pan ministr Blažek mluvil o tom, že současná situace ohrožuje u nás samotný politický systém, nemluvil vůbec do vzduchu. Krajní pravice vůbec poprvé v dějinách České republiky dnes dostala obrovskou lidovou podporu, což ji nejspíše nebude brzdit v rozletu (na Slovensku lze zase čekat nástup Fica a Kotleby). A to ještě ani pořádně nenastala topná sezóna a většina fabrik, nemocnic, železnic atd. dosud funguje. Co bude v listopadu? Aby se Babišovo Ano nestalo brzy marginální opoziční stranou, na jejíž hegemonii budeme nostalgicky vzpomínat.

Paradoxní přitom je to, že riziko hroucení se české společnosti a ekonomiky není nic, o čem by se mezi renomovanými ekonomy, politology, komentátory už týdny naléhavě nemluvilo. Ke svému úžasu už měsíce sleduji různé pravicové ekonomy, kteří jsou zoufalí z výkonu „své“ pravicové vlády tváří v tvář energetické krizi. A také to není tak, že by kolem nás v Unii nikdo nekonal, naopak se v našich médiích diskutují různá už dávno zavedená opatření v rozličných zemích kolem nás i dále od nás.

Ministr spravedlnosti, pověstný přezdívkou don Pablo, ve Sněmovně prohlásil, že se blížíme do situace, kdy je ohrožen samotný politický systém tohoto státu – a jal se hledat řešení na svou pěst, takže na Ministerstvu spravedlnosti fakticky přebírá agendu Ministerstva průmyslu a obchodu. Asi má velkou důvěru ve své kolegy i premiéra, že by vůbec měli potuchu o tom, co se reálně děje.

Agenda dnešní demonstrace na Václavském náměstí až podezřele připomíná agendu Donalda Trumpa. Když vidíme, jak tento muž dokáže ohrožovat samu podstatu i tak staré a zkušené demokracie, jako je ta americká, nemělo by nás to rozhodně nechávat v klidu. To, že si dnešní Thomas Mann nedokáže něco představit, neznamená, že se to nestane. Lépe by bylo vrátit se k lekcím z praktické politiky Konrada Adenauera a poválečné demokracie v Německu.

Pro českou krajní pravici a krajní pravici v Unii vůbec může také být velkým povzbuzením výsledek blížících se italských voleb, v nichž je neofašistická strana stále favoritem a v nichž by krajní pravice (Fratteli plus Lega) podle posledních průzkumů měla přes 45% podpory. Panu Putinovi by takový vývoj v Unii jistě nevadil. Ostatně čeští trumpisté shromáždění dnes na Václaváku nenechali nikoho na pochybách, na čí straně stojí: za Putinem proti Západu. Bude-li jejich podpora dramaticky růst, bezpochyby se i kdejaký dosud věrný volič ODS nebo TOP09 a dalších stran poddá síle větru.







