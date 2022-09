Gorbačovův pohřeb v Moskvě se stal setkáním ruských liberálů

3. 9. 2022

Putin se na něj vykašlal, ale tisíce lidí se přišly podívat na posledního sovětského vůdce, jehož rakev byla vystavena v Moskvě

Sloupový sál v Domě odborů je velký starý taneční sál, kde se vystavují sovětští vůdci, když zemřou. Před téměř sto lety zde leželo tělo Vladimíra Iljiče Lenina tři dny před jeho pohřbem. Následovali Stalin a Brežněv. Nyní je zde Michail Gorbačov, bledý v rakvi osvětlené světly: poslední sovětský vůdce je konečně uložen k poslednímu odpočinku.



Vladimir Putin nepřišel, což Kreml označil za důsledek jeho zaneprázdněnosti. Tisíce Rusů však přišly uctít jeho památku a stouply si do fronty se kolem divadel a módních kaváren v centru města, přičemž každý z nich připomíná, že Michail Gorbačov pro některé stále zůstává hrdinou, píše Andrew Roth.

"Udělal toho hodně, ale lidé v naší zemi ho teď nenávidí," řekl Vladimir Gubarev, novinář v důchodu, který v sobotu ráno stál ve frontě s několika karafiáty. "Lidé chtějí být rychle šťastní. Okamžitě. Gorbačovova cesta byla pomalou cestou ke svobodě, ke skutečné svobodě. A on nedostal dost času."



Pro mnohé byl příchod do sálu aktem uznání i vzdoru k uctění památky vůdce, který přinesl nové svobody a uspíšil rozpad vlastní země. "Byl to velký člověk, takže hned po jeho smrti o něm lidé říkají dobrá slova," řekl Gubarev. "Ale až poté, co odejšel.. Protože dokud žil, byl nebezpečný. Byl to nepřítel."



Gorbačov, přesvědčený komunista, který viděl nedostatky sovětského systému, ztratil kontrolu nad svými reformami a sledoval, jak se SSSR, který se snažil zachránit, hroutí. Následujících 30 let zuřil boj o jeho dědictví, v němž ochladly jeho vztahy s Putinem, který se vydal cestou likvidace mnoha reforem, jež Gorbačov inicioval na konci 80. let. Mezi Rusy byl Gorbačov známou kontroverzní osobností: V roce 1997 dokonce Pizza Hut natočila reklamu, v níž se rodina hádá o jeho odkaz.



"Rád říkával, že dějiny jsou vrtkavá dáma a nikdy nevíte, jakým směrem se obrátí," řekl Pavel Palazčenko, bývalý tlumočník, který s Gorbačovem pracoval desítky let a nyní je vedoucím jeho tiskové kanceláře.



"Chápal, že v Rusku je dost lidí, kteří mu vyčítají rozpad Sovětského svazu; nemyslel, že je tato kritika nespravedlivá," řekl Palazčenko. "Avšak obviňování, pomlouvání a ignorantská obvinění odmítal. Udělal za tím tlustou čáru."



Zatímco Putin v sobotu chyběl, ruský stát nikoli. U Gorbačovova portrétu stála při vstupu smutečních hostů do Domu odborů vojenská stráž v krojové uniformě a v sálech sídla z 18. století hlídkovala národní garda.



Když lidé vstupovali do sloupové síně ze dřeva a mramoru, kde hrála lehká operní hudba a světla byla ztlumena, s výjimkou reflektoru na Gorbačovově rakvi, zavládlo ticho. Truchlící se proplétali kolem, někteří nechávali květiny nebo se s úctou klaněli, jiní se zastavovali, aby se vyfotografovali. Poblíž seděli rodinní příslušníci a někteří hodnostáři, včetně novináře Dmitrije Muratova, nositele Nobelovy ceny a zakladatele opozičního listu Novaja gazeta, který v Rusku nyní nesmí vycházet. Truchlící procházeli kolem vojáků v přehlídkových uniformách s bajonety připevněnými k puškám a vrátili se zpět ven. Celý proces trval asi dvě minuty.



Bylo cítit napětí: šlo pravděpodobně o největší shromáždění liberálních Rusů v hlavním městě od protiválečných protestů, které vypukly po invazi koncem února. Mnozí tehdy protestovali, však veřejný nesouhlas s válkou na Ukrajině ze země prakticky vymizel.



"Už je to půl roku, co se na jednom místě sešlo tolik slušných lidí," řekl Alexej, amatérský fotograf, který se slavnosti zúčastnil. Z bezpečnostních důvodů požádal, aby nebylo použito jeho příjmení.





Gorbačovovi blízcí uvedli, že se v posledních měsících svého života osobně trápil kvůli událostem na Ukrajině, ale že se kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu zdržoval většího veřejného vystupování.

"Když se o těchto věcech mluvilo, cítil akutní bolest. To vám mohu říci s jistotou," řekl Palazčenko. Gorbačov osobně schválil prohlášení své nadace, které vyzývalo k "brzkému zastavení bojů a okamžitému zahájení mírových jednání", dodal Palazčenko.





Gorbačovovo dědictví však situaci komplikuje. Bývalý sovětský vůdce v roce 2016 v jednom rozhovoru řekl, že podporuje Putinovy kroky na Krymu, a vzhledem k jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jeho vlastní hlas nápadně chyběl, když se ukázal rozsah a brutalita války na Ukrajině.



Palazčenko svého bývalého šéfa hájil. "Myslím, že lidé, kteří na svých facebookových stránkách a v médiích psali, že Gorbačov mlčí... Myslím, že je to nespravedlivé. Nepochopili velmi jednoduché věci. A my jsme nemohli říkat věci o jeho zdraví, které se nyní staly zcela jasnými."



Venku moskevských ulicích byla všude vidět válka. Na nové scéně Velkého divadla visel transparent s nápisem: "Splníme poslání!" Byly na něm pro-válečné symboly, včetně vlastenecké oranžovo-černé stuhy svatého Jiří, stejně jako písmena V a Z, která se stala symbolem invaze.



Na otázku, jak měl Gorbačov reagovat na válku, odpověděl Sergej Truba, důchodce: "To hlavní, co bylo v jeho životě zapotřebí, už udělal." Na otázku, co tím myslel, odpověděl: "Perestrojku." K válce dodal: "Jeho hlas by nic nezměnil. Nemohl to změnit."



"Ve skutečnosti jsem Gorbačova původně neměl rád," řekl Truba, který prý Gorbačova a Jelcina odsoudil jako hlavní viníky urychlení rozpadu Sovětského svazu. "Ale jakmile přišel Putin, všechno se pro mě změnilo... Uvědomil jsem si, jak skvělého člověka jsme předtím měli."







Zdroj v angličtině ZDE

