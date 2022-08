Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské síly hlásí úspěch v protiofenzívě; v Mykolajivu hoří obilná sila

31. 8. 2022

čas čtení 11 minut



Ukrajina hlásí úspěch protiofenzívy ve třech oblastech, ale sděluje, že ruské ostřelování poškodilo sklady obilí u Černého moře



- Ukrajina hlásí "úspěchy" v protiofenzívě v Chersonu



Podle ukrajinského regionálního představitele zaznamenaly ukrajinské síly "úspěchy" ve třech oblastech Ruskem okupovaného Chersonského regionu.



Jurij Sobolevskij, zástupce předsedy chersonské oblastní rady, uvedl, že ukrajinské jednotky zaznamenaly úspěchy v okresech Cherson, Beryslav a Kachovka.

📽️Video reportedly showing Ukrainian counter-offensive in the south. Ukrainian tanks ahead, followed by YPR-765 APCs and infantry. #UkraineRussiaWar #Kherson pic.twitter.com/ee9051Lqda — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) August 31, 2022

- Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva uvedly, že zvažují zákaz vstupu ruským cestujícím, pokud tak neučiní Evropská unie jako celek.



Tyto čtyři země, které všechny hraničí s Ruskem, uvedly, že pozastavení platnosti dohody o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskem z roku 2007 je "nezbytným prvním krokem".



Tento krok, který navrhlo předsednictví a který podpořilo mnoho členů EU, by pro ruské cestovatele zdražil víza do EU a zrušil by lhůtu pro vydávání víz.



V prohlášení se dále uvádí:



"Je třeba (drasticky) omezit počet vydávaných víz, především turistických, aby se snížil příliv ruských občanů do Evropské unie a schengenského prostoru."



Tento krok by měl obsahovat výjimky "pro disidenty i jiné humanitární případy", uvedli.



"Dokud taková opatření nebudou zavedena na úrovni EU, budeme... zvažovat zavedení dočasných opatření zákazu vydávání víz na národní úrovni, případně omezení překračování hranic pro ruské občany s vízy EU."



Estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu v rozhovoru s novináři v Praze vyzval k "zákazu vstupu občanů Ruské federace do Evropské unie". Dodal, že:



"Načasování je rozhodující a ztráta času je zaplacena krví Ukrajinců.!



Mezitím maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto na Facebooku oznámil, že EU pozastaví platnost dohody o zjednodušení vízového režimu z roku 2007."Nebude zaveden plošný zákaz vydávání víz, protože v tomto ohledu neexistuje jednotný názor," dodal.

- Do města Záporoží dorazili jaderní inspektoři OSN



Delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dorazila do jihoukrajinského města Záporoží před návštěvou jaderné elektrárny, která je v držení Ruska.



Čtrnáctičlenný tým vedený šéfem MAAE Rafaelem Grosim přivezl konvoj, který ráno vyrazil z Kyjeva.



Město je od elektrárny běžně vzdáleno asi dvě hodiny jízdy, ale vzhledem ke složitosti přechodu do Ruskem ovládaných oblastí není jasné, jak a kdy se tým na místo dostane.



Než dnes ráno vyrazil se svým týmem do Záporoží, řekl Grossi novinářům, že plánují strávit v elektrárně "několik dní" a poté podají zprávu.





Mise MAAE složená ze zástupců zemí, které obě strany považují za neutrální, provede inspekci elektrárny a poskytne technickou pomoc.





Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii se ve středu z hotelu v Kyjevě připravují na odjezd do Záporoží. Mise MAAE provede inspekci jaderné elektrárny v Záporoží a poskytne technickou pomoc.Návštěva má údajně trvat čtyři dny. Ruské okupační úřady však ve středu uvedly, že MAAE bude mít přístup pouze na jeden den. Uvedly také, že se od mise bude očekávat, že se zařadí do fronty civilistů, kteří přecházejí na okupovaná území. Pokud se tak stane, mohlo by to návštěvu zdržet nebo narušit.Tyto potenciální překážky přicházejí navíc k obavám o bezpečnost. Ukrajina a Rusko poskytly bezpečnostní záruky pro cestu mise do elektrárny a sousedních oblastí, uvedl před odjezdem z Kyjeva šéf agentury Rafael Grossi.Elektrárna a okolní města jsou nadále ostřelovány. Minulý týden boje v největší evropské jaderné elektrárně a jejím okolí poškodily důležité dodávky elektřiny, což vyvolalo celosvětové znepokojení.Grossi popsal misi jako "velmi složitou". "Jedeme do válečné zóny," řekl.Obilná sila v druhém největším ukrajinském přístavu Mykolajiv začala hořet poté, co byla zasažena ruským ostřelováním města, uvedla ukrajinská záchranná služba.informovala ruská média.Ruský server Ridus uvedl, že místní vojenské náborové středisko v Tverské oblasti obdrželo stížnosti, že branci jsou psychologickým nátlakem nuceni podepisovat vojenské smlouvy.Portál citoval matku jednoho z branců v Tverské oblasti, která uvedla:" Chlapci v této vojenské jednotce se na příkaz politruka shromažďují v klubu v obrovském horku a se zavřenými okny. Nenechají je odejít a nedají jim napít vody."Taková nátlaková taktika, pokud je pravdivá, poukazuje na některé obtíže, kterým ruská armáda čelí v důsledku politického rozhodnutí Kremlu nevyhlásit Ukrajině formálně válku - místo toho raději označuje invazi jako "speciální vojenskou operaci".Klíčový poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak uvedl, že Rusko se pokouší vytlačit misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přes Krym a části Luhanské a Doněcké oblasti, které dočasně obsadila vojska Moskvy., uvedl vysoký prezidentský poradce Oleksij Arestovyč. "Mnozí by si samozřejmě přáli rozsáhlou ofenzívu se zprávou o dobytí města naší armádou za hodinu," napsal. "Ale my takhle nebojujeme... Prostředky jsou omezené.". Podle ruského státního energetického gigantu Gazprom odstávka kvůli údržbě plynovodu Nord Stream 1 znamená, že od středy 1:00 světového času do soboty 3. září 1:00 světového času nebude do Německa proudit žádný plyn. Podle údajů z internetových stránek provozovatele plynovodu Nord Stream 1, na které se odvolává agentura Reuters, bude ve středu ve 4 až 5 hodin ráno světového času tok nulový. Evropské vlády se obávají, že by Moskva mohla výpadek prodloužit v odvetě za uvalené západní sankce.. Mluvčí ukrajinského jižního velení Natalia Humeniuková řekla, že ukrajinským silám se podařilo poškodit mosty, které spojují Cherson přes řeku, čímž se staly "neprůjezdnými pro těžkou techniku".Historické centrum Oděsy, které bylo již zasaženo dělostřeleckou palbou, se nachází jen několik desítek kilometrů od frontové linie, uvedla agentura ve svém prohlášení.V úplné zprávě zveřejněné britským ministerstvem obrany se dodává, že Rusko "pokračuje v urychlených pokusech o vygenerování nových posil pro Ukrajinu".Kirill Stremousov na dotaz listu Guardian ohledně svého pobytu uvedl, že "cestuje po ruských městech a setkává se s různými lidmi kvůli práci".. Sir Alex Younger řekl v BBC, že odvetný úder Kyjeva ukazuje, že obě znepřátelené strany "dosáhly určité rovnováhy, což je nečekaná a upřímně řečeno vítaná situace".Dřevěné verze raketových odpalovacích systémů dodaných USA přilákaly nejméně 10 ruských řízených střel Kalibr, což vedlo Ukrajinu k dalšímu zvýšení výroby dřevěných replik ve snaze nalákat Moskvu, aby vypálila své drahé rakety dlouhého doletu na falešné cíle, uvedla publikace.Gorbačovovy reformy vedly k nečekanému rozpadu jeho země a k pádu komunismu v celé střední a východní Evropě. Zemřel po "těžké a vleklé nemoci", uvedly v úterý ruské tiskové agentury s odvoláním na představitele nemocnice. Poslední zprávy naznačovaly, že měl onemocnění ledvin.uvedl Volodymyr Zelenskij. "Krok za krokem směřujeme k plnému členství v EU," dodal.. "Je to důležitá mise a děláme vše pro to, aby byla bezpečná a fungovala na plný výkon," řekl během úterního setkání s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelem Grosim. Šéf Ruskem dosazené místní správy Jevgenij Balickij řekl, že od návštěvy MAAE mnoho neočekává a agentuře Interfax řekl, že inspektorům "musí stačit jeden den".uvedl Zelenskij.ot na základě náznaků, že se Evropa chystá přímo zasáhnout na energetických trzích. Evropská komise uvedla, že pracuje "na plné obrátky" na nouzovém balíčku a na dlouhodobější "strukturální reformě trhu s elektřinou", s cílem bojovat proti prudkému růstu cen.Vladimir Putin v zaslaném kondolenčním telegramu uvedl, že Michail Gorbačov měl "obrovský vliv na běh světových dějin".Putin uvedl, že bývalý sovětský vůdce, který zemřel ve věku 91 let, "provedl naši zemi obdobím obtížných, dramatických změn a zásadních zahraničněpolitických, ekonomických a sociálních výzev".Gorbačov "hluboce chápal, že reformy jsou nezbytné", a snažil se nabídnout vlastní řešení problémů, kterým Sovětský svaz čelil v 80. letech, dodal Putin.Sdělil, že Rusové okrádají podniky, zemědělce a rozebírají továrny.