Rozumu jako šafránu, slušnosti ještě méně

2. 9. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 12 minut

Topolánek či Babiš, plynu se zbavíš!



Andrej Babiš, estébácký udavač tělem i duší, si počkal. Vyčkával. Nechal ODS do sytosti brebentit o norském plynu z polské strany. Nechal premiéra Petra Fialu dostatečně popustit stavidla profesorských fabulací, nechal pomalého milionáře a nadějného bankéře Pepého Síkelu ušklebit první místo v závodech šklebů, nechal Stanjuru secvičit estrádní číslo s finančními kotrmelci a pak se vyjádřil. Označil byvšího fanatického svazáka Mirka Topolánka, označil fosilní ODS a jejich oligarchy jako pachatele plné závislosti České republiky na ruském plynu.

Oznámil totiž, Andrej Babiš - spoluviník v téže kauze, že Topolánek alias Křetínského rafánek lobboval a lobboval, aby se k nám zatracený plyn z Norska nedostal. Prý mnohem lépe poslouží plyn ze severu soukromým ziskům daňovým vyvrhelům, než by posloužil zpovykaným českým občanům, nehledě k tomu, že ruský plyn je mnohem výhřevnější a lépe voní, což je nadevší pochybnost znalecky prokázáno.

Svazáček Topolánek vědom si, že fakta neukecá, vystrčil na Babiše své pověstné gule a lál jako nejhorší prokremelský komunista nešťastnému kulakovi žmoulajícímu beranicu. Pochopitelně se Křetínského onuce zapomněla vyjádřit k samé podstatě onoho plynatého problému. Jedno je jasné, Křetínského poskok a celá ODS moc dobře ví, jak to bylo, kde to bylo a za kolik komu bylo. Pokusili se klasicky odvést pozornost jiným směrem. Snažili se promptně vylhat z průseru, získat naopak ještě nějaké klamné body popularity. Ukazoval prostředníčkem na jiné a snažil se poskytnout zchudlým vrstvám pachatele předražené podzimní budoucnosti. V závislosti na ruském plynu se finančně vykoupal nejeden český oligarcha Kremlem pěstěný a ODS šlechtěný. Tento podzim a kremelská zima budiž dalším mementem před praktikami učňů Klause Václava.

Šafr a Mlejnek, jeden mele a druhý mele

Nedá se. Hrdý bojovník za státní vládní lež se tak snadno nevzdá. Kope, kouše, škrábe, novináře drtí, solidní média rdousí a blesky na hlavy nehodných sází jeden, dva i tři. Veřejnoprávní média vzal ztečí s pěnou u úst, podoben tak demokratům maďarským i polským, Babišovým i Okamurovým.

Mlejnek už si nakonec sám zabalil fidlátka, sebral zasloužený plat, uronil kroupu nad Kroupou a s ukřivděným výrazem přistiženého podvodníčka mizí. Špíny, která byla odhalena a kterou se umazal, bylo už takové hromady, že musel pryč. Ještě před chvílí rázně ukecal celou vládu a výbor Poslanecké sněmovny o nevinnosti s ukázkovým občanským postojem, ale po dalším odhalení prchl v dál.

Ani poslední odhalení možných korupčních kejklí plukovníka Mlejnka ovšem Šafra nemůže zviklat. je pevný jako Skála. Podobné praktiky zlaté ODS jsou politickým prostředím u nás nejenom akceptovány, ony jsou zřejmě nutné pro místo šéfa u tajných. Pak se dobře vrtí Mlejnkem, když má loutkovodič řádně namazané provázky.

Nejprve Šafr jízlivě pogratuluje Kroupovi k vyštvání nadějného podnikatele Mlejnka. Nic pochopitelně nespáchal, jen ta malá lapálie s nesvéprávným vazebně stíhaným. Pak nebetyčné lhaní o houfech doporučení k výkonu a ostudné spolulhaní o svědkově obrácení na policejní víru SPOLU s premiérem. Pak ony odposlechy, které jasně ukazují, nade vší pochybnost ukazují, jak šéf tajných minimálně naslouchal, ne-li nabádal, dnes už odsouzené spolupracující, ke spolupráci. Ovšem nikoli ke spolupráci s Policií. Dá se říct, že držel dirigentskou palici a nadšeně mával za korupci a pletichy, aby bylo líp.

Šéfredaktor Plesl, omlouvám se, nějak mi to ujelo, šéfredaktor Šafr se durdí, že v době, kdy je na východě vypuštěno ruské zlo, se u nás doma nesnažíme. Nesnažíme se a navíc sypeme do pevného soukolí vlády fialového klauna a odvařeného ministra vnitra pískovou pravdu. Pro Šafra, Rakušana a Fialu je mnohem důležitější nejistá stabilita s nestabilním a ušpiněným Mlejnkem, než jistá stabilita s pečlivě přísně prověřeným a od korupce na míle vzdáleným šéfem rozvědky. Šafr se vůbec nezajímá, proč si Rakušan a Fiala přáli obrovské bezpečnostní riziko ve formě Mlejnka. Kremelské síly zla mají přeci takové ušpiněné šéfy tuze rády. Na Fóru to nevědí? Vždyť o praktikách Kremlu denně píší a dobře píší. Proč tedy do roztrhání vládního trikotu bránili dotyční ušmudlaného podezřelého?

Zaseklý vzteklý Šafr mistruje média, reportéry a neodpovědné politiky, káže jim fialově, co se ještě smí a co se už nesmí. média, novináři (krom jeho dokonalosti) dali přednost pokoření vlády před konstruktivním patolízalstvím a tradičním zavrtáním nejen hlav do písku. Šermuje, dojemný šermíř Šafr zlomeným mečíkem s termíny jako jsou: skutečný zájem veřejnosti a bezpečnost státu. Jaká by asi byla bezpečnost, pokud by na Mlejnka měl nabito každý šmejd domácí i cizí?

Mlejnkovi totiž nebylo prokázáno žádné skutečné provinění a skutečné selhání. Lhaní, podvádění a neohlášení korupce s pletichou netichou se ve vyšších vzdělaných vrstvách nebere. Dojemné mediální šplouchání Šafra, že Mlejnek nevěděl, že nemohl vědět, že netušil, že nemohl tušit a bla, blabla, jsou idiotskou snahou vyvinit polapeného.

Když už mediální mistr Šafr neví kudy kam, tak vytáhne z fialového klobouku pana Petra srovnání minulých vlád s vládou nynější. Bum prásk, úkol splněn. Proč vůbec srovnávat vládu estébáka koblihy s vládou poctivosti, slušnosti, plnou státních státníků, odvážných bojovnic a spravedlivých mafiánů?

Odhalené kontakty obviněného nesvéprávného Krejčířova Rédla s poctivým podnikatelem Mlejnkem jsou jen prázdným blábolem. Lhaní Mlejnka, Rakušana a Fialy jsou rovněž prázdným blábolem. Odposlechy Mlejnka, kde projevil vhodnost k výkonu trestu a nikoli k výkonu šéfa Tajných, jsou pro změnu blábolem prázdným.

Jediné seriózní médium je Fórum, protože to poctivě leží pod vládou a řádně ji hájí. Ostatní jsou neseriózní sériově od sebe opisující média. Kde je nutná mediální zdrženlivost a zodpovědnost k vládním kauzám? No, kde!? Zřejmě jen v hlavě jednoho ufňukaného novináře. Onen novinář vidí, jak v jednom šiku stádo neseriózních médií, které pozřelo i média veřejnoprávní, punktují pevně stmeleni vespolek spolků tlachalů zběsilost lidového běsnění. Akce Mlejnek není chybou vlády, Rakušana, Mlejnka a vůbec ne Fialy. Vše je chyba záludných médií, která nabila smrduté patrony vládního kolapsu do hlavní Andrejovi z obytňáku. A guru střílí slovenským kánonem z pojízdného mauzolea po krajích českých.

Kdyby šlo o skutečně selhání se skutečnou nepravostí, tak snad by Šafr přimhouřil a povolil ostatním médiím vládní uzdu, ale on ví od vládních kádrů, že skutečně skutečné nebylo nic. Šlo přeci o prázdnou bublinu z produkce navedeného novinářského bublinového mága investigace první kategorie. Bubliny, nebubliny, nafouklé či méně, musely jednou zákonitě prasknout. A praskly. Přímo do ksichtu vládě a Šafrovi. Po splasklé bublině vládních lží zbyl jen vyfouknutý nafoukaný Mlejnek a ubohý epitaf za výbornou činnost pro vlast.

Šafr nedá pokoj a pokračuje v litanii zhrzeného uja. Do zločineckého komplotu chtěly síly nevábné, východem okouzlené, médii popostrkované namočit část odpovědné vlády v době, kdy za humny ječí ruský drag. Z mini kauzy nicotného významu protivládní média učinila obrovskou a neexistující vládní ostudu.

Nenávist a odpor Šafra proti novináři Kroupovi, kterého stejně tak nesnáší kremelská strana síly jako i koblihoví pojídači vodňanských separátů, v závěru dospěla k vrcholu zvrácenosti. Osočil Kroupu, že vše činí jen proto, aby byl na úkor skvělé vlády slavný a plácán veřejně po zádech. Kroupa totiž musí podle Šafra foukat správně, správným směrem. Jen mocným fukem v zájmu státu smí dout, jen fukem z fakt vládě hovícím smí psát, jen fukem dle řádu principů právního státu může pátrat po nekalostech vlády.

Ujo vtipkár stále nekončí v kydání. Nakydal dál špínu na neposlušná média. Nevyspělá média totiž ráda přifukují demokratickým skandálům stran, nebo skandálům demokratických stran. Prezentují tak svou dojemnou nezávislost. Naše nevyspělá média pak ráda nedofukují skandály nedemokratických stran a odpůrců liberální demokracie. Bojí se! Bojí se, že by to vypadalo jako politické útoky.

Zřejmě Šafr poslední roky blaženě spal a nesledoval mediální scénu. Neslyšel vzteklé výkřiky blábolivého Andreje, jenž se zlobil, kudy chodil, neslyšel nahnědlé skřeky hnědého Ninji, nesledoval akce Rudé mikiny proti Seznam.cz? Všichni přistižení si s chutí stěžovali na média, zvlášť na ta veřejnoprávní a speciálně na Janka Kroupu. Tehdy to bylo v pořádku, ale teď už Janek škodí vládě a je zde šafrování hubování.

Česko není v dobré kondici. Fakt? Máme politicky solidní vládu, ale nevíme, jak uspěje. Fakt? Vláda neuspěla, proto ten Šafrův křik z Fóra vládní závislosti. A když vláda mlejnků neuspěje, tak Babiš a Okamura. Nikoli pomalá, lenivá vláda bude vinna nástupem Babiše s Okamurou, ale média, která neuměla lhát v zájmu vlasti. Proto poctiví a slušní kvůli mediálnímu balastu ve zdraví nemohli přežít jednu absurdní mediální hysterii zvanou „Mlejnek v podsvětí“. Jen a pouze na základě infantilních článků psaných pochybnými s pochybnými zdroji v utajení, dle neinfantilních článků investigativní hvězdy Šafra, padli padlí semleti na prach. Pod praporem dojemného morálního očišťování morální vlády míříme i se Šafrem do nového Babišistánu. Tak do nového Babišistánu jednoznačně míříme, zde je potřeba souhlasit. Bohužel tam míříme kvůli nečinné vládě, kvůli skandálům vlády a kvůli usměvavé aroganci vlády, když populisticky lže o pomoci padajícím občanům i krachujícím podnikatelům. Jsme s prázdnými peněženkami před tsunami navýšených záloh za energie, kterou sama vláda jako jediná způsobila a kterou sama jako jediná záměrně protahuje a spolu s inflací od února vůbec nijak neřeší.

a tak se Fórum s Šafrem naučilo od IDnes s Pleslem foukat správným směrem. Neexistující úspěchy vlády se na Fóru nafukují do extrému. Lumpárny vlády se podfukují a dá se říct, že některé se podfoukly až se zcela vyfoukly. Před Mlejnkem, Blažkem a Síkelou se zametá, média píšící o chybách vlády se proklínají až do sedmého kolena a smutný občan nemaje prostředků na nejvyšší ceny energií, potravin, dat a nájmů v celé EU se na Fóru zve primitivním žadatelem o sociální dávky. A proč jsme, dle Šafra, v neblahé situaci? Protože spodina většinově zůstala a inteligence národa prchla. Nemáme IQ, nemáme hrdost… a po 33 létech nemáme na zaplacení minima životních potřeb.





