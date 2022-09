Slova mají někdy až zázračnou moc, Petře Fialo

Na tohle není potřeba demonstrace - reálnou, pravděpodobnou hrozbu, že se dolních 15-20% populace dostane do finančně neřešitelné situace a že přes hranu schopnosti finančně zvládat situaci se může dostat až dalších 15% (což jsou všechno lidé kteří dnes "fungují", chodí do práce, živí rodiny...) už publikují výzkumníci jako je Daniel Prokop a další několik měsíců. Problém je reálný - tedy i strach a obavy jsou reálné, a tedy i nenávist, hlavní motor demonstrace je reálná.

Ty chvíle jsou opravdu těžké a z vlády nečiší odhodlání nenechat ty nejvíc ohrožené padnout. Lidí NEVĚDÍ A NECÍTÍ, jestli se za ně stát opravdu postaví nebo věcem nechá volný průběh - to je možná to nejhorší.

Slova mají někdy až zázračnou moc. Když v ekonomické krizi roku 2011 vážně hrozilo, že se zadlužené jihoevropské státy zřítí do vývrtky a strhnou s sebou euro a eurozónu, prohlásil (tehdejší šéf ECB) Mario Draghi, že "udělá cokoli, aby euro zachránil" - a byl klid, ani nemusel říkat přesně co. Ani to "cokoli" pak dělat nemusel. A tohle "uděláme cokoli", v překladu "ať se stane co se stane, budeme konat, nenecháme vás padnout", řečeno přesvědčivě a důvěryhodně, dnes chybí nejvíc.