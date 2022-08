Česká republika: Totální bezmocnost

29. 8. 2022 / Pavel Veleman

"Pane úředníku, dva měsíce nemám dávky na bydlení, pomozte mi, prosím, co mám platit raději: Nájemné nebo elektřinu a plyn?" Totální bezmocnost občanů a sociální práce… Měsíc před obecními a senátními volbami jsou k pomoci občanum pouze kůly v plotě... V současné chvíli jsou všechny metodické rady v sociální oblasti směrem k občanům, kterým chodí 17x vyšší zálohy na elektřinu, a 36 x vyšší zálohy na plyn než před dvěma lety podobné tomu, jako nabízet "B komplex"na terminální fázi rakoviny. "...Aby nakonec my tam byli jako kůl v plotě, ani slovo uznání…. " Milouš Jakeš, generální tajemník ÚV KSČ a jeho slavný projev, léto 1989 Málokdy jsem v životě cítil tak velkou nemožnost jakékoli změny, jako v této době. Pamatuji si takovou pro mne asi celoživotní zkušenost. Jako jednadvacetiletý mladík v únoru 1989 kolem páté hodiny ranní jedu z Příbrami jako každý den dělnickým autobusem na svoji směnu do Čenkovských strojíren a Václav Havel by tehdy naprosto absurdně poslán do vězení za lednový (Palachův) týden protestů. Já si koupil v trafice Rudé právo a četl jsem nahlas takový malý odstaveček o tomto soudu s Václavem Havlem. Lidé okolo koukali jak blázni, nikdo se nepřidal, neprojevil zájem, bylo jim to naprosto jedno, nebo se báli….A tak jsem ty obrovské noviny ještě v tom autobuse roztrhal na malé kousky, vyhodil je z okna a tiše vzteky se rozbrečel …. Přecitlivělý blázen, pomysleli si spúolucestující v autobuse, vlastně chudák - a takový mladý kluk.

Tyto pocity mám v tyto poslední týdny - sleduji dnes a denně totální propad životní úrovně obyvatel této země, který postihuje klienty, se kterými dlouhodobě pracuji:

"Pane úředníku, dva měsíce nemám dávky na bydlení, pomozte mi, prosím, co mám platit raději: Nájemné nebo elektřinu a plyn?"

"Pane Pavle, já se Vám to bojím říci, ale včera jsem musela si vzít 10 000 od firmy Provident."

"K čemu tam sedíte, když stejně nemáte žádné možnosti, jak výplaty peněz z Úřadu práce urychlit?"

A občas se i ptají: "Kdo za to může?" Politici to musí vidět, myslíte si, že jsou tak hloupí nebo je to všechno uděláno proto, že jsou jim lidi už úplně jedno a slouží mafii, která tento stát řídí, stejně jako bylo Ficovo Slovensko?" Většinou však nadávají na uprchlíky z Ukrajiny, na Romy, prostě klasika..

A když se já na to snažím všechny okolo neustále upozorňovat, opět se objeví ten tichý únorový autobus směr Čenkov z února 1989: Stejné mlčení, naštvanost na moje neustálé výzvy k nějakému odporu směrem k politikům a otázka v očích skoro všech: "Není už ten dědek Veleman úplný vyhořelý magor?" Je to moc přecitlivělý a ještě cholerický blázen, chudák starý…

A tak v kanceláři raději mlčím a poslouchám stále dokola své klienty a stejné příběhy a hledám v hlavě vždy co nejjednodušší, praktické řešení (fakticky však opravdu funkční žádné není). Toto je politicko/sociální problém a empatická sociální práce je jen takový malý, chladivý obklad na děsivý stres těchto lidí.

Tímto se však vystavují dalším problémům, jelikož v rámci rychlosti pomoci klientům - přeskakuji naprosto nefunkční, byrokratické mechanismy, které jsou však požadovány. Prostě je lidé musejí mít ve spise, vždy je kontrola oceni. Třeba i v době války.

Reálně však nikdo z nás sociálních pracovníků nemůže opravdu systémově pomoci. V současné chvíli jsou všechny metodické rady v sociální oblasti směrem k občanům, kterým chodí 17x vyšší zálohy na elektřinu, a 36 x vyšší zálohy na plyn než před dvěma lety podobné tomu, jako nabízet "B komplex"na terminální fázi rakoviny.

Jen radikální změna postoje k pracovním schématům, vystoupení z nefunkčních, léta zavedených klišé a hlavně dokázat najít v sobě odvahu to vůbec svým nadřízeným a politikům sdělit - klientům pomůže.

A do toho vstupují zářijové volby, které se snad ještě více zasekly v klasickém módu, na který je politický marketing zvyklý desítky let. Pořád stejné rozdávání novin, kde nic kromě křížovky nemůžete využít. Na kandidátkách stále stejné politické fosilie, v různých tričkách, dříve ODS, TOP 09, STAN, ČSSD, Ano, dnes třeba SPD, Motoristé sobě, Praha bez chaosu….

Naprosto uzavřené skupiny osob a jejich zákulisních hráčů v pozadí. Ale nikoho nenapadlo přes léto vymyslet třeba akční plán politických partají jednotlivých municipalit skutečné a adresné nabídky a návrhy pomocí? To si fakt myslí, že to vyřeší setkání s občany, kde budou dětská skákadla, balonky, kolotoče, popcorn, letáky a podaná ruka s vlastním hlasovacím lístkem?

A výsledek:

Jednoznačný, Mediálně "zajímavé" rvačky na Babišových setkáních (strašidelné lži na obou stranách), ale hlavně:

Naprostý nezájem u občanů, podívejte se na jejich stránky na Facebooku nebo Twitteru a uvidíte - nula komentářů, dvanáct prstů nahoru nebo srdíček, z nich však je šest zastupitelů za tuto stranu a dalších šest je z rodiny nebo člen, a to se děje měsíc před volbami, strašné!….Nikdy od listopadu 1989 se nám tak neukazuje v tvrdé realitě to naprosté odtržení politických stran od občanské společnosti.

Starý, dobrý "Pablo Blažek" to pochopil přesně a dal tomu dramatický rozměr v páteční sněmovně: Stáváme se kůly v plotě a hrozí revoluce! Však on něco společně s oligarchy vymyslí Ne, Pavel Blažek opravdu je ten poslední, kdo má křičet na poplach! To jen dokresluje šílenost celé politické situace.

Tlouct na poplach má úplně někdo jiný - jenže státní správa s municipalitami v ČR mají hlavní problém v této chvíli tento: Zadministrovat volby!

Tak nás čeká roznos volebních lístků, aby každá rodina a jednotlivec měl ve schránce hlavně volební lístek (vše se kontroluje, fotí se neoznačené schránky). To, že v té samé poštovní schránce je desetinásbně zvýšená faktura za elektřinu a plyn však politici neřeší… Hoďte ten správný hlas, máte ho přímo pod nosem, děkujeme! Při každých volbách mne napadá: "Kdyby státní správa a samospráva měla v takovém pořádku třeba sociální politiku a úřady práce směrem k občanům, žijeme ve Švýcarsku."

A tak se sejdeme ve volební místnosti, milí přátelé. Věřte, že tam budete mít servis perfektní. Tak si ho užijte. Jen ten recept na platby energií, neustálé zpožďování výplat příspěvku na bydlení, exekuce, výpovědi z bytů, rozvody, domácí násilí ze stresu, zvýšení všech patologických závislostí bude ve Vaší poštovní schránce chybět…

Volební lístek tam však bude včas (přesně podle zákona) a kdyby náhodou ne, prosím, nevolejte již tak vystresované pracovníky sociálních odborů, že nemáte volební lístek ve své nepodepsané schránce (každá volební místnost má náhradní).

On třeba zrovna řeší ten pro Vás "vysmátý" úředník u kafíčka krizovou intervenci ohledně vystěhovávání rodiny z malými dětmi z bytu, avšak pro totálně byrokraticko, mocenský nastavený systém úřadů - je primární - právě ten volební lístek se jmény stále stejných "starých mistrů..."

A možná, že tyto telefonáty, které tak politici a úřední management tak rádi řeší, je faktický únik od toho aby nemuseli řešit to skutečně podstatné. Vlastně je to takové zrcadlo našeho - skoro třiatřicetiletého nepochopení skryté manipulace od politiků a od oligarchie. Rozeznat to opravdu podstatné od nepodstatného - to je základem občanské vyspělosti…

Ta atomizace společnosti, neustálé střety u řešení prkotin, je vlastně snem každého populisty a ideologa, který přes bulvární média (což jsou již skoro všechna) v mojí osobě vyvolává právě tu děsivou bezmocnost jako v únoru 1989.

A naděje nakonec: Za devět měsíců se v roce 1989 najednou stal zázrak…





(Pozn. JČ. Jenže ten přišel ze zahraničí!)







