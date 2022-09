Sankce proti Putinovi – Rakousko měkne

2. 9. 2022

V Rakousku již neexistuje jasná většina pro sankce proti Rusku a tento trend pravděpodobně v zimě zesílí. Tlak na kancléře Nehammera sílí, mluví se dokonce o nových volbách. Na druhou stranu posiluje i pravicově nacionalistická a Putinovi nakloněná FPÖ, píše Christoph B. Schiltz. V Rakousku již neexistuje jasná většina pro sankce proti Rusku a tento trend pravděpodobně v zimě zesílí. Tlak na kancléře Nehammera sílí, mluví se dokonce o nových volbách. Na druhou stranu posiluje i pravicově nacionalistická a Putinovi nakloněná FPÖ,

Je to jen uklouznutí, nebo je to už předzvěst zimy v Německu a Evropě? V Rakousku se s ohledem na rostoucí ceny energií a vysokou inflaci nálada ohledně ruských sankcí obrací. Podle nového průzkumu pro list "Standard" je 40 % Rakušanů převážně (18 %) nebo rozhodně (22 %) proti pokračování sankcí uvalených v důsledku ukrajinské války. Pouze 46 % v současnosti podporuje represivní opatření.

V Bruselu se na vývoj v Rakousku dívají se znepokojením. V diplomatických kruzích EU si lidé kladou otázku, zda se nálada v Německu, Nizozemsku nebo Itálii brzy nezmění. Jedna věc je jistá: Explozi cen energií, která je z velké části způsobena sníženým vývozem zemního plynu z Ruska, pocítí evropští spotřebitelé ve svých peněženkách pravděpodobně už na podzim a v zimě.

To by pak mohlo vést k vzrušeným debatám v několika členských státech, řekl diplomat. "Pak by mohly být zpochybněny i sankce jako celek." Scénář, který by hrál do karet ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi – ale zdá se docela myslitelný. Protože rozhodnutí EU o sankcích vyžaduje jednomyslnost. Sankce se navíc musejí každých šest měsíců obnovovat.

V Rakousku v současnosti debata nabírá na rychlosti. Podle průzkumu APA/ATV 42 % Rakušanů nevěří, že sankce proti Rusku budou mít efekt – "ani nyní, ani v budoucnu". Na druhou stranu jen 28 % očekává střednědobý nebo dlouhodobý efekt.

"Nechci zákon džungle"

Jak se k této náladě postaví koalice konzervativní ÖVP a Zelených? Před týdnem kancléř Karl Nehammer (ÖVP) prohlásil, že každý, kdo požaduje zrušení sankcí proti Rusku, je "nezodpovědný". Ministerstvo zahraničí uvedlo: "Sankce fungují – každý den o něco více (...) Chceme světový řád založený na pravidlech, nikoli zákon džungle, kde silnější mohou jednoduše získat, co chtějí." Každým dnes se nyní zvyšuje tlak na Nehammera.

V posledních nedělních průzkumech si ÖVP vede špatně a v parlamentních volbách by v závislosti na agentuře získala jen 21 až 22 %. Sociální demokraté (SPÖ) se naopak pohybují mezi 28 a 30 %. Naopak na záda ÖVP dýchá pravicová národní FPÖ s aktuálně 20 až 22 %.

Na rozdíl od ÖVP je Strana svobody striktně proti sankcionování Ruska. Pokud se nálada v zemi bude i nadále obracet proti uloženým represivním opatřením, hrozí, že ÖVP bude brzy překonána FPÖ. To by byla pro vládnoucí stranu noční můra.

Za dveřmi jsou čtvery zemské volby. V září proběhnou volby v Tyrolsku, příští rok na jaře v Dolním Rakousku, Korutanech a Salcbursku. ÖVP už hrozí katastrofa v tradičních baštách v Tyrolsku (2018: 44,2 %) a Dolním Rakousku (2018: 49,6 %), konzervativcům, kteří byli dříve zvyklí na úspěch, zde prognózy předpovídají výsledky jen kolem 30 %.

Rakouská média i opozice už týdny spekulují o konci kancléře Nehammera a předčasných volbách. Předseda parlamentu Wolfgang Sobotka (ÖVP) v této souvislosti hovoří o "vyhlazovací kampani proti ÖVP". Přesto: Nálada je tak vyhrocená, že i z pohledu zasvěcenců ÖVP by nové volby, které jsou vlastně naplánovány až na konec roku 2024, mohly proběhnout už letos.

První trhliny v ÖVP

Není tedy divu, že se sankční fronta v ÖVP začíná hroutit, zatímco koaličního partnera Zelených to zatím neruší. Guvernér Horního Rakouska (premiér) Thomas Stelzer (ÖVP) nedávno k sankcím proti Rusku řekl: "Nic není vytesáno."

A dodal: "Protože než dojde k situaci, kdy si masivně poškodíme vlastní životy, musíme se samozřejmě zamyslet nad tím, zda bude ta či ona aktuálně účinná sankce pokračovat." Stelzerovi sekundoval šéf tyrolského ÖVP Anton Mattle. Byl "otevřený" jeho návrhu. Rakousko čekají turbulentní týdny.

